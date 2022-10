De airco doet zijn werk: mijn gasverbruik daalt drastisch

De airco/warmtepomp die mijn woonkamer verwarmt, lijkt zijn belofte waar te maken. Mijn gasverbruik is tussen half september en half oktober met ruim 60 procent gedaald. Mijn woonkamer is warm, maar de rest van het huis is kil.

In maart dit jaar werd bij mijn een airco in de woonkamer geïnstalleerd. Ik noem het ding gemakshalve airco, maar in feite gebruik ik hem voor verwarming. Dat kan met moderne airco's probleemloos. Tot half april waren er nog wat koude dagen en op basis daarvan dacht ik al dat dit me veel gas gaat schelen, ruim 50 procent. Maar de echte test zou natuurlijk pas in herfst en winter volgen.

Snel warm

Welnu, half september werd het zo fris in huis dat ik de airco weer begon te gebruiken, voor verwarming dus. Mijn woonkamer wil ik graag op 20,5 graad Celsius hebben. Dat lukt met de airco heel snel. Aan het eind van de nacht is het nog zo'n 17 graden en binnen een kwartier heeft de airco dat opgeschroefd naar 20,5. Daarna kan ie op fluisterstand of zelfs uit, waarbij het stroomverbruik veel lager of zelfs nul wordt. En mijn woonkamer wordt nu dus gasloos op temperatuur gehouden.

De binnenunit van mijn warmtepomp voor de woonkamer. Een keurig kastje dat veel gas bespaart... Beeld Vincent Dekker

Het nadeel dat ik daarbij voor lief neem, is dat de rest van het huis niet of nauwelijks door de airco wordt verwarmd. En dus ook niet door de cv. Althans, zolang het niet al te koud wordt. Want het moet niet vochtig klam worden in bijvoorbeeld de logeerkamer. En in de badkamer en onze twee werkkamers willen we het af en toe ook wel een beetje aangenaam hebben. Sinds eind september stook ik daarom toch af en toe de cv op.

Een uurtje cv-warmte

De oplossing waar ik nu voor heb gekozen, is om de cv 's morgens rond half negen tot 18,5 graad te stoken. Dat is dus 18,5 graad in de woonkamer, waar de thermostaat hangt. Daardoor wordt de rest van het huis 's morgens ook een beetje warm. In de werkkamer van mijn vrouw staan nu de ventilatortjes die eerst in de woonkamer stonden maar daar geen effect hadden omdat daar oude, ongeschikte radiatoren hangen. In de werkkamer van mijn vrouw hebben we jaren geleden een lekkende radiator door een nieuwe vervangen en daar helpen de ventilatortjes wel. Terwijl het in de woonkamer 18,5 graad wordt, gaat haar werkkamer snel richting de 20 graden.

De cv laat ik als het nodig is een uurtje branden. Om negen uur zet in de cv op 14 graden, en stopt die dus met branden. Dan koelt de rest van het huis weer langzaam af, maar omdat er ook af en toe wat zon naar binnen schijnt, blijft de temperatuur er nog lang redelijk. De woonkamer verwarmen we de rest van de dag, in de uren dat we thuis zijn, tot 20,5 met de airco.

E-kacheltje erbij

Nu al is te voelen dat dit systeem in de winter tekort zal schieten. Dus komt er binnenkort een kleine elektrische verwarming bij die met name de werkkamers kan opwarmen. Dat hoeft dan alleen als we daar ook echt verblijven, dus die zal niet heel veel stroom gaan verbruiken. Aangezien mijn zonnepanelen veel meer stroom produceren dan we per jaar nodig hebben, kan ik met een redelijk gerust hart wat meer stroom gaan verbruiken. Uiteraard is dit stroom die ik anders aan het net, en dus aan de rest van de wereld, zou leveren, dus wil ik ook hier zuinig mee omspringen.

Besparing van 62 procent

Dan nu wat cijfertjes over het bespaarde gas en de hoeveel extra stroom voorde airco. Dat vergt wat rekenwerk, want het was vorig jaar september veel warmer dan dit jaar en in oktober is dat omgekeerd. Ik verreken dat met graaddagen, waarover de website MinderGas uitleg geeft. Vervolgens kijk ik hoeveel gas ik vorig jaar verstookte en reken dat via de graaddagen om naar hoeveel het dit jaar zou zijn geweest zonder airco. Maar daar gaat nog één ding aan vooraf. Het gas dat ik verstook gaat deels naar de cv en deels naar warm water voor de badkamer. Het laatste is bijna standaard 19 a 20 m3 per maand, en dat verandert niet door de airco.

