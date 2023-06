De ansjovis in de Oosterschelde is zoek. ‘Is het de noorderwind, het zoute water? We weten het niet’

Na jarenlange grote vangsten, is dit het vierde jaar op rij dat de ansjovis zich niet meer laat zien in de Oosterschelde. Toch vaart de familie Van Dort nog iedere dag uit om te kijken of er wél iets in de netten zit – samen met een groep dagjestoeristen.

“Nou, denkt u dat we vandaag ansjovis gaan vangen… Dat zouden wij ook wel willen, maar dat gaat niet gebeuren.” Gastheer Dick Westerhof (72) zegt het maar meteen tegen de 36 toeristen die vandaag aan boord zijn gegaan van de Zwerver 3. Ze hebben een vaartocht voor 30 euro geboekt bij Stichting Behoud Weervisserij, waar Westerhof vicevoorzitter van is.

De stichting heeft als doel het traditionele ambacht van het ‘weervissen’ in leven te houden. Zo wil de organisatie laten zien hoe er al generaties lang vis wordt gevangen in het oostelijk deel van de Oosterschelde, aan de kant van Bergen op Zoom. Sinds mensenheugenis vangen vissers hier kisten vol ansjovis.

Ooit was de vangst zo overvloedig, zo wil het verhaal, dat de ansjovissen als compost over de akkers werden gestrooid. Ook in 1998 nog berichtte deze krant over een vangst van vijf- tot zeshonderd kilo per dag. 2023 is echter het vierde jaar op rij dat er geen ansjovis te bekennen is. Ja, gisteren zijn er zes gevangen, zegt Westerhof. Zes stuks. “Daar worden we niet blij van.”

Cultureel en culinair huwelijk

Ansjovinisten. Zo worden inwoners van Bergen op Zoom ook wel genoemd. De verbondenheid tussen de Bergenaren en het kleine zilveren visje is die van een langdurig, cultureel en culinair huwelijk. Het relatief warme en brakke water van de oostelijke Oosterschelde is een ideale paaiplaats voor de ansjovissen die normaal leven in de Atlantische Oceaan.

De firma Van Dort is anno 2023 nog de enige overgebleven vissersfamilie in Bergen op Zoom die vist op de ansjovis. Als het eerste kratje binnen is, normaal gesproken begin of half mei, gonst het door de stad – want verse ansjovis is er een delicatesse. Samen met aardbeien en asperges vormt het in het seizoen het befaamde ‘AAA-menu’. Maar al vier jaar moet de West-Brabantse stad het doen zonder die ene A. Inventieve ondernemers hebben ondertussen een vervangende A geïntroduceerd: het Thools aardappeltje, uit het nabijgelegen Tholen.

De familie Van Dort heeft wel eens eerder te maken gehad met slechte jaren waarbij ze amper ansjovis vingen, maar een afwezigheid van vier jaar op rij? Dat is nog nooit gebeurd. “Waar kan dat aan liggen, hoor ik u denken?” vraagt Dick Westerhof ondertussen aan de bezoekers van De Zwerver 3. “Is het de noorderwind, het steeds zouter wordende water, de trillingen van de nieuwe windmolenparken? We weten het niet.”

Zonnehoeden en klepzonnebrillen

Het maakt de animo voor de vaartochten er niet minder op. De tocht op deze hete maandagmiddag is volledig volgeboekt, net als die van de dag ervoor en erna. Aan boord veelal een wat ouder publiek, met zonnehoeden en klepzonnebrillen. Het overgrote deel komt uit de buurt en is opgegroeid met ansjovis en de naam Van Dort – een begrip in de stad. Ze varen met De Zwerver 3 de haven van de Bergse Diepsluis uit richting de grote traditionele ‘weer’ op de Oosterschelde: een enorme fuik met twee grote ‘armen’, gemaakt van achtduizend boompjes die vrijwilligers in februari in de grond hebben gezet.

