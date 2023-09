Commerciële stroom botst met ons maatschappelijk belang

Energiebedrijven willen duurzame stroom leveren. Maar nu er steeds meer groene stroom komt, staan hun winsten onder druk. Tijd voor een forse ingreep van de overheid?

Nederland heeft na Australië de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking. We doen het dus erg goed met zonnestroom. Maar het is nog lang niet genoeg. Als we in 2050 al onze energie klimaatneutraal willen opwekken, zo zegt onder meer TNO, moeten we nog tien keer zo veel zonnepanelen op daken, in weilanden en op het water leggen. Dat is volgens mij onze maatschappelijke plicht tegenover ons nageslacht.

U kunt zich voorstellen dat ik niet blij word van maatregelen die het installeren van zonnepanelen onaantrekkelijk maken. Zoals de vaste terugleverkosten die Vandebron in rekening brengt als je stroom van je panelen teruglevert aan het net. Dat kan panelenbezitters tot 552 euro per jaar kosten.

Ik schrok daarvan, maar ik schrok nog meer van een bericht van vorige week in het AD. Die krant had een rondje langs vergelijkingssites gemaakt en wat blijkt? Veel meer energiebedrijven laten panelenbezitters al extra betalen. Sommige energiebedrijven willen panelenbezitters zelfs al niet meer als klant.

Als je op zo’n vergelijkingssite invult dat je panelen hebt, krijg je hun naam niet meer te zien. Andere onthouden nieuwe klanten met panelen voordeeltjes die ze andere klanten wel gunnen of rekenen tien euro per maand meer voor een contract met een panelenbezitter.

Commercie vs kleinkinderen

Hun probleem is het salderen: het recht van panelenbezitters om stroom die ze in de zomer over hebben en terugleveren aan het net te mogen verrekenen met stroom die ze in de winter afnemen van het net. Dat salderen heeft geleid tot een maatschappelijk zeer gewenste ontwikkeling: er werden recordhoeveelheden zonnepanelen op daken gelegd. Maar het kost de energiebedrijven geld, het verlaagt hun winst.

Logisch dus dat energiebedrijven panelenbezitters extra kosten in rekening brengen of niet meer als klant willen hebben? Ja, kunt u zeggen, want het zijn commerciële bedrijven met aandeelhouders die winst willen zien. Maar u kunt ook nee zeggen tegen die logica, want we hebben als samenleving een plicht om nog veel meer duurzame energie te produceren, opdat we onze kleinkinderen een leefbare wereld nalaten. Dan moet je zonnepanelen dus niet ontmoedigen.

Daken vol zonnepanelen en warmtepompen in Kropswolde. Dat willen we overal, maar energiebedrijven zien hun winst dalen. Beeld Vincent Dekker

Veel meer winst

Hier botsen maatschappelijke en commerciële belangen frontaal. Dat uitgerekend Vandebron, een van de groenste energiebedrijven in Nederland, hierin het voortouw neemt, is opmerkelijk. Ze strijden enerzijds met open vizier: ze hebben de terugleverkosten keurig bekend gemaakt. Tegelijkertijd is Vandebron een van de bedrijven die op vergelijkingssites jou geen aanbod meer doet als je panelen bezit, zo ontdekte het AD.

Als Vandebron nou een armlastig bedrijf zou zijn, zou je er nog begrip voor kunnen opbrengen. Maar Vandebron is een dochter van Essent, dat zelf van het Duitse Eon is. Eon maakte bij de halfjaarcijfers bekend dat de winst dit jaar waarschijnlijk met zo’n 50 procent zal stijgen naar bijna drie miljard euro. Mij bekruipt het gevoel dat een klein deel van die drie miljard voldoende zou zijn om het salderingsnadeel van Vandebron te compenseren, zodat je geen ontmoedigingsbeleid voor zonnepanelen zou hoeven voeren.

Bikkelhard nodig

Zelf ben ik klant van SamenOm, een coöperatie. In februari kreeg ik een sympathiek bericht: de winst was vorig jaar boven verwachting geweest en als bedrijf zonder winstoogmerk gaf het alle klanten 50 euro terug. Zo kan het ook.

Nou weet ik niet of het goed zou zijn als alle energiebedrijven verplicht coöperaties zouden moeten worden. Dat zal de Nederlandse regering waarschijnlijk ook nooit verplicht kunnen stellen. Maar wat ik wel weet, is dat de regering, demissionair of niet, snel iets moet bedenken om een blijvende botsing tussen commerciële en maatschappelijke belangen te voorkomen. Want we hebben die zonnepanelen echt bikkelhard nodig.

Vincent Dekker schrijft over innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft ook een podcast – beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