Om het concreet te maken: de eerste helft van oktober was mijn gasverbruik vorig jaar 47 m3. Daarvan was 10 m3 voor warm water, en dus 37 voor de cv. Het aantal graaddagen bedroeg vorig jaar 82 en dit jaar 72. Als ik net als vorig jaar zou hebben gestookt, zou ik nu 72/82 maal 37 m3 gas hebben verbruikt. Dat is 32,5 m3. In feite heb ik dankzij de airco en het wat kil laten van de rest van het huis dit jaar 10,3 m3 verstookt, exclusief warm water. Ik heb dus 32,5-10,3 is 22,2 m3 gas bespaard. Dat is een besparing van 62 procent. Als dat de rest van de winter zo doorgaat, teken ik daarvoor.

Kolenkachel-effect

Daar staat tegenover dat mijn airco de eerste helft van oktober 24,1 kWh stroom heeft verbruikt. Omdat 1 m3 gas gelijk staat aan bijna 10 kWh stroom heb ik dus 222 kWh gaswarmte vervangen door 24,1 kWh stroom. Dat is een energierendement (een COP) van ruim 9. Dat zou revolutionair zijn: 4, maximaal 5 is al heel mooi. Die 9 komt natuurlijk omdat ik nu de rest van het huis amper verwarm. Maar toch: je huis ‘ouderwets’ stoken: alsof er alleen maar een kolenkachel in de woonkamer staat, is goed mogelijk en levert dus een enorme energiewinst op.

Financieel spring ik er ook heel goed uit. Alle stroom komt immers van mijn dak en kost me dus ‘niets’. De stroom die ik op jaarbasis na salderen netto teruglever aan het net, levert me 20 cent per kWh op. Dus je zou ook kunnen zeggen dat de airco-stroom me 20 cent per kWh kost. Dan heeft de airco me dus in de eerste helft van oktober met 24,1 kWh 4,82 euro gekost. Ik heb als gezegd 22,2 m3 gas bespaard, en die zou me 1,75 per m3 hebben gekost, oftewel 38,85 euro in totaal. Netto heb ik dus in een halve maand oktober 34 euro minder energiekosten gehad.

Duurdere stroom is goed voor mij

De tweede helft van september was het minder koud dan in oktober en dus was de gasbesparing veel minder. Netto heb ik slechts 7m3 gas bespaard en 5,42 euro. Maar de komende maanden wordt het kouder, zal het gasverbruik sterk toenemen en wordt de besparing dus navenant groter.

Mijn stroom- en gaskosten zijn gebaseerd op mijn contract met coöperatie SamenOm, mijn energieleverancier. Ik heb daar een Variabel contract, waarbij de prijzen eens per halfjaar worden vastgesteld. Ik heb nu nog de prijzen van 1 juli: 38 cent voor normaalstroom en 36 cent voor laagstroom en 20 cent voor de netto teruggeleverde stroom, en 1,75 euro voor een m3 gas. Per 1 januari worden de prijzen aangepast, en zullen ze wellicht stijgen. Maar omdat ik nu relatief weinig gas verbruik en straks helemaal niet meer, en ik netto veel stroom teruglever, zal zo'n prijsverhoging me geen pijn doen en misschien zelfs juist extra geld opleveren.

Een volgende keer zal ik uitleggen hoe SamenOm mijn stroom saldeert en dan op jaarbasis de waarde van de netto teruggeleverde stroom vaststelt. Bij andere energieleveranciers is daar de laatste tijd veel beroering over ontstaan. Ik kan al verklappen dat dat bij SamenOm niet in mijn nadeel uitpakt.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzonhttps://www.trouw.nl/dossier/vincent-wil-zon. Vincent Dekker heeft ook podcast, onder meer over warmtepompen. Beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

Lees ook:

Een airco in de woonkamer en hoppa: duizend kubieke meter gas minder

Mijn project ‘Vincent van het gas af’ kwam de afgelopen weken in een stroomversnelling. Er staat inmiddels een airco in mijn woonkamer die net zo goed als warmtepomp dienst kan doen. Mijn gasverbruik over de eerste week is meer dan gehalveerd.