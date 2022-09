Dag 10 van de gasenquête: Gertjan Lankhorst en de slachtofferrol

Trouw-redacteur Emiel Hakkenes schreef een boek over het Groningse gas. Hij observeert de parlementaire enquête vanaf de zijlijn.

In de laatste maand dat Gertjan Lankhorst, die vrijdag onder ede wordt verhoord, de baas was van gashandelshuis GasTerra, schudde de aarde bij Appingedam, Wagenborgen, wederom Appingedam, Loppersum, Nieuwolda, Woldendorp, Leermens, Holwierde, opnieuw Nieuwolda, Groningen, Harkstede, opnieuw Holwierde, Zuidlaren, Wirdum en Overschild. Vijftien aardbevingen, in alleen december 2016.

Ruim drie jaar eerder, het was lente 2013, stond Lankhorst te stralen naast kroonprins Willem-Alexander, die het nieuwe kantoor van GasTerra opende. Een druk op een knop leidde ertoe dat zangeres Ellen ten Damme de hoogte in werd getakeld, alwaar ze het Gronings volkslied zong.

‘Kom uit de slachtofferrol’

De genoegzaamheid van de gashandelaar kwam achteraf in een ander licht te staan. Voor Groningen geldt 2013 inmiddels als een rampjaar uit de gasgeschiedenis: na de zwaarste aardbeving ooit werd de gaswinning naar een recordhoogte opgestuwd. Inwoners ervoeren het aan den lijve: op een avond in februari was er zelfs een dubbele beving, volgens de meetapparatuur om 23.32 uur en om 00.19 uur; 2,7 en 3,2 op de schaal van Richter. Lampen slingerden aan plafonds, in een voetbalkantine vielen de bokalen uit de prijzenkast, sommige mensen vluchtten in pyjama de straat op.

Was het verhogen van de gasproductie een idee van Lankhorst, zal de enquêtecommissie willen weten. Viel er goed geld te verdienen?

Bij zijn afscheid van GasTerra gaf Lankorst eind 2016 een interview: “Ik hoop dat Groningen na alle ellende door de aardschokken nu in de modus van de veerkracht komt”.

Juist op dat moment bleek het aantal onveilige huizen in het gasgebied niet 100 te zijn maar 1450. Het aantal woningen waarvan de veiligheid nog niet was vastgesteld bedroeg ruim 22.000. Lankhorst: “Ik zou zeggen: Kom uit de slachtofferrol.”

