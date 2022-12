CO2-opslag onder de Noordzee onzeker na nieuwe klacht van milieuorganisatie MOB

Een studie waarin staat dat het broeikasgas (CO 2 ) van de industrie in Rotterdam zonder ontoelaatbare milieuschade in een leeg gasveld onder de Noordzeebodem gepompt kan worden, rammelt. Dat stelt milieuorganisatie MOB. De groep van Johan Vollenbroek heeft daarom een nieuwe klacht ingediend bij de Raad van State. Advocaat Valentijn Wösten van MOB ziet ‘kapitale denkfouten’ in de ecologische toets door ingenieursbureau Arcadis .

De stikstofschade is ernstiger dan becijferd en de natuurwaarden kloppen niet, stelt Wösten. De initiatiefnemers van Porthos (het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN) krijgen gelegenheid om uit te leggen waarom de milieutoets volgens hen wél deugt. Ook het ministerie van economische zaken en klimaat mag reageren bij de hoogste bestuursrechter.

Porthos loopt daardoor zeker een half jaar vertraging op. Misschien zelfs wel twee jaar, liet minister Rob Jetten van klimaat en energie aan de Tweede Kamer weten. De initiatiefnemers van het project Porthos, dat jaarlijks 2,5 miljoen ton CO 2 moet gaan opbergen in een leeg gasveld onder zee, stellen hun definitieve investeringsbesluit uit.

Een garantie van maximaal 175,6 miljoen euro

De onzekerheid over het lot van het project is groot. De Raad van State doet naar verwachting komend voorjaar definitief uitspraak over de natuurvergunningen. Die heeft Porthos nodig, om de buizen vanaf Rotterdam op de zeebodem neer te kunnen leggen.

Volgens Porthos is de milieuschade, door stikstofuitstoot van een installatieschip, slechts klein, tijdelijk en verantwoord. MOB, bekend van de gewonnen stikstofzaak tegen de Staat in 2019, vecht die bewering aan. Volgens de milieuorganisatie is elke toename van stikstof, die neerslaat op kwetsbare natuur in Zuid-Holland, ontoelaatbaar. Vrijstelling geven omdat stikstofdepositie tijdens bouwwerkzaamheden van korte duur is, mag niet meer, oordeelde de Raad van State vorige maand al.

Eerdere plannen voor CO2-opslag werden afgeblazen. Zowel onder zee, het zogeheten ROAD-project waarbij CO 2 uit een grote kolencentrale op de Maasvlakte zou worden opgevangen en zo'n 20 kilometer uit de kust moest worden opgeslagen onder de zeebodem, als onder een woonwijk in Barendrecht waar Shell in 2010 plannen had. Minister Jetten wil voorkomen dat Porthos door de onzekerheden ook mislukt. Voor het behalen van zijn klimaatdoelen is CO 2 -opslag van groot belang.

Jetten wil Porthos een garantie van maximaal 175,6 miljoen euro bieden. Dit betekent dat de Staat een deel van het risico overneemt, en uitbetaalt in het geval dat het Porthos project uiteindelijk niet de benodigde natuurwetvergunning krijgt. De Tweede Kamer moet dat eerst goedkeuren.

