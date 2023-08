CO2-opslag op zee: schijnoplossing of onmisbaar voor het klimaatbeleid?

Greenpeace is zeer kritisch op de opslag van CO 2 onder de Noordzee. “Het is een schijnoplossing die de echte transitie naar klimaatneutraal Nederland tegenwerkt”, zegt directeur Andy Palmen. “Het geld dat we hieraan uitgeven, miljarden euro’s subsidie, die geef je niet uit aan echte oplossingen. In feite veeg je de rotzooi onder het tapijt.”

Voor zijn milieuorganisatie is het dus geen goed nieuws dat Porthos mag doorgaan van de Raad van State, zoals woensdag bekend is gemaakt. Winstgevende concerns zoals Shell en ExxonMobil willen hun CO 2 gaan afvangen en opbergen in een leeg gasveld onder de zeebodem. Porthos is de naam van het project dat dit allemaal regelt. Hierbij zijn Havenbedrijf Rotterdam en de Gasunie betrokken.

Een verdienmodel voor gasbedrijven

Palmen ziet risico’s. “Bedrijven gokken erop dat ze dankzij CO 2 -opslag nog heel lang kunnen doorgaan met hun huidige fossiele activiteiten. Dat merken we bijvoorbeeld in onze gesprekken met bedrijven in de gassector. Die zijn helemaal niet van plan om de gaswinning af te bouwen voor 2040. Ze wijzen dan naar CO 2 -opslag als oplossing.”

Dat kan zelfs een nieuw verdienmodel voor ze worden, zegt Palmen. “Eerst pompen ze nog al het gas op en daarna kunnen ze het lege gasveld tegen betaling aanbieden voor de CO2-opslag.”

Martijn Broekhof van Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) ziet dat heel anders. “Zonder CO 2 -opslag in de Noordzee haalt Nederland de klimaatdoelen in 2030 niet”, zegt hij. “Dankzij Porthos stoot de Rotterdamse industrie straks ruim 10 procent minder CO 2 uit.”

Een onmisbare technologie

Hij noemt het afvangen en opslaan van industriële CO 2 -emissies in bijvoorbeeld lege gasvelden een effectieve en relatief goedkope manier om op korte termijn minder CO 2 uit te stoten. “Daarnaast is het een onmisbare technologie om ook op lange termijn klimaatverandering tegen te gaan”, zegt Broekhof, hoofd klimaat, energie, innovatie en duurzaamheid van VNCI. Hij wijst erop dat het klimaatpanel van de Verenigde Naties een rol ziet voor CO2-opslag om tot negatieve uitstoot te komen, bijvoorbeeld om de uitstoot van de landbouw of de betonindustrie te compenseren.

Maar het is geen eindoplossing voor de chemische industrie, zegt Broekhof. “Het biedt extra tijd om meer capaciteit op te bouwen voor wind- en zonne-energie en om de infrastructuur te verzwaren. Ook is er meer tijd nodig om technologieën zoals groene waterstof te ontwikkelen en op te schalen.”

Onvoldoende alternatieven

Ook de woordvoerder van Porthos zegt dat er nu nog onvoldoende alternatieven zijn voor sommige bedrijven. Zonder afvang en opslag van CO2 zou die uitstoot voorlopig doorgaan.

“Dat vind ik een mes op de keel-benadering”, zegt Palmen van Greenpeace. “Alsof het de enige manier is om minder broeikasgassen uit te stoten. Maak besparingen van de uitstoot verplicht. Zorg dat de uitstoot veel duurder wordt voor bedrijven. Tijdens de recente energiecrisis ging het gasverbruik in de industrie hard omlaag vanwege de kosten. Het kan dus.”

Snel afkicken van de fossiele brandstoffen

Zonder Porthos wordt het uitermate lastig om de klimaatdoelen nog te halen, zegt milieu-organisatie Natuur & Milieu. “Met alle desastreuze gevolgen van dien. Enige opluchting dus bij ons over de uitspraak, maar we staan ook zeker niet te juichen. Het gaat hier om een project en om technieken die noodzakelijk zijn geworden omdat de industrie niet snel genoeg heeft gehandeld de afgelopen jaren. Met CO2-opslag verduurzaam je de bedrijfsprocessen niet, je blijft produceren op fossiele brandstoffen, maar vangt de uitstoot alleen af om de schade voor de samenleving nog enigszins te beperken.”

Natuur & Milieu benadrukt dat CO2-opslag alleen een tijdelijke oplossing mag zijn. “Binnen enkele jaren moet ook de industrie van de fossiele brandstoffen zijn afgekickt.”

