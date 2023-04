Consumenten verspillen minder voedsel, maar de daling stagneert

Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 33,4 kilo voedsel per persoon weg. Dat is weliswaar iets minder dan eerder, maar de daling stagneert. Brood, groente en fruit belanden het meest in de vuilnisbak. Die zijn samen goed voor bijna de helft van het weggegooide eten.

Het Voedingscentrum spit iedere drie jaar vuilniszakken van burgers door en maakt donderdag de resultaten bekend. In 2019 stond de teller op 34,3 kilo. “De daling nu is eigenlijk niet significant, daar kun je weinig van zeggen”, constateert Toine Timmermans, voedselverspillingsexpert bij Wageningen University & Research (WUR). “We zijn nu op een niveau beland dat het moeilijker is de verspilling verder te laten dalen. Iedereen is zich er wel van bewust, de quick wins hebben we gehad. Dus het is op zich positief als het ongeveer op niveau blijft.”

Om de voedselverspilling verder terug te dringen, zijn steviger maatregelen nodig, adviseren wetenschappers van de WUR aan minister Adema van landbouw. In 2030 zouden consumenten nog maar 21,6 kilo per jaar moeten weggooien, zo is het doel dat Nederland zich gesteld heeft. Dat is een halvering vergeleken met 2015.

Oproep aan bedrijven

Er is de stichting Samen Tegen Voedselverspilling, waarin bedrijven en overheid het weggooien bestrijden. Maar er moet een tandje bij, ziet Timmermans, de weg naar 20 kilo is nog een lange. “We doen een oproep aan bedrijven, zoals supermarkten, en de overheid om meer te doen. Dan is het probleem structureler aan te pakken.”

De bal vooral bij de consument leggen, is niet slechts de oplossing. “Dat stadium zijn we voorbij. Mensen zijn zich er wel van bewust, maar moeten ook daadwerkelijk minder gaan verspillen. Tips kunnen natuurlijk helpen, net als de nog lopende campagne ‘kijk, ruik, proef’. Die is voor producten met een datum ‘tenminste houdbaar tot’. De campagne moedigt mensen aan hun zintuigen te gebruiken om te bepalen of iets nog goed is.”

Het moet voor consumenten makkelijker worden om minder in de vuilnisbak te gooien. “Supermarkten kunnen kleinere porties aanbieden. Dat gebeurt al maar kan nog meer. Je ziet ook dat maaltijdpakketten werken, daar zit precies in wat je nodig hebt. Daarnaast is verandering van wetgeving op komst. Vanuit Brussel wordt bekeken of de regels voor data op de verpakking, zoals ‘tenminste houdbaar tot’, flexibeler kunnen worden.

“Als jouw koelkast op 1 graad staat, is het zakje sla langer goed te houden dan bij 6 graden. Er zijn daarnaast experimenten met een slimme sensor die de houdbaarheid van producten kan meten.” Het helpt daarnaast dat grote bedrijven vanaf 2026 mede verantwoordelijk worden voor de hele weg die hun producten afleggen, van het maken tot en met wat de consument ermee doet.

Kleine porties

Of zakken voorgesneden groenten weggooien in de hand werken, valt te betwijfelen. De kans bestaat ook dat van die hele krop sla die de consument in plaats daarvan koopt, de helft uiteindelijk ligt te verpieteren, denkt Timmermans. “Sommige doelgroepen zullen best bereid zijn meer zelf te doen. Maar voor de grootste groep moet je het makkelijk maken.” Dat kleine porties aanbieden een nieuw dilemma opwerpt – het levert meer plastic verpakkingen op – erkent Timmermans.

“Er lijkt nu weer een trend naar grotere verpakkingen vanwege de wens om plastic terug te dringen. Maar de impact van de verpakking op klimaat en milieu maakt maar 5 procent uit, de rest komt van het telen, maken en vervoeren van het product zelf. Natuurlijk moet je ook iets doen aan het plasticprobleem, het slim gebruiken en meer recyclen. Maar de winst van kleine porties aanbieden is groter.”

De link naar het klimaatprobleem kan de strijd tegen voedselverspilling verder helpen, denkt Timmermans. “Die wordt steeds vaker gelegd en wakkert de motivatie van mensen aan. Het staat in de top drie van dingen die mensen zelf kunnen doen tegen klimaatverandering.”

Hoe gooi je minder eten weg? Organisaties als het Voedingscentrum en Milieu Centraal geven veel tips om minder eten weg te gooien. Een greep. - Het begint voor de gang naar de winkel. Wat is er nog in kast, koelkast en vriezer? Kijk wat als eerste op moet. Zet restjes eten bij elkaar en goed in het zicht. Maak altijd een lijstje en zet daar ook hoeveelheden op, zoals 400 gram sperziebonen. Lijstjesmakers gooien tot 9 kilo minder voedsel weg. - Kook op maat. Een weegschaal is onmisbaar in de keuken. Vooral met pasta of rijst belandt er gauw teveel in de pan. Voordeelverpakkingen verleiden, maar gaat het wel op? Koop verse spullen meerdere malen per week, niet alles in één keer. - Het lijkt onlogisch, maar niet alles is het beste in de koelkast te bewaren. Tomaten en komkommers bijvoorbeeld blijven beter daarbuiten. De temperatuur van de koelkast kan het beste op 4 graden, adviseert het Voedingscentrum. Dat geeft bacteriën minder kans. - Over wat te doen met restjes zijn vele suggesties te vinden. Warm lunchen bijvoorbeeld met overgebleven eten. Kleine hoeveelheden groentes in een omelet verwerken. Porties invriezen voor later. Op internet circuleren veel recepten voor koken met kliekjes. Voer een paar ingrediënten in die over zijn, en er rolt een gerecht uit.

