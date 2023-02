De airco draait zelfs in januari al bijna op zonnestroom

Januari heeft wat mij betreft een bijzonder resultaat opgeleverd: ondanks korte dagen en lage zonnestand gaven mijn zonnepanelen bijna genoeg stroom om met de airco de woonkamer te verwarmen. Een tegenvaller was er ook: het infraroodpaneel in de hal vrat veel meer stroom dan de airco.

Januari is vanzelfsprekend een van de slechtste maanden als het om zonne-energie gaat, alleen december is nog kariger. Het zijn de twee maanden rondom de kortste dag, dus logisch dat de panelen mager presteren. Dit keer kreeg ik in december 102 en in januari 140 kWh van mijn dak. Als je bedenkt dat juni vorig jaar 1665 kWh opbracht, dan is de verhouding duidelijk. December en januari leveren gemiddeld elk slechts ongeveer één procent van het jaartotaal aan zonnestroom op.

Warme kamer zonder kolen

Toch was ik eind januari aangenaam verrast. Ik had op 110 kWh gerekend en het werden er dus 30 meer. Maar belangrijker nog: die 140 zijn al bijna wat mijn airco in januari nodig heeft gehad om mijn woonkamer warm te stoken: 160 kWh. En ik heb die airco toch vooral overdag aan gehad, dus in uren waarin de zonnestroom werd opgewekt.

Uiteraard heb ik ’m ook wel eens ’s avonds laten werken, en dan moest de stroom dus van het net, uit een kolen- of gascentrale, komen. Maar als ik straks een thuisbatterij heb, liefst in de vorm van een elektrische auto voor de deur, dan zou ik met iets zuiniger stoken zelfs in januari dus voor de belangrijkste warmte al genoeg hebben aan de zonnestroom. Een mooie gedachte.

Het infraroodpaneel in de hal. Links onderin de trap naar een iets hoger deel van de hal. Waarschijnlijk verdwijnt de meeste warmte in dat hogere deel. Beeld Vincent Dekker

Daar passen meteen twee relativeringen bij. Punt één heb ik veel panelen op mijn dak, veel meer dan gemiddeld het geval zal zijn. Maar dat zal in de toekomst de norm worden; dankzij goedkope zonnefolies en panelen tegen gevels, die er bijvoorbeeld uitzien als bakstenen of houten planken, wordt dat betaalbaar en visueel aantrekkelijk. En de tweede kanttekening: ik verbruikte in januari veel meer stroom dan alleen voor mijn airco, dus zelfvoorzienend ben ik zeker nog niet.

Dure hal

In totaal heb ik in januari 730 kWh stroom gebruikt. Daarvan was dus 160 voor de airco, 40 is er door een straalkacheltje verbruikt en maar liefst 265 slurpte het infraroodpaneel dat sinds december als test in de hal hangt. Daarmee is de test geslaagd: dat paneel is dus niet de oplossing voor de hal. 265 kWh om een hal te verwarmen is echt te veel. Temeer daar de hal desondanks niet warmer dan 18,5 graad was te krijgen en de cv ’s morgens ook nog een paar uur voor enige warmte zorgde.

De gedachte achter het IR-paneel is dat je de vloer en wanden bestraalt en zo opwarmt, waardoor er een warmte ontstaat die niet meteen verdwijnt als het paneel uitschakelt. Je laat het paneel voortdurend op standby staan en de thermostaat schakelt dan aan en uit als dat nodig is. In de praktijk stond het paneel vrijwel continu aan.

Mijn leverancier en ik zijn er nog niet uit waarom het zo gaat. Mijn vermoeden is dat mijn hal ongeschikt is: een deel ervan heeft een hoger plafond waar alle warmte van nature naartoe zal stromen. Hoe dan ook ga ik nu een test doen door het paneel ’s nachts helemaal uit te schakelen; alleen van 10 tot 22 uur mag de thermostaat bepalen of het paneel moet branden. Dat scheelt in ieder geval de helft van de stooktijd terwijl de warmtebeleving, denk ik, niet veel anders zal zijn.

Veel minder gas

Om toch nog met een positief bericht af te sluiten: mijn gasverbruik was in januari weer heerlijk laag. De buitentemperatuur was heel vergelijkbaar met een jaar geleden en toch heb ik dit jaar ruim 50 procent minder gas verstookt dan in januari 2022. Op jaarbasis koers ik af op 900 kubieke meter, tegen 2100 voordat ik in maart vorig jaar de airco installeerde. Met 900 m3 zit ik nu op een niveau dat ik de gas-cv kan vervangen door een gewone, niet al te krachtige warmtepomp. En dat is uiteindelijk waar ik naartoe wil.

