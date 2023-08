Circulaire sloop is in opkomst, maar nog erg duur

Sloophamers die alles verpulveren delen minder klappen uit. Want de bedrijven die woningen en kantoren neerhalen werken behoedzamer. Ze inventariseren welke kozijnen, betonblokken, palen en hekwerken nogmaals te gebruiken zijn, in nieuwbouw.

Gemeenten en woningbouwcorporaties die opdracht geven tot sloop stellen in toenemende mate eisen aan hergebruik, stelt de landelijke vereniging van sloopaannemers Veras. Zoals een bepaald percentage dat behouden moet blijven, of specifieke onderdelen van een slooppand die niet verloren mogen gaan.

“Circulaire sloop is in opkomst”, zegt Edwin Zoontjes van Veras. Waren het de laatste jaren enkele duurzame koplopers in de bouwwereld die materialen wilden terugwinnen uit oude gebouwen, nu dringt die aanpak volgens Veras breed door.

Nieuw leven inblazen

Gemeenten, corporaties, maar ook Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf willen afgebroken panden liefst nieuw leven inblazen. “Ze sturen daarop aan in hun aanbesteding”, weet Zoontjes. Het streven om zuinig om te gaan met bestaande materialen vloeit voort uit duurzame doelen, waarbij hergebruik van grondstof vooropstaat.

Hoeveel onderdelen van de 15.000 woningen die jaarlijks gesloopt worden een nieuwe bestemming krijgen, kan Veras niet zeggen. Bouwbedrijf GP Groot meldt dat vier op de tien opdrachten die de sloper aanneemt, inzet op hergebruik.

Het verzoek om hergebruik komt van bouwprofessionals maar ook van particulieren die thuis (ver)bouwen. “Die vragen: Ga je wel circulair slopen?”, merkt GP Groot, vooral actief in de regio’s Noord- en Zuid-Holland.

Geen afval, maar een grondstof

Glas, kunststof en kalkzandsteen behoren tot de stroom aan sloopmaterialen die geen afval meer zijn, maar opnieuw grondstof. Soms direct, vaak na bewerking of recycling. Hierdoor belanden afgebroken panden niet meer geheel in de vuilverbrander of op de stort.

Hergebruik van oude materialen is nog veel duurder dan het benutten van nieuw geproduceerde stenen, kozijnen en platen. Projectleider Martijn Broekman van het Utrechtse project Circulair Ivoordreef meldt dat hergebruik van bestaande betonplaten drie keer zo duur is als nieuwe bestellen.

“Veel bewerking, dus handelingen door personeel, is nodig om materiaal gereed te maken voor hergebruik”, bevestigt Jan Kadijk van de duurzame bouwkoepel Green Building Council.

Ondanks de hogere kosten is het voor het klimaat wel goed om oude onderdelen uit gesloopte woningen en kantoren een nieuw leven te geven. De CO 2 -voetafdruk van bewerking is veel lager dan nieuwe fabricage. “De belasting op arbeid zou omlaag moeten en die op productie van materialen omhoog”, oppert Kadijk, als manier om circulaire bouw zonder subsidies rendabel te maken.

Volgens Zoontjes van de branchevereniging van slopers is het ook denkbaar dat de overheid een zogenoemde producentenverantwoordelijkheid invoert, die bouwers verplicht om bouwmateriaal demontabel en herbruikbaar toe te passen.

Asbest

Volledig hergebruik van sloopmateriaal is lang niet altijd mogelijk, zeggen experts uit de bouwsector. In oude panden is de aanwezigheid van asbest, een afvalstof die afgevoerd moet worden, een probleem. Ook beton moet vaak eerst verpulverd worden voordat recycling mogelijk is. Dat is een energie-intensief proces, dat leidt tot CO 2 -uitstoot. Bakstenen pers stuk loswrikken blijkt soms ondoenlijk en oud glas voldoet niet aan moderne isolatie-eisen.

Hoewel grootschalig hergebruik nog relatief nieuw is in de bouwsector, kijken volgens Kadijk steeds meer sloop- en bouwondernemers naar de kansen. “Je ziet dat ouderwetse slopers zich omvormen tot een soort materialenmakelaars”, ziet hij. Als voorbeeld noemt hij het grote sloopbedrijf Beelen, dat zich nu duurzaam affilieert onder de naam Bnext.

Efficiëntere ontmantelingstechnieken

“Er wordt op dit moment volop geëxperimenteerd met efficiëntere ontmantelingstechnieken”, stelt Dick Sijmen, projectleider bij GP Groot. Sloopkogels en ramhamer moeten plaatsmaken voor zaagtollen en kniptangen, die materialen zonder schade loswrikken.

Om hergebruik in de toekomst gemakkelijker te maken, gebruiken duurzame koplopers in de bouw een zogenoemd materialenpaspoort. Daarin staat genoteerd waar schroeven, platen en stenen zich in een gebouw bevinden.

Circulaire bouw is een peuter die al een beetje kan lopen

Duurzaam bouwen, waarbij grondstoffen en producten oneindig worden hergebruikt. Het kan al, maar gebeurt nog niet op grote schaal. Waarom niet?