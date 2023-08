CO2-compensatie blijkt vaak een wassen neus. ‘Manier om onszelf voor de gek te houden’

Wie een vliegticket boekt en het hokje ‘CO 2 -compensatie’ aanvinkt, denkt goed bezig te zijn voor het klimaat. Maar de initiatieven tegen ontbossing, waar die extra euro’s meestal heen gaan, dragen heel weinig bij aan het verminderen van de CO 2 -uitstoot. Voor maar liefst 90 procent van dit soort projecten is er geen bewijs dat ze klimaatschade compenseren.

Die conclusie trekken wetenschappers in een artikel in Science, donderdag gepubliceerd. CO 2 -compensatie is gewild. Er is inmiddels een markt voor zulke ‘carbon credits’ ter waarde van ongeveer 2 miljard dollar. Bedrijven en organisaties kunnen ze kopen om uitstoot van kooldioxide weg te strepen, zo kunnen ze sneller claimen ‘CO 2 -neutraal’ te zijn.

De beloftes die zulke certificaten doen, kloppen echter nauwelijks. Onderzoekers plozen de cijfers en veronderstellingen achter 27 bosprojecten na in zes tropische landen. Ze keken wat er gebeurd zou zijn zonder de compensatieprojecten. Dan blijkt dat het verschil gering is. “De scenario’s die de bosprojecten hanteren voor de toekomst zijn te pessimistisch”, zegt hoofdauteur van de studie Thales Pupo West. “Ze schatten het risico op ontbossing erg hoog in. De wetenschap achter de scenario’s is echter problematisch.”

Vrijwillige projecten

De uitgevers van de compensatie hebben er baat bij de dreigende ontbossing somber in te schatten. Dan lijkt eerder dat het door het project komt, dat de bomen er nog staan. Dat is dus vaak niet zo. Ook projecten die er wel aantoonbaar in slagen het kappen van woud tegen te gaan, overschatten hun eigen invloed daarop. Ze geven meer ‘carbon credits’ uit dan gerechtvaardigd op grond van hun eigen bezigheden.

“Het is een manier om onszelf voor de gek te houden”, zegt West, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Individuen en organisaties geven geld uit aan een strategie tegen klimaatverandering die niet werkt. Dat geld kan beter naar de ontwikkeling van schone energie.”

Probleem is dat de markt voor CO 2 -compensatie nog jong is, constateert West. De bosprojecten hebben wel een officieel label, in het leven geroepen door de VN, Redd+ geheten. Dat staat voor Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation in developing countries. In het klimaatakkoord van Parijs wordt aangemoedigd er gebruik van te maken. Maar het is niet verplicht voor landen of bedrijven, het zijn vrijwillige projecten. De uitgifte van certificaten voor de projecten is in handen van een paar private partijen, de VN heeft niet de rol van strenge toezichthouder. “Ons onderzoek laat zien dat hun methodes niet gebaseerd zijn op goede wetenschap. Er is veel ruimte voor verbetering.”

Met het onderzoek in Science gepubliceerd, stapelt de kritiek op CO 2 -compensatie zich verder op. Deze studie kijkt voor het eerst naar de ontwikkeling van de bossen zelf, de data daarover en neemt de geschiedenis van de ontbossing mee. Eerder dit jaar bleek uit ander onderzoek dat de compensatieprogramma’s van fossiele bedrijven zoals Shell en BP rammelen. Bosprojecten waar zij geld in steken bleken te vaag, of de certificaten te oud, wat eigenlijk niet mag. Driekwart van de compensatieprojecten van deze bedrijven, scoorde een onvoldoende volgens dit onderzoek.

