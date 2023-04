Dankzij slimme verpakkingen belandt voedsel vaker in de maag, en minder in de bak

Voedselverspilling is een wereldwijd probleem. Deels komt het door verwarring en wetgeving rondom houdbaarheidsdatums. ‘Slimme, zelfaanpassende houdbaarheidsdatums’ kunnen mogelijk een oplossing bieden.

Wat doen mensen met het houdbaarheidsadvies op eten? Dat is heel verschillend. Sommigen zullen een aantal dagen nadat de datum is verstreken nog met veel smaak een maaltijd opeten. Anderen hebben deze allang met een vies gezicht weggegooid.

Producenten en winkels moeten goed op datumstempels letten. Zij mogen immers voedsel dat over datum is niet meer verkopen. Om te voorkomen dat bedorven producten worden verkocht en mensen ziek worden, staat de datum verplicht op elke verpakking.

“Dit systeem functioneert, maar is ook verouderd”, zegt Toine Timmermans, directeur van stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Het huidige systeem werkt goed om de veiligheid van klanten te garanderen. Maar, het zorgt er ook vaak voor dat eten onnodig wordt weggegooid, door zowel winkels als klanten.

Verschillende partijen zijn daarom al jarenlang bezig met ‘slimme’ houdbaarheidsdatums, die de ‘oude’ datumstempels kunnen vervangen. Deze meten bijvoorbeeld constant de temperatuur waarop een product bewaard wordt. Zo kan precies worden aangegeven hoeveel dagen een product nog veilig is om te eten, zonder vast te zitten aan één vooraf bepaalde datum.

Alternatieven voor het ‘oude systeem’

Het Noorse bedrijf Keep-it mag nu in Nederland experimenteren met hun product, de Keep-it indicator. Het bedrijf ontwikkelde een slimme sensor voor de verpakkingen van voedsel. In plaats van een vaste datum, geeft de sensor, die wel iets van een thermometer weg heeft, aan hoeveel dagen een product nog veilig is om te eten.

“Veel voedselproducenten hebben erg goede koeling in hun gehele productieketen,” zegt Kristen Hovland, algemeen directeur van Keep-it. “Dit betekent dat de producten steeds in een optimale conditie bewaard worden en vaak langer houdbaar zijn dan aangegeven. We weten uit Europees onderzoek dat 70 tot 80 procent van het weggegooide eten in de voedselhandel eigenlijk nog eetbaar is.”

De slimme meter van Keep-it laat zien dat producten vaak langer goed zijn dan een traditionele houdbaarheidsdatum aangeeft. “Er zitten twee oplossingen in de indicator. Een witte en een zwarte. Er vindt een reactie plaats, waardoor de witte stof zich een weg eet in de zwarte. Dit gaat sneller bij hogere temperaturen en langzamer bij lage temperaturen. Zo lees je op een aftellende schaal hoeveel dagen een product nog houdbaar is”, legt Hovland uit.

Keep-it zegt dat zij de stoffen in de indicator af kunnen stellen op de bacteriën die op een product groeien, en die consumptie uiteindelijk onveilig kunnen maken. Zo beweegt de vloeistof op dezelfde snelheid als bijvoorbeeld de bacteriën op een stuk kip zich ontwikkelen.

In de Keep-it indicator eet de witte stof in het metertje zich een weg in de zwarte stof, waardoor je op een aftellende schaal kan zien hoeveel dagen een product nog houdbaar is. Beeld Keep-it

Als je het product lang buiten de koelkast laat liggen, geeft de indicator aan dat het minder lang houdbaar is, omdat bacteriën zich dan sneller ontwikkelen. Wordt het goed koel bewaard, dan laat de indicator juist zien dat de maaltijd meerdere dagen goed blijft. Op deze manier kan de vloeistof volgens Hovland voor vrijwel elk product met beperkte houdbaarheid worden afgesteld op de ontwikkeling van de bijbehorende bacteriën.

Verwarring en voedselverspilling

Dit soort innovaties zijn nodig, want de huidige houdbaarheidsdatum zorgt vaak nog voor verwarring. In Nederland bestaan er twee soorten: de THT- (tenminste houdbaar tot) en de TGT-datum (te gebruiken tot). De THT-datum vind je op producten die lang houdbaar zijn, zoals spaghetti of een fles frisdrank, maar ook wel op minder lang houdbare producten zoals yoghurt en sommige vleeswaren.

Wanneer de THT-datum verstreken is, kun je de producten vaak nog veilig eten. Maar, de kwaliteit gaat wel achteruit. De kleur, smaak en voedingswaarde worden bijvoorbeeld minder, waardoor ze niet meer aan de norm voldoen die producenten graag zien.

De TGT datum is net anders. Deze houdbaarheidsdatum staat op producten die juist snel bederven, zoals vers vlees of voorgesneden groenten. Als deze datum verstreken is, is het volgens de fabrikant niet meer veilig om het product te eten. Het is juist deze datum die in de pilot met een slimme Keep-it indicator vervangen wordt.

Voor veel mensen is het systeem met twee houdbaarheidsdatums onduidelijk. Uit Europees onderzoek blijkt dat maar 38 procent van de consumenten precies het verschil tussen THT- en TGT-datums kent. Zo gooit men bijvoorbeeld vaak meteen eten weg waarvan de THT-datum is verstreken, terwijl door te kijken, ruiken en proeven kan worden bepaald of dit product nog te eten is. Recent onderzoek van de Wageningen Universiteit laat zien dat icoontjes die consumenten hieraan herinneren kunnen helpen voedselverspilling tegen te gaan.

Er wordt ook gepleit om de houdbaarheidsdatum op zeer lang houdbare producten zoals pasta en rijst weg te laten, zodat mensen ze minder snel weggooien. Dit is voor een aantal producten zoals zout en suiker al toegestaan. Van alle voedselverspilling in Europa hangt naar schatting 10 procent samen met onjuist gebruik van houdbaarheidsdatums van producten.

Wetgeving

De Keep-it indicator is in Noorwegen al jaren op dertig verschillende vis-, vlees- en kipproducten in de winkels te vinden. Volgens het bedrijf is dit een succes: “We hebben in meerdere studies laten zien dat we de voedselverspilling kunnen verminderen met 20 tot 50 procent, afhankelijk van de categorie voedsel”, zegt Hovland.

Een probleem blijft echter dat de indicator volgens de wet de ‘traditionele’ datumstempels nog niet mag vervangen. Op de Noorse producten zijn beide nu te vinden: een datumstempel en de indicator. Volgens de wet blijft de stempel leidend. Hovland: “Dit betekent dat producten soms volgens de stempel niet meer verkocht mogen worden, terwijl de Keep-it indicator aangeeft dat het nog twee, drie of zelfs vier dagen te eten is.”

De meter van het Noorse bedrijf Keep-it op vleeswaren. Beeld Keep-it

Noorwegen heeft een handelsovereenkomst met de Europese Unie (EU), waardoor het land, net als alle Europese lidstaten, verplicht is om informatie zoals een houdbaarheidsdatum te vermelden op producten. Om slimme sensors zoals de Keep-it indicator als vervanging te mogen gebruiken voor de houdbaarheidsstempel, zal dit in EU-wetgeving moeten worden vastgelegd.

Nederlandse pilot

De huidige datumstempels mogen dus niet zomaar vervangen worden. Wat wél al mogelijk is, is een soort tijdelijke vrijstelling van Europese wetgeving om te testen of een slimme sensor een goed en veilig alternatief is. Dit is precies wat er nu een tweede keer in Nederland gaat gebeuren.

In maart heeft Keep-it, na onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), toestemming gekregen om twee jaar lang bij vlees van pluimvee, zoals kip, uit te proberen of hun indicator een goede vervanging kan zijn van de ‘oude’ houdbaarheidsdatum. In de pilot heeft de NVWA het bedrijf tijdelijk toestemming gegeven om de indicator als leidende houdbaarheid aan te houden. Anders dan in de producten in Noorwegen dus, waar de huidige stempel leidend bleef.

Hoe houdbaar is het plan?

Keep-it gaat de komende maanden zoeken naar bedrijven die mee willen doen aan de pilot. Timmermans, die met zijn stichting Samen Tegen Voedselverspilling samenwerkt met het bedrijf, verwacht dat er zeker interesse zal zijn. “Supermarkten zijn al langere tijd geïnteresseerd in slimme sensors. Deze zijn betrouwbaarder en geven meer grip op de kwaliteit in de supermarkt.”

De stichting is blij met de pilot, maar benadrukt dat er nog een lange weg is te gaan voor dit soort technologie breed gebruikt kan worden in Nederland (en Europa). Ook bij een succesvolle pilot mag Nederland namelijk niet zelfstandig bepalen om de indicator breed te gaan gebruiken als vervanging van het bestaande systeem.

“De meeste partijen zijn het erover eens dat dit nieuwe systeem beter is. Maar de invoering moet stap voor stap gebeuren. Van elk afzonderlijk product moet beoordeeld worden of het veilig is om een slimme sensor te gebruiken in plaats van een vaste houdbaarheidsdatum”, zegt Timmermans.

Er bestaan ook andere soorten slimme sensors, zoals computerchips die ook temperatuur meten, of bijvoorbeeld sensors die het zuurstofgehalte of de hoeveelheid ziektekiemen in een verpakking meten. Deze zijn alleen nog niet op de markt gebracht. Timmermans: “De Keep-it sensor is goed, maar eenvoudig. Als dit soort indicators straks door door de wet worden goedgekeurd, dan kan het ook snel gaan met andere slimme sensors zoals de computerchips.”

Wereldwijd wordt volgens de Verenigde Naties een derde van het geproduceerde voedsel uiteindelijk weggegooid. Op dit moment zijn consumenten de groep die voor de meeste voedselverspilling zorgen (30 tot 35 procent van alle verspilling), meer dan retailers of producenten. Timmermans: “Minder voedselverspilling betekent dat er minder voedsel geproduceerd hoeft te worden. Op dit terrein is veel te winnen, het is daarom een van de grootste oplossingen voor klimaatverandering.”

