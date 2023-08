Chinese merken betreden de automarkt. Rijden we straks allemaal in een Xpeng of een Hongqi?

Stelt u zich voor, we zijn aanbeland in 2035. Nieuwe benzine-auto’s zijn niet meer te koop in Europa. Alle auto’s in de straat zijn elektrisch. De buurman wast op zaterdag zijn Aiways, de dokter komt voorrijden in een gloednieuwe Hongqi, het meisje van de overkant parkeert haar Seres voor de deur, precies tussen de Xpeng van haar vriend en de Zeekr van de bovenbuurvrouw. Op de hoek van de straat sleutelt een oudere man aan een klassieke Volkswagen ID3.

Natuurlijk, bovenstaand tafereel schetst een overdreven fatalistisch lot voor de zittende klasse in de auto-industrie. Maar de Volkswagens, Renaults, Fords, Opels en zelfs Tesla’s van deze wereld zijn gewaarschuwd: China is onmiskenbaar in opkomst en vastberaden om de wereldautomarkt te domineren. “We moeten de Chinezen serieuzer nemen dan iedereen denkt. De Duitse industrie heeft zitten slapen, die ronkt nog over de Autobahn”, zegt Wim Oude Weernink, al vele jaren groot kenner van de auto-industrie. “De kleine merken uit China zullen nog wel even onbekend blijven, maar het land is nu al goed voor enkele wereldspelers.”

Autoconcerns als SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), BYD (Build Your Dreams) en Geely doen volop mee met de traditionele grote namen in de autowereld. Bijvoorbeeld in de vorm van overnames en samenwerkingen met bekende westerse merken als Mercedes en Volvo.

Wereldwijde krachtpatser

China mag zich al enige tijd de grootste automarkt ter wereld noemen, maar alleen met die titel neemt het land geen genoegen. Dinsdag nog deed de baas van BYD een oproep om elkáár niet de tent uit te vechten: “Chinese fabrikanten moeten zich verenigen om van China een wereldwijde krachtpatser in de autoproductie te maken”, zei hij tegen de pers volgens automagazine Automotive Management. O ja, en de nettowinst van BYD was in de eerste helft van dit jaar verdrievoudigd, vertelde hij erbij.

De Chinezen hebben de tijd mee, want nu autofabrieken hun wagenpark moeten elektrificeren keren de kansen. Beweren dat het fenomeen automobiel op het moment opnieuw wordt uitgevonden is overdreven, maar zeker is dat geen enkel gevestigd automerk zijn leven zeker is. Zelfs elektrische pionier Tesla is niet langer veilig: BYD zit het merk van Elon Musk op de hielen.

De markt betreden doen de Chinezen allang niet meer met knullige modellen die niet door de veiligheidstesten heen komen, zegt Oude Weernink. “Een merk als Nio kwam laatst als allerbeste uit de crashtest. Opmerkelijk vaak begeven Chinese merken zich bovendien in het luxe segment, vooral Zeekr. En de productie hebben ze nu goed op orde.”

Het marktaandeel kan snel stijgen

Volgens recente gegevens van Bovag en Rai zijn de marktaandelen van Chinese merken in Nederland nog klein, ziet ING-econoom automotive Rico Luman. “Maar bij elektrische auto’s worden die aandelen al groter. Chinese auto’s die hier verkocht worden, zijn ook bijna per definitie elektrisch. En dat aandeel zit natuurlijk in de lift.” In totaal was het marktaandeel van Chinese merken in de eerste zeven maanden van dit jaar ruim 2 procent (in 2022 nog 1 procent). Bij alleen elektrische auto’s was het marktaandeel de afgelopen ruim zeven maanden dik 7 procent ( tegenover 5 procent in heel 2022).

Het kan snel gaan. Kijk maar eens naar het Zuid-Koreaanse Kia, zegt Luman. “Europese merken maken ook slagen, maar moeten fors investeren om het tempo bij te houden. Chinese auto’s zijn gunstig geprijsd en consumenten zijn steeds meer overtuigd van de kwaliteit ervan. Die prijs-kwaliteitverhouding is aantrekkelijk, hoewel er een importheffing van 10 procent geldt voor auto’s die in China zijn geproduceerd.”

Chinese merken hebben al een grote thuismarkt en kunnen ook snel groeien. Doordat driekwart van de batterijen uit China komt en ook de toeleveringsketen voor het belangrijkste deel daar gevestigd is, hebben fabrikanten uit dat land een voorsprong. Luman: “De intrede van Chinese automerken is een langere-termijnontwikkeling, maar de kaarten worden opnieuw geschud.”

