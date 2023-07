Burgemeester Jager verdedigt het afschieten van de wolf: ‘Hij kon opnieuw aanvallen’

Niet alleen de landelijke politiek beleefde een hectische maandag