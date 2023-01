Cryptobank Genesis op rand van faillissement: schuldeisers willen geld zien

Er wankelt opnieuw een groot cryptobedrijf, nu donderdag ook het Amerikaanse Genesis een faillissementsprocedure is ingegaan. Geplaagd door een lage koers van de cryptomunt bitcoin en fraude bij branchegenoot FTX zijn er al meerdere klinkende namen uit de cryptowereld gesneuveld in de afgelopen periode.

Genesis kampte al enige tijd met betalingsproblemen en is in totaal ongeveer 3 miljard dollar verschuldigd aan schuldeisers. Zo’n 280 miljoen euro daarvan was uitgeleend door het Nederlandse Bitvavo, dat nog maar moet afwachten hoeveel het daarvan terug gaat zien.

Via een zogeheten Chapter 11-regeling gaat Genesis nu zoveel mogelijk bezittingen verkopen om alle schulden alsnog te kunnen aflossen. Als dat niet lukt, worden de schuldeisers de nieuwe eigenaren van het bedrijf uit Stamford, Connecticut.

Fors afschrijven op leningen

In grote lijnen gedraagt Genesis zich als een soort bank: klanten kunnen er hun tegoeden in bitcoins en andere cryptomunten in bewaring stellen, waarbij Genesis die tegoeden vervolgens uitleent aan andere partijen.

Maar op verschillende van die leningen moest het bedrijf de afgelopen maanden fors afschrijven. Dat begon toen de koers van cryptomunten als bitcoin vorig jaar sterk begon te dalen. De koersdalingen zorgden in de zomer van 2022 al voor het faillissement van cryptohandelaar Three Arrows, waar Genesis 2,4 miljard dollar aan had uitgeleend.

Vervolgens kwam in november de fraude bij FTX naar buiten, destijds het op twee na grootste handelsplatform voor cryptovaluta ter wereld. Oprichter Sam Bankman-Fried bleek stiekem tegoeden van FTX-klanten te gebruiken om verliezen af te dekken van zijn andere ondernemingen.

Die fraude raakt ook Genesis, dat grote leningen had afgegeven aan één van de bedrijven van Bankman-Fried. Die leningen hadden de eigen ‘huismunt’ van FTX, de FTT, als onderpand. Maar de waarde van die munt stortte in nadat de fraude aan het licht kwam, waarmee het onderpand ook niets meer waard was.

Tot een akkoord komen met schuldeisers

Vanaf november volgden verschillende ontslagrondes bij Genesis, en klanten kunnen niet meer bij hun tegoeden. Met de Chapter 11-procedure krijgt Genesis meer tijd om tot een soort akkoord te komen met schuldeisers. Die gesprekken lopen al langer. Ook het Nederlandse Bitvavo, dat dus nog 280 miljoen euro tegoed heeft, heeft de afgelopen dagen verder onderhandeld. Eerder deze maand zei Bitvavo al te hebben bedongen dat het moederbedrijf van Genesis, DCG, in elk geval 70 procent van de totale schuld zal terugbetalen.

Over de resterende 30 procent, zo’n 84 miljoen euro, is dus nog blijvende onzekerheid. Klanten hoeven zich volgens het bedrijf overigens geen zorgen te maken: Bitvavo zegt volledig garant te staan voor de verliezen, en stelt daarmee de risico’s van klanten op zich te hebben genomen.

Een van de andere schuldeisers is cryptobedrijf Gemini, eigendom van de gebroeders Tyler en Cameron Winklevoss. Zij zijn bekend geworden door hun claim dat Mark Zuckerberg hun idee voor Facebook zou hebben gestolen. Inmiddels zijn ze vooral actief in de cryptosector.

Cameron Winklevoss twitterde vrijdagochtend dat de faillissementsprocedure van Genesis ‘een cruciale stap’ is om geld terug te vorderen. Volgens Winklevoss weigerde moederbedrijf DCG tot nu toe om tot een eerlijke deal te komen over resterende schulden.

Lees ook:

Zijn collega’s erkennen: er was fraude bij FTX en topman Bankman-Fried wist ervan

Het net lijkt zich te sluiten rond Sam Bankman-Fried (30), voormalig miljardair en topman van FTX, het omgevallen handelsplatform in cryptomunten.