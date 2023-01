Consumenten zijn minder somber. Maar dat is nog geen reden voor feest

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt het vrijdagochtend als goed nieuws: herstel van consumentenvertrouwen zet door. Voor de derde maand op rij waren consumenten in januari positiever over hun eigen financiële situatie en de mogelijkheid om (grote) aankopen te doen. Voor het onderzoek laat het CBS een enquête uitvoeren onder de bevolking.

“Misschien zijn consumenten gewend geraakt aan de oorlog in Oekraïne en wat dat allemaal teweeg heeft gebracht”, zegt retaildeskundige Paul Moers. “Oekraïne is vooralsnog niet aan het verliezen en dat geeft vertrouwen dat de oorlog ook weer voorbij gaat.”

Het inkomen van veel mensen ging op 1 januari iets omhoog: de pensioenen stijgen en ook veel werkenden krijgen meer loon. De voorspelde grote recessie bleef vooralsnog uit. “Dat zijn positieve ontwikkelingen”, zegt Moers. “Kleine dingen die helpen.”

Lage werkloosheid

Sectoreconoom Henk Hofstede van ABN Amro denkt dat de overheid helpt om het consumentenvertrouwen te stutten. Door het energieplafond hebben mensen meer zekerheid over de energierekening. “Bovendien valt de winter mee,” zegt Hofstede. Vandaag sneeuwt het op een aantal plaatsen, maar de verwarming hoefde deze winter nog niet vaak volop aan. “Dat scheelt huishoudens in de portemonnee.”

Oververhitting van de arbeidsmarkt speelt mogelijk ook een rol. De werkloosheid is nog steeds erg laag en dat geeft ook vertrouwen. Mensen met een goed inkomen en een vast energiecontract kunnen de prijsstijgingen vermoedelijk nog redelijk opvangen, denkt Hofstede.

Geen reden voor feest

Moers en Hofstede benadrukken dat de CBS-cijfers geen aanleiding geven voor feest. “Het zijn wel heel kleine verbeteringen, hoor,” zegt Hofstede. “Heel goed dat consumenten voorzichtig blijven en zich realiseren dat we in uitzonderlijk moeilijke tijden leven,” zegt Moers.

Want hoewel het consumentenvertrouwen iets uit het dal klimt, is het nog steeds historisch laag. Sinds de metingen in 1986 begonnen is het feitelijk niet zo laag geweest zelfs. In een lijngrafiek een hele diepe deuk.

“Dat is in januari marginaal verbeterd”, zegt Hofstede. Het consumentenvertrouwen steeg van -52 naar -49. “Je kunt zeggen dat het glas half leeg is, of dat het glas half vol is. Het CBS kiest hier voor het laatste. Mensen hebben denk ik ook behoefte aan goed nieuws.”

Moers wijst erop dat Nederlanders almaar meer blijven sparen. De gezamenlijke spaarpot bedraagt nu ruim 428 miljard euro. Dat geld zijn consumenten dus niet aan het uitgeven, zegt Moers, die pas echt blij is als de spaarrekeningen weer een beetje leeglopen.

Minder luxe feestdagen

ABN Amro houdt maandelijks bij waar consumenten hun geld aan uitgeven. De meest recente cijfers gaan over december 2022, zegt Hofstede. Uit die ‘transactiedata’ blijkt dat vooral sportwinkels toen profiteerden van de licht gestegen koopbereidheid. In vergelijking met december 2021 gingen de bestedingen daar met 84 procent omhoog.

Ook doe-het-zelfzaken (+30 procent), tuincentra (+24 procent) en elektronicawinkels (+12 procent) deden het in vergelijking met december 2021 goed. Al zijn de cijfers wel vertekend. Vlak voor de kerst van 2021 gingen veel winkels dicht vanwege een corona-lockdown.

