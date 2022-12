China stopt met lockdowns. Dat kan goed zijn voor de handel

Na bijna drie jaar heeft China dan eindelijk het beleid rond corona versoepeld. Het onverwacht afsluiten van havens, miljoenensteden of complete regio’s zal in 2023 tot het verleden behoren. Betekent dat een stimulans voor de handel en een terugkeer naar de situatie zoals die voor corona was?

“Dat valt nog te bezien”, zegt econoom Rico Luman, werkzaam bij ING met transport en logistiek als specialisatie. “Het is allemaal nog wat ongewis. Het beleid van China verandert. Dat klopt. Maar het is nog niet duidelijk hoe hard het virus in China zal toeslaan. Het aantal besmettingen loopt hard op. Het is ook niet uitgesloten dat die versoepelingen worden teruggedraaid als een groot deel van de bevolking ziek wordt.”

De handel ís al veel normaler dan twee jaar geleden

“Het is koffiedik kijken”, zegt ook Cuno Vat, voorzitter van Fenex, de branche-organisatie voor bedrijven in de logistiek en expeditie. “Er zijn in China veel besmettingen, ook bij personeel van productiebedrijven.” Chinese bedrijven anticiperen al op een groot aantal zieken, heeft Luman vernomen. Na het Chinese Nieuwjaar, dat op 21 januari begint, zullen veel bedrijven langer dicht blijven dan gewoonlijk. Rond dat Nieuwjaar is er sowieso weinig economische activiteit.

De kans dat de handel met China normaliseert, wordt wel groter als China stopt met lockdowns van havens en steden. Al tekenen Luman en Vat daarbij aan dat die handel nu al veel normaler is dan ruim twee jaar geleden.

Toen raakte het internationale containervervoer totaal in de war: in de zomer van 2020 steeg de vraag naar goederen, die in maart was ingezakt als gevolg van de entree van het coronavirus, onverwacht snel. Grote rederijen hadden net een deel van hun schepen uit de vaart gehaald en veel containers bevonden zich op plekken waar ze niet nodig waren. En waren niet aanwezig op plaatsen waar ze wél nodig waren.

Het gevolg? Stokkende vervoersstromen, producten die veel later op hun bestemming aankwamen, congestie bij grote havens, torenhoge tarieven voor het huren van containers en navenant hoge winsten voor rederijen als Maersk, CMA CMG en MSC.

Voorraden zijn veel groter dan voor corona

Nog altijd, zegt Luman, zijn de naweeën van die haperende vervoersstromen merkbaar. “Levertijden zijn nog altijd langer dan normaal. Mede door de vervoersproblemen zijn onderdelen over de hele linie nog altijd schaars. Tekorten kunnen dan snel ontstaan.”

Anderzijds hebben veel bedrijven op mogelijke bevoorradingssores geanticipeerd. “Om tekorten te voorkomen hebben veel bedrijven dit jaar al vroeg producten en onderdelen besteld. Daardoor zijn de voorraden heel groot.” Vat: “De voorraden in de Nederlandse distributiecentra zijn veel groter dan voor corona.”

Vat over de handelsstromen: “In Nederland zijn er nauwelijks vertragingen meer. Congestie is er elders nog wel, in de VS bijvoorbeeld.” Leveringsproblemen zijn er soms ook, zegt Vat. “Als een bepaald halffabrikaat niet beschikbaar is, kan het eindproduct ook niet gemaakt worden.” Die, soms beperkte, beschikbaarheid van halffabrikaten komt niet alleen door de situatie in China. Ook de oorlog in Oekraïne speelt daarbij een rol, zegt Vat.

Containers sterk gedaald in prijs

Dat de handel weer veel pre-coronatrekken heeft, blijkt ook uit de tarieven voor het huren van containers. Deze week kostte het 1700 dollar om een grote container met inhoud te verschepen van Shanghai naar Rotterdam. Begin dit jaar was dat nog acht keer zo veel: 13.642 dollar. Voor de coronacrisis gold 1500 dollar als een gewoon bedrag. Vat: “Wat voor de scheepvaarttarieven geldt, geldt ook voor het vervoer via de lucht. Ook die tarieven zijn nu weer op hun normale niveau.”

