China slaat terug in handelsconflict: nieuwe exportregels voor belangrijke metalen

Even was het stil, maar nu lijkt China toch terug te slaan naar het Westen in een handelsconflict dat zich maar blijft uitbreiden. Peking kwam maandag met nieuwe regels voor de export van metalen en grondstoffen die andere landen nodig hebben voor het maken van militaire apparatuur, chips en zonnepanelen.

Specifiek gaat het om nieuwe vergunningen die Chinese exporteurs vanaf augustus moeten aanvragen als ze de metalen gallium en germanium willen uitvoeren. Dat zijn belangrijke grondstoffen die in steeds meer technologie en chips opduiken als efficiëntere vervanger van het aloude silicium.

De nieuwe exportregels zullen het voor de Verenigde Staten, Europa en Japan moeilijker en duurder maken om aan de metalen te komen, al moet nog blijken hoe streng China de regels gaat uitvoeren.

Beperkingen van ASML-machines vanaf september

Het besluit komt amper drie dagen nadat Nederland nieuwe exportregels had aangekondigd voor chipmachines van ASML uit Veldhoven.

Al in maart schaarde het kabinet zich achter handelsbeperkingen voor chips die de Verenigde Staten en Japan even daarvoor hadden ingevoerd tegen China. Vrijdag maakte minister Liesje Schreinemacher (buitenlandse handel) bekend dat de beperkingen van ASML-apparatuur naar China vanaf september ingaan.

Het gaat daarbij om zogeheten duv’s, enorme machines waarmee klanten van ASML zelf chips kunnen printen. De duv is een iets minder geavanceerde machine dan de nieuwere ‘euv’, waarvan de export naar China al langer verboden was.

In maart reageerde het land nog slechts gelaten op het Nederlandse besluit, maar nu Schreinemacher met een concrete datum komt is daar dan toch een tegenreactie. En in potentie een zware tegenreactie. China heeft met leveringen van germanium en gallium een belangrijke machtsfactor in handen.

Metalen uit China en Rusland

Beide metalen worden steeds belangrijker in de chipindustrie, omdat ze chips en zonnepanelen sneller en energiezuiniger kunnen maken dan chips waarin alleen silicium als halfgeleider is gebruikt. Gallium wordt bijvoorbeeld veel gebruikt om snellere oplaadapparatuur te maken voor telefoons en elektrische auto’s, en germanium onder meer voor militaire toepassingen als warmtecamera’s.

Maar de twee metalen zijn bijna alleen te krijgen in landen waar het Westen liever geen zaken mee doet. Germanium kwam in 2020 voor 68 procent uit Chinese mijnen, schreef denktank The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) onlangs in een rapport. Rusland stond op nummer twee in het rijtje delvers.

Bij gallium zijn de verhoudingen nog extremer: 97 procent van alle productie komt uit China. HCSS noemt het een kwetsbare situatie. Bijna de hele wereldproductie van chips rust op de uitvoer van metalen uit een paar landen. En zelfs als iedereen nu snel gaat kijken of gallium en germanium niet ook in andere landen voorkomen, en als dat dan ook het geval is, dan duurt het nog jaren voor ze daadwerkelijk uit de grond komen en verwerkt kunnen worden.

Steeds dieper ingraven

Hoe streng China zal zijn bij het keuren van nieuwe exportvergunningen moet nog blijken. Duidelijk is wel dat zowel China als westerse landen zich steeds iets dieper ingraven in het handelsconflict dat zo langzamerhand is ontstaan.

Zo kondigden de Amerikanen in oktober vorig jaar al strenge regels af voor de export van Amerikaanse chips en halfgeleiders naar China, uit angst dat het land die kan gebruiken voor militaire doeleinden.

Daarop volgde Japan met exportregels, en na enig aandringen dus ook Nederland. China reageerde door verschillende klachten in te dienen bij de Wereldhandelsorganisatie en door chips van het Amerikaanse Micron te weren uit vitale infrastructuur.

Ondertussen lijken bedrijven uit betrokken landen de dupe. In de VS moest chipfabrikant Nvidia zijn producten al aanpassen – lees: minder geavanceerd maken – om nog aan China te mogen leveren. Ook Chinese fabrikanten verwachten inkomstenderving door de nieuwe Chinese regels van maandag, schrijft The Financial Times.

ASML heeft eerder gezegd dat het bedrijf weinig winst- en omzetderving verwacht door de nieuwe exportregels. Al gaat het sowieso gedoe opleveren, omdat het bedrijf straks ook voor de export van onderdelen van reeds verkochte machines een vergunning zal moeten aanvragen.

Lees ook:

‘In het belang van onze nationale veiligheid’ mag ASML minder chipmachines naar China exporteren

De druk van de VS heeft gewerkt: sommige chipmachines die ASML maakt, mogen China niet meer in.En misschien wordt het verbod wel uitgebreid.