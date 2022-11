Corona is op zijn retour, toch gaat het ziekteverzuim richting oude records

Corona mag dan niet meer zo hevig om zich heen slaan als een jaar geleden, toch stijgen de cijfers over ziekteverzuim op de werkvloer tot nieuwe records. Het zijn nu weer vooral griep, verkoudheid en psychische klachten zoals burn-outs waardoor werknemers thuis komen te zitten.

De landelijke verzuimcijfers zijn in twintig jaar niet zo hoog geweest als dit jaar, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Nationale Nederlanden (NN). Vooral in het eerste kwartaal van dit jaar stroomden de ziektemeldingen binnen, meldde het Centraal Bureau voor Statistiek afgelopen zomer al. Overigens zou corona toen nog een grote(re) rol hebben gespeeld dan ze nu doet, daarover kon het CBS geen uitspraken doen.

Net als in andere jaren vallen er ook dit jaar bovengemiddeld veel mensen uit in de zorg en in de kinderopvang. Die staan beide bekend om hun hoge werkdruk en lange wachtlijsten die nog weggewerkt moeten worden. In de zorg zitten de problemen vooral bij de verpleging, verzorging en thuiszorg.

Personeelstekorten

Maar ook in de horeca is het verzuim groot. Daar lag het aantal ziekmeldingen in de eerste drie kwartalen van dit jaar 40 procent hoger dan in diezelfde periode in 2021. De precieze redenen heeft NN niet onderzocht, maar ook hier zou een verklaring, naast griep en verkoudheid, bij personeelstekorten kunnen liggen.

Personeelstekorten geven de overgebleven werknemers immers meer werkdruk, en volgens de verzekeraar leidt arbeidskrapte daarom tot hogere verzuimcijfers. Omdat de personeelstekorten niet gelijk weg zijn, verwacht NN dat verzuim door psychische klachten de komende tijd alleen maar zal toenemen. Het helpt ook niet dat steeds meer mensen met geldzorgen zitten door de hoge inflatie.

NN schat op dit moment dat het landelijke verzuimpercentage dit jaar op 5 procent zal uitkomen, waar dat in de jaren voor de coronacrisis nog vaak tussen de 3 en de 4 procent lag. Het betekent dat van het totale aantal gewerkte dagen, door alle werknemers samen, er één op de twintig een verzuimdag was.

Alleen maar meer stress

Voor werkgevers blijkt het lastig om hun thuiszittende personeel te vervangen. Waar dat kan huren zij meer flexwerkers in om gaten op te vullen, blijkt uit een onderzoek dat NN heeft laten uitvoeren onder duizend bedrijven. Daarnaast is iets minder dan de helft van alle ondervraagde werkgevers simpelweg méér verschillende taken gaan beleggen bij de overgebleven werknemers. Dit bezorgt ons alleen maar meer stress, zegt 43 procent van duizend werknemers die eveneens zijn ondervraagd in het onderzoek.

NN vindt dat werkgevers beter moeten luisteren naar de wensen van hun personeel. Dat het verzuimcijfer de afgelopen twintig jaar was gaan dalen, kwam volgens de verzekeraar door de Wet verbetering poortwachter uit 2002. Met die wet zijn werkgevers meer verantwoordelijk gemaakt voor de re-integratie van hun zieke werknemers, en dus meer verplicht om zich voor hen in te spannen.

Dat zou nu dus wel weer wat meer mogen, vindt NN. Al is het maar omdat werkgevers en werknemers nu nog wel eens langs elkaar heen blijken te praten. Zo zegt vier op de tien werknemers dat de baas zich niet verantwoordelijk voelt voor hun mentale gezondheid, terwijl negen op de tien werkgevers zegt die verantwoordelijkheid wél te voelen.

Lees ook:

Begin 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten

Het ziekteverzuim onder werknemers is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten.