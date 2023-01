Conflict tussen bouwers van stikstoffabriek vertraagt sluiting van het Groningse gasveld

De poorten van een belangrijke stikstoffabriek in Zuidbroek blijven maandag dicht voor de honderden bouwvakkers van Ballast Nedam, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Zodra die fabriek klaar is, kan het Groningse gasveld dicht. Maar nu is het tot een harde breuk gekomen tussen de hoofdaannemer, het Amerikaanse bedrijf Air Products, en het Nederlandse Ballast Nedam.

“Air Products heeft zaterdagavond een brief naar Ballast Nedam gestuurd waarin zij proberen het contract te ontbinden”, zegt de woordvoerder van het bouwbedrijf uit Nieuwegein. Dat is onterecht, vindt Ballast Nedam, omdat het bedrijf naar eigen zeggen alle verplichtingen is nagekomen.

Directeur Paul Hoogeveen van Air Products zegt tegen Het Financieele Dagblad dat Ballast Nedam toezeggingen over het tempo van de bouw niet heeft waargemaakt. “We hebben in mei vorig jaar heel duidelijke afspraken gemaakt om vaart in het project te krijgen, en die zijn niet nagekomen.” Hij zegt dat de maat vol is.

“We begrijpen niet waarom werknemers van Ballast Nedam vandaag op de bouwplaats zijn verschenen, aangezien we hen al duidelijk hebben verteld dat hun contract is opgezegd”, zegt Air Products in een verklaring.

Buitenlands gas op Nederlandse gasfornuizen

Als de fabriek in Zuidbroek klaar is, moet die een bepaald type buitenlands gas met behulp van stikstof geschikt maken voor Nederlandse cv’s en gasfornuizen. Zolang de fabriek niet draait, blijft het gasveld in Groningen open. Het project heeft al meermalen vertraging opgelopen, tot frustratie van de politiek.

Opdrachtgever Gasunie heeft de uitbreiding van de gasfabriek in december 2018 uitbesteed aan Air Products. “Een grote internationale speler, gespecialiseerd in dergelijke projecten”, zegt Gasunie. Air Products is verantwoordelijk voor het ontwerp, de inkoop van materialen en de coördinatie. Air Products heeft Ballast Nedam aangetrokken voor de werkzaamheden aan de fabriek. Gasunie beheert 17.000 kilometer aan pijpleidingen in Nederland en Noord-Duitsland.

‘Mismanagement’

Ballast Nedam geeft Air Products de schuld van de vertraging. Die is ontstaan door ‘mismanagement’ van Air Products en ‘door het niet tijdig leveren van materieel en materialen en door fouten in het door Air Products aangeleverde ontwerp’.

Zowel Gasunie als Ballast Nedam zeggen dat de fabriek voor 97 procent voltooid is. Ballast Nedam en zijn onderaannemers willen toegang tot de bouwplaats om het werk af te maken. “Dit project is van groot maatschappelijk belang”, zegt bestuurslid Olav Padberg van Ballast Nedam. “Het project nu beëindigen zou leiden tot meer vertraging en meer kosten.”

‘Onprofessioneel’

Hoeveel extra tijd en geld de onderbreking kost, is niet bekend. De onderbreking ligt zeer gevoelig in de politiek. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van economische zaken en klimaat wil het Groningenveld, het aardgasveld in de provincie Groningen, dit jaar of anders volgend jaar sluiten. Vorige maand reageerde hij teleurgesteld op de vertraging in dit project. “Deze onprofessionele werkwijze van de betrokken partijen is niet acceptabel.” Hij heeft Gasunie, Ballast Nedam en Air Products op het ministerie ontboden.

Gasunie zegt dat Air Products volgende week met een plan komt, om met nieuwe en bestaande aannemers en onderaannemers de werkzaamheden te kunnen voltooien. Dankzij het lagere gasverbruik door het zachte weer en de import van vloeibaar gas, heeft de breuk tussen de bedrijven nu geen gevolgen voor de gaswinning uit het Groningenveld, zegt Gasunie.

