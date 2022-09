Chinese vastgoedgigant Evergrande hoopt snel weer huizen te bouwen

De Chinese vastgoedgigant Evergrande heeft zichzelf weer een nieuwe deadline gesteld: nog voor het eind van deze maand zal de noodlijdende projectontwikkelaar al zijn stilgelegde bouwprojecten hervatten. Zo wil het megaconcern Chinezen overhalen om weer hypotheekbetalingen te doen voor hun huis, nadat sommigen daarmee waren gestopt omdat het huis in kwestie maar niet gebouwd werd.

Die hypotheekbetalingen zijn belangrijk voor Chinese vastgoedontwikkelaars. Zij hebben dat geld nodig voor de bouw en voor het betalen van bouwlieden. De Chinese overheid heeft het die ontwikkelaars moeilijker gemaakt om hun projecten met schulden te financieren, aangezien het ongebreideld lenen door vastgoedontwikkelaars precies de oorzaak van de huidige huizencrisis is.

Evergrande, ooit de bestverkopende projectontwikkelaar van China, is met zijn schuld van ruim 300 miljard dollar het gezicht geworden van die crisis. Regelmatig komt het bedrijf weer in het nieuws omdat het een betalingstermijn heeft gemist. Vorige maand is een dochteronderneming nog veroordeeld tot een betaling van ruim een miljard dollar, omdat het niet aan de voorwaarden van een lening wist te voldoen.

Honderden projecten vertraagd

Na zijn wekelijkse bestuursvergadering zei voorzitter Hui Ka Yan maandag dat Evergrande op 30 september weer verder gaat met de 38 bouwprojecten die momenteel liggen. In totaal heeft het bedrijf 706 bouwprojecten lopen, zo zei hij, waarvan er 606 inmiddels weer op schema liggen. Op nog eens 62 locaties wordt wel gebouwd, maar nog niet op schema. Ook dat moet later deze maand verholpen zijn, zei Hui volgens persbureau Bloomberg.

Het is de vraag hoeveel waarde Chinese huishoudens nog hechten aan dit soort beloften. Eerder dit jaar miste Evergrande al een zelfgestelde deadline voor een herstructureringsplan van zijn schulden bij buitenlandse geldschieters. De belofte is nu dat zo’n plan er voor het einde van dit jaar komt.

Evergrande en andere ontwikkelaars staan onder grote druk van de Chinese overheid om hun zaken op orde te brengen. China draait voor een belangrijk deel op de vastgoedsector, en de problemen bij ontwikkelaars vormen een gevaar voor de hele economie. Als projectontwikkelaars failliet gaan kunnen hun problemen doorsijpelen naar de bankensector en naar de vele Chinese consumenten die geld hebben belegd in de vastgoedwereld.

Gedwongen verkoop

Lokale overheden zetten projectontwikkelaars nu onder druk om ongebruikt land en andere bezittingen te verkopen, zo citeert Bloomberg een Chinese krant. In andere gevallen zouden zij bouwprojecten zelfs overnemen als de ontwikkelaars in geldproblemen komen.

Ondertussen is de Chinese overheid al een tijdje bezig om via staatsbedrijven bouwprojecten op te kopen van Evergrande, om daarmee het bedrijf uit de schulden te krijgen. Het bedrijf wordt verder ontmanteld doordat schuldeisers beslag leggen op bedrijfsbezittingen.

Zo is Evergrande sinds vorige week ook zijn glanzende, 26-verdiepingen tellende hoofdkantoor in Hong Kong kwijtgeraakt aan een curator. Het kantoorgebouw is ruim een miljard dollar waard, en diende eigenlijk als onderpand voor leningen van een consortium waaronder de Chinese Citic Bank. Of de curator die beslag heeft gelegd op het gebouw in Hong Kong werkt in opdracht van deze geldschieters is niet bekend.

Lees ook:

Huizencrisis in China: kopers die hun hypotheek niet betalen, bouwers die niet bouwen

De Chinese vastgoedbubbel dreigt alsnog te ontploffen. Tienduizenden huizenkopers weigeren hun hypotheek nog te betalen. Projectontwikkelaars hebben geen geld meer om hun rekeningen te voldoen.