C&A moet zware concurrentie aangaan met almaar minder winkels

Een van de oudste en bekendste kledingreuzen van de wereld dreigt het te moeten afleggen tegen modernere modegiganten. C&A, opgericht in 1841 in Sneek door de Duitse gebroeders Clemens en August Brenninkmeijer, heeft in een paar jaar tijd meer dan honderd filialen in Europa moeten sluiten. In 2018 meldt de modeketen nog 1400 Europese vestigingen te hebben, en in 2016 nog 1575. Uit een inventarisatie van online platform RetailTrends blijkt dat er nu nog 1290 C&A’s in Europa zijn. De kledingketen, met aan het hoofd de Nederlandse CEO Giny Boer, zit ook in China, Mexico en Brazilië.

Alleen al in het afgelopen jaar viel het doek voor bijna zeventig Europese filialen. Meer dan de helft van de C&A-winkels die het loodje legden, deden dat in Duitsland (19), België (9) en Nederland (12). Er verdwenen zaken in onder meer Vlaardingen, Woerden, Sittard, Stadskanaal, Hoogezand en Veendam.

‘C&A heeft gewoon de boot gemist’

En daar zal het vermoedelijk niet bij blijven, vreest merkendeskundige Paul Moers. “De winkels zijn vaak suf en oubollig, de prijzen niet spectaculair en er zijn te lang familieleden in het bedrijf gehandhaafd. Zulke ondernemingen zijn vaak ziende blind. Daar overheerst de gedachte: wij zijn toch altijd een succes geweest?”

De kledingwarenhuizen van C&A zijn onderdeel van de Cofra Groep, de in Zwitserland gevestigde investeringsmaatschappij van de familie Brenninkmeijer. De voornaamste oorzaak van de wankelende modeketen is volgens Moers het niet op tijd inspelen op de ontwikkelingen in de kledingmarkt. “Zara en H&M verkopen designmode tegen lage prijzen. Ook een keten als Primark doet het veel beter met nog lagere prijzen. De keus is zo ongelooflijk gigantisch, er zijn zoveel spannendere formules. C&A heeft gewoon de boot gemist.”

Burgemeester Ivo Samkalden (eerste rij links) bij de opening van een groot C&A-filiaal in Amsterdam (1968). Beeld Anefo/Nationaal Archief

‘Afvoerputje van de retail’

In een reactie laat het bedrijf weten ‘het belangrijk te vinden om het winkelportfolio aan te passen aan een voortdurend veranderende marktomgeving’. “Voor ons is het sluiten van een winkel altijd het laatste redmiddel. Als het onvermijdelijk is, streven we naar oplossingen die eerlijk zijn voor alle betrokken partijen.”

Zo piept er in hoe langer hoe meer winkelstraten een bekend gezicht tussenuit . C&A roept weliswaar niet hetzelfde sentiment op als wijlen Vroom & Dreesmann ( dat online nog wel bestaat), maar de grote panden met het C&A-logo zijn in menig stadshart een herkenbaar oriëntatiepunt voor winkelend publiek. Moers: “Die panden hebben ze vaak in eigen bezit, waarmee C&A financieel gezien het tafelzilver nog in handen heeft. Maar het merk C&A is helemaal in elkaar geklapt.”

Of de vrije val nog te stoppen is, betwijfelt Moers: “Ze zitten in het middensegment en dat is eigenlijk het afvoerputje van de retail. Dat C&A een ouder publiek heeft, is niet eens zo erg, maar raakt wel je imago en maakt het ingewikkeld om je als merk te positioneren. Ook ouderen willen tegenwoordig als jong worden gezien.”

Alleen in Roemenië meer winkels

Een woordvoerder van C&A laat weten dat het winkelbedrijf ‘voortdurend investeert’ in winkels ‘om de winkelervaring van onze klanten te verbeteren’. “Sinds de lancering van deze strategie hebben we meer dan 700 winkels in heel Europa gemoderniseerd. Dat laat nu al positieve effecten zien naarmate het aantal bezoekers toeneemt. De online omzet in 2021 groeide met 54 procent. Tegen 2025 verwachten we dat 30 procent van onze totale omzet online zal zijn. We zijn zeer tevreden over onze verkoop online en offline.”

Intussen gaat, met name in Duitsland, het afstoten van filialen door. Ook in onder meer Frankrijk, Oostenrijk, Polen en Portugal verdwenen winkels. Daarnaast trok C&A zich afgelopen zomer geheel terug uit Servië, waar het veertien winkels had. Roemenië is het enige land waar het winkelbestand van C&A toenam. Daar kwamen er 3 bij en zijn er nu 47.

Lees ook:

Modeketen C&A vraagt faillissement aan in Servië en sluit al zijn winkels in het land.

De modeketen C&A sluit al haar winkels in Servië. Het bedrijf heeft faillissement aangevraagd na duistere zaken rond de import van kleding.