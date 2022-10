Corruptie bij de Belastingdienst lastig te traceren

Medewerkers van de Belastingdienst hebben toegang tot heel veel informatie over ons allemaal. Wie deze informatie opzoekt en bekijkt is nauwelijks te achterhalen, bevestigen bronnen betrokken bij de overheidsdiensten vandaag tegenover NRC. Alleen als iemand wijzigingen in het systeem aanbrengt, dan wordt dit geregistreerd.

Daarbij werkt de belastingdienst met ongeveer 900 verschillende systemen, die meestal niet aan elkaar gekoppeld zijn. Hierdoor is het technisch onmogelijk om voor iedereen die bij de Belastingdienst werkt bij te houden welke informatie ze opzoeken.

Het gaat hierbij om inzage in gevoelige privégegevens, die ook voor criminelen interessant kunnen zijn. Zo worden niet alleen de gedetailleerde persoonsgegevens bijgehouden van iedereen die belasting betaald of toeslagen ontvangt, inclusief hun partners en kinderen. Maar ook andere overheidsdiensten zijn aan het systeem van de Belastingdienst gekoppeld, zoals de database voor het Wegverkeer, waar auto’s op naam staan geregistreerd.

Corruptie nooit volledig uit te sluiten

Een woordvoerder van de fiscus bevestigt dat de computersystemen niet in staat zijn om het raadplegen van gegevens door een werknemer te registreren. Corruptie is daarom nooit volledig uit te sluiten, zegt de woordvoerder.

Wel zou de Belastingdienst volgens haar maatregelen nemen om misbruik te voorkomen. Zo moeten werknemers een verklaring omtrent gedrag aanvragen en is voor toegang tot bepaalde privégegevens autorisatie noodzakelijk. In totaal werken er 25.000 mensen bij de Belastingdienst, van wie er 10.000 toegang hebben tot gegevens van burgers en bedrijven.

Belangrijke informatie voor criminelen

Dat toegang tot deze privégegevens voor criminelen van grote waarde zijn, dat blijkt uit het politieonderzoek naar de uitbraakpoging van Ridouan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Taghi wilde vermoedelijk via een crimineel contact bij de Belastingdienst adresgegevens zoeken van vier bewakers van de EBI. Zij zouden mogelijk bedreigd of gegijzeld worden voor de uitbraakpoging.

Voor de opsporingsdiensten is het niet mogelijk om te achterhalen of deze adresgegevens inderdaad zijn opgezocht en door wie, omdat het logsysteem van de belastingdienst dit niet bijhoudt. Ook het onderzoek naar een Amsterdamse medewerker van de belastingdienst loopt hierdoor spaak.

Tijdens een inval in de woning van de belastingambtenaar deze zomer, werd 920.000 euro gevonden. Justitie vermoedt dat de medewerker in contact stond met Taghi en probeerde vast te stellen of dit geld was verdiend met het verkopen van informatie. Ook dit is niet te achterhalen door het ontbreken van loggegevens van de Belastingdienst.

Eerdere boete voor ontbreken logging

Eerder dit jaar ontving de fiscus een boete van 3,7 miljoen euro van de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat de beveiliging van persoonsgegevens ernstig tekort schoot bij de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Dit is de zwarte lijst waarop de Belastingdienst signalen van fraude bijhield. Ook bij de FSV ontbrak de logging en werden de handelingen binnen het systeem dus niet geregistreerd.

Vanuit de algemene wet verordening gegevensbescherming (AVG) is de fiscus verplicht om de persoonsgegevens passend te beveiligen. Deze beveiliging kan per organisatie verschillen: “Maar logging zal in veel gevallen snel in beeld komen bij het opstellen van een pakket maatregelen,” zo legt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens uit.

Volgens de woordvoerder is het belangrijk dat burgers erop kunnen vertrouwen dat de overheid uiterst zorgvuldig met hun gegevens omgaat: “Het gaat om veel en vaak gevoelige informatie, die mag niet in verkeerde handen terecht komen”, aldus de woordvoerder.

