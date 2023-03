De armoede neemt in 2024 weer toe, waarschuwt CPB

Het kabinet ontkomt er niet aan om gerichte maatregelen te treffen om de toename van armoede onder gezinnen, en met name het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, tegen te gaan. Rutte IV heeft als doel de armoede onder kinderen in 2025 te halveren.

Dat gaat zonder nieuwe steun niet lukken, zo blijkt uit de nieuwste economische voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB). Volgend jaar stijgt het aantal mensen dat onder de armoedegrens naar 5,8 procent. Ook het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, stijgt volgend jaar van 6,1 (2023) naar 7,1 procent. Het CPB verklaart dit door de hoge inflatie en omdat het kindgebonden budget dan weer fors omlaag gaat.

De meeste steunmaatregelen die het kabinet voor dit jaar nam, hebben volgens het CPB voor 2023 duidelijk bijgedragen aan de koopkracht van mensen. En er is dit jaar zelfs een lichte daling van het aantal mensen dat in armoede leeft. Het planbureau hanteert hiervoor de SCP-norm die een inkomen van 1508 euro per maand (2023) toereikend vindt.

Een ijskoude winter laat de energieprijzen weer exploderen

Voor 2024 wil het kabinet de steunmaatregelen, zoals de 1000 euro steun van gemeenten, de hogere zorg- en huurtoeslag en de maximum energieprijs weer stoppen. Terwijl de energieprijs de komende jaren zo’n drie keer hoger blijft dan voorheen, en lage inkomens daar ook meer onder lijden.

Voor volgend jaar verwacht het planbureau dat de economie licht groeit met 1,4 procent, en de koopkracht stijgt met 2 procent. Althans, als er eind 2023 niet een ijskoude winter aankomt, die de energieprijs weer laat exploderen. Dan worden de economische verwachtingen door het CPB fors bijgesteld. Zonder een koude winter zal de werkloosheid licht stijgen tot 4,1 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid blijft laag vooral omdat de arbeidsmarktkrapte nog niet is opgelost. Dat ook de koopkracht weer stijgt komt vooral omdat in de marktsector de cao-lonen de komende jaren met gemiddeld 3,3 procent stijgen.

Het CPB is niet bang dat er hierdoor een loon-prijsspiraal op gang komt. De stijging is namelijk nog steeds ver onder het inflatieniveau van gemiddeld 4,2 procent tot 2026. Wel hoeft de overheid van het CPB in 2024 niet meer miljarden uit te geven om de koopkracht van alle Nederlanders te stutten.

Het kabinet is bezorgd

Voor de middellange termijn heeft het huidige overheidsbeleid wel risico’s, omdat de schuld toeneemt en de rente op die schuld ook stijgt. In 2031 zou Nederland zonder bijsturing van de overheid niet meer aan de Europese EMU-regels voldoen. Dat betekent dat het kabinet de komende jaren moet bezuinigingen of de collectieve lasten zullen stijgen om die schuld omlaag te krijgen, aldus het CPB.

Het kabinet is bezorgd over de verwachting dat het aantal huishoudens dat in armoede leeft zal toenemen. Dat zeggen ministers Karien van Gennip (sociale zaken en werkgelegenheid) en Carola Schouten (armoedebeleid) in een reactie op onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Er zal worden gezocht naar nieuwe steunmaatregelen.

Minister Schouten noemt een toenemende armoede “zeer zorgelijk”, juist vanwege de grote impact die armoede op mensen en met name kinderen heeft. “Want de gestegen prijzen hakken er echt in, zeker bij mensen die toch al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.” Ze zegt dat het doel is om het aantal mensen in armoede te verminderen.

Minister Van Gennip wijst er wel op dat het CPB ook verwacht dat de meeste huishoudens volgend jaar juist méér te besteden zullen hebben. “Ik maak me zorgen om deze ongelijkheid. We kunnen nog niet vooruitlopen op de besluitvorming, maar we werken er hard aan om te zorgen dat mensen de wind in de rug voelen.”

