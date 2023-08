Container voor wie – anoniem – van olifantenslagtanden of een tasje van reptielenleer af wil blijkt populair

In Den Haag kunnen bezitters van ivoor, nijlpaardtanden of stukken koraal deze anoniem komen inleveren. Dat werkt, er zijn al bijna drieduizend spullen langs gebracht of opgestuurd.

In de hal van het kantoor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat een wel heel bijzondere container. Niet bedoeld voor oude kleding of grofvuil, maar voor voorwerpen van beschermde dieren en planten.

Het inleverpunt bestaat sinds november 2019 en is bedoeld voor mensen die iets thuis hebben liggen waar ze vanaf willen. ‘Heb je er geen goed gevoel meer bij. Lever het dan anoniem in of stuur het op’, is de oproep.

En dat werkt. Er zijn sinds het inleverpunt bestaat 2950 voorwerpen ingeleverd. Meer dan de initiatiefnemers hadden verwacht. Het merendeel, 2500 items, is van ivoor. Het gaat om sieraden, beeldjes en biljartballen.

Slagtanden van 14 kilo

Maar ook twee complete olifantenslagtanden van 14 kilo per stuk. “Die pasten niet in de bak”, vertelt de woordvoerder van RVO. “Dan kan de beveiliging ze aannemen en haalt ons speciale team de voorwerpen beneden op.”

Ingeleverde spullen van ivoor: armbanden en slagtanden. Beeld Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Naast ivoor werden nog 450 andere items van bedreigde soorten binnen gebracht. Vooral veel stukjes koraal en opgezette vlinders, maar ook tanden van potvissen en nijlpaarden, opgezette krokodillen en tasjes van reptielenleer. Veel van de spullen waren al lang in bezit van de eigenaars, weet RVO. “Sommige mensen hebben een briefje achtergelaten. Dan stond er vaak op dat het een erfstuk was”, vertelt de woordvoerder.

Het doel van het inleverpunt is dat de spullen op deze manier niet in de (illegale) handel terechtkomen. “We willen niet dat er meer items op de markt komen van dieren of plantensoorten die bedreigd en beschermd worden. Daarmee houd je die markt namelijk in stand”, zegt de woordvoerder.

Nep-ivoor

De meeste items worden dan ook vernietigd. Een klein deel, zo’n 2 procent wordt gebruikt voor educatieve doeleinden. Er worden trouwens ook wel eens spullen ingeleverd waarvan mensen vermoeden dat het van een bedreigde diersoort is, maar waarbij dat niet zo blijkt te zijn. Ivoor blijkt dan wel eens bot of plastic te zijn. “Die spullen bewaren we soms ook om te demonstreren wat het verschil is.”

Het is niet zo dat mensen deze items absoluut niet in hun bezit mogen hebben of mogen verkopen, legt de woordvoerder uit. “Maar ze moeten dan wel de juiste documenten hebben. Neem ivoor, om dat te kunnen verkopen is een vergunning nodig en een verklaring van een deskundige die aantoont dat het gaat om antiek ivoor.” Dat staat in de regels die vallen onder het Cites-verdrag, ondertekend door ruim 180 landen en bedoeld om dier- en plantensoorten te beschermen tegen uitsterven.

Als het gaat om de handel in olifantenivoor zijn de regels binnen Europa vorig jaar nog aangescherpt. Er mag alleen worden gehandeld in antieke voorwerpen die zijn bewerkt vóór 3 maart 1947. Muziekinstrumenten met ivoor erin moeten van voor 1975 zijn.

Opsturen en inpakken

Er zijn op dit moment geen plannen om op meer plekken inzamelbakken te openen. “Mensen die ver weg wonen kunnen hun items ook naar ons opsturen. Voor het inpakken van de artikelen zijn geen speciale regels. Sommigen doen het in een tas, anderen in een doos en sommige spullen zijn te groot om in te pakken”, zegt de woordvoerder van RVO.

De organisatie waarschuwt mensen die deze zomer een souvenir gemaakt van dieren of planten willen meenemen uit het buitenland. Soms mag dat helemaal niet, soms alleen met de juiste documenten en soms alleen een beperkt aantal.

De doopvontschelp bijvoorbeeld, daarvan mag je er maximaal drie per persoon meenemen. Datzelfde geldt voor een regenmaker van cactus – een koker waarin zaadjes van boven naar beneden dwarrelen wat het geluid van een regenbui moet nabootsen. En voor wie het zich afvraagt: je mag maximaal vier dode zeepaardjes per persoon meenemen. Op de website van RVO zijn alle regels te vinden, onder het kopje ‘Cites-informatie voor toeristen’.