De tocht met de Zwerver 3 is helemaal volgeboekt, vooral met mensen uit de buurt. Beeld Merlin Daleman

Eenmaal voor anker op de Schelde is het wachten tot het water laag genoeg staat. Dan kan het publiek overstappen op de drie kleine roestvrijstalen boten die tot aan de weer kunnen komen. Daar zal visser Henk van Schilt (62), getrouwd met Rian van Dort, samen met een vrijwilliger het water in gaan om de fuik leeg te trekken. Een schouwspel dat mensen wel eens met eigen ogen willen zien, ook al zal er waarschijnlijk weinig ansjovis tussen zitten.

Of toch? “Het zou zomaar kunnen”, zegt Westerhof hoopvol. Hij is na zijn inleidende praatje op het achterdek van de Zwerver gaan zitten. “De wind is naar het oosten gedraaid. Wie weet zijn ze vannacht gekomen.” Want volgens hem is de aanhoudende noorderwind van dit jaar momenteel de meest bepalende factor voor het wegblijven van de ansjovis. Westerhof: “De oude Cor van Dort zei altijd: ‘Noorderwind, dan vang je niks’.”

Rete-interessant vraagstuk

Om onderzoek te doen naar dit ansjovisraadsel, heeft de Stichting Behoud Weervisserij drie jaar geleden Wageningen Marine Research benaderd. Ondanks dat er uiteindelijk geen financiering beschikbaar bleek voor een groot onderzoek, wilde vis-ecoloog Joey Volwater zich er toch voor inzetten.

“Hier gaat je hart als ecoloog sneller van kloppen”, zegt hij. “Die ansjovis komt van oudsher naar de Oosterschelde. Dat is dus blijkbaar aantrekkelijk als paaigrond en opgroeiwater voor die vis. Maar opeens nemen de vangsten af, naar zelfs helemaal nul. Daar moet iets ecologisch aan de hand zijn. Dat is een rete-interessant vraagstuk, natuurlijk.” Volwater zette daarom een kleiner onderzoek uit bij een masterstudent marine-ecologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begeleidt dat.

Al snel stuitten Volwater en de student op een component dat het onderzoek bemoeilijkt: Rijkswaterstaat heeft tot vele jaren terug data beschikbaar over het gebied, maar vanaf 2019 ontbreekt een aantal variabelen. De oorzaak zou een digitaliseringsproject zijn dat achterloopt. “We hebben er meerdere e-mails over gestuurd. Maar zonder resultaat, helaas.”

Minder plankton

Restte een onderzoek naar de grillige vangsten de jaren daarvoor, want de ansjovisvangst was het ene jaar altijd al beter dan het andere. Volwater: “Over de lange termijn ziet het ernaar uit dat de vangsten gemiddeld zijn afgenomen. Tegelijkertijd is de Oosterschelde zouter geworden, omdat er nauwelijks zoetwaterafvoer van de rivieren binnenkomt.”

Dat heeft te maken met langere periodes van droogte en minder smeltwater dat uit de bergen. “Daardoor is het water vermoedelijk armer aan voedingstoffen die van belang zijn voor de productie van plankton. En dat is het voedsel van onder meer de ansjovis.”

De vangst is treurig: op wat kluwen zeewier en een verdwaald krabbetje na, zit er niks in het net. Beeld Merlin Daleman

Tussendoor zijn ook nog eens de Deltawerken opgeleverd; de Oosterscheldekering in 1986. Daardoor wordt het water in de Oosterschelde minder snel ververst, met hogere temperaturen en zoutgehalte als gevolg. Al die elementen bij elkaar zorgen voor een dalende lijn. Maar die plotselinge stop van de afgelopen vier jaar? Daarvoor is er mogelijk ‘iets plots’ gebeurd, maar daar kan Volwater alleen maar naar gissen.

Van Schilt heeft de hoop opgegeven

Het argument van aangelegde windmolenparken, lijkt hem niet waarschijnlijk. “Windparkkabels op zee kunnen inderdaad een spanningsveld opleveren, maar dat zou potentieel alleen effect kunnen hebben op vissoorten die op of rond de bodem leven, zoals roggen en haaien. Ansjovis zit hoog in de waterkolom, net als haring en sprot. En die vissoorten zijn er wel.”

Daarnaast gaat het over de hele linie ook niet slecht met de ansjovis. “Noordzeebreed is de populatie niet verminderd, zover bekend. Dus de keiharde boodschap is dat ze waarschijnlijk elders betere paaigronden hebben gevonden.”

Visser Henk van Schilt lijkt zich al neergelegd te hebben bij die boodschap. “Als ze er niet zijn, kun je ze ook niet vangen hè?” De hoop die Dick Westerhof aan boord nog uitsprak, heeft Van Schilt niet meer. “We beginnen vandaag aan week zeven, van de tien weken dat het seizoen duurt. Het begint wel eens wat later, maar zeven weken?” Hij schudt resoluut het hoofd. “Nee hoor.”

Geen pensioen

Van Schilt is een kleine man met felblauwe ogen en een roodgebruinde huid. Hij is een charismatisch en bovendien bekend figuur in de regio. Als hij iets zegt, luistervinkt de halve boot stiekem mee. “Vier jaar niks. Dat wordt wel problematisch”, zegt hij over de huidige situatie. Hoe lang blijf je dan pogingen doen? “Ja, dat is het gesprek aan de keukentafel dat we na het seizoen moeten voeren. Nu moet er ieder jaar geld bij. Op een gegeven moment is dat potje op.”

De vaartochten zijn nu een bron van inkomsten voor Van Schilt. Na het seizoen vist hij op paling in het nabijgelegen Zoommeer en de Binnenschelde, en de geep uit de weer levert ook wat op. Vroeger was er nog wel eens wat makreel, maar ook die heeft zich dit jaar nog niet laten zien.

Schrijnend is dat de ooit zo succesvolle firma Van Dort geen pensioen heeft. Ja, het bedrijf. Dat was hun pensioen. Maar als je niks vangt, is het bedrijf niet meer verkoopbaar. “Da’s ook nog een puntje”, zegt hij droogjes.

‘Ik heb hier ook nog een kreeftje’

Opeens richt Van Schilt zijn blik op vrijwilliger Paul van Kaam, zijn medevisser van vandaag. Op joviale toon: “Fertig, Paul? Klaar om straks het water in te gaan?” Henk van Schilt lijkt zijn nieuwe rol als entertainende visser uitstekend te passen. Op zijn knieën gezeten, trekt hij een luik in de bodem van de boot open waar hij wat mooie vissen uithaalt om aan het publiek te laten zien.

“Ik heb ook nog een kreeftje...”, zegt hij nonchalant, terwijl hij een imposante, zwarte Oosterschelde-kreeft uit het luik tovert. Veel ‘ohs’ en ‘ahs’. Een man houdt zijn telefoon vlakbij om de beste foto te maken.

Even later laten Van Schilt en Paul zich in het water zakken. Ze spannen een net over de breedte van de fuik en trekken die naar het smalste punt toe, waar een tweede fuik bevestigd is. De nieuwsgierige bezoekers kijken vol verwachting in het ondiepe water. Zal het dan toch...?

Door tot het gaatje

Maar de vangst is andermaal treurig te noemen: op wat kluwen zeewier en een verdwaald krabbetje na, zit er niks in het net. Het geeft een cru gevoel. Zoveel wil, zoveel animo, maar geen ansjovis.

Als Henk van Schilt de netten weer opbergt, zegt hij met een schalkse blik tegen de groep: “Soms wordt er wel eens voor me geapplaudisseerd”. De groep barst spontaan in een joelend applaus uit. De bezoekers hebben een mooie ervaring gehad. “Dit ga ik van mijn leven nooit meer vergeten”, zegt er één.

Ook voor de Stichting Behoud Weervisserij is de tocht geslaagd. Het is hen te doen om behoud van het weervisserij-erfgoed, niet om het behoud van de ansjovis. “Maar als we tien jaar op rij niks meer vangen, krijgen we onze vrijwilligers dan nog zo gek om in het koude februariwater duizenden boompjes te vervangen die bedoeld zijn voor de fuik?”, vraagt Westerhof zich hardop af.

Volgend jaar zet de Stichting in ieder geval door. En Westerhof verwacht dat Henk van Schilt er ook gewoon weer bij zal zijn. “Henk gaat door tot het gaatje. Het is zijn leven. Dat geef je niet zomaar op.”

Lees ook:

Bruinvis hongert in Oosterschelde

Gebrek aan vers rivierwater en eenrichtingsverkeer in waterkering decimeren populatie zeezoogdieren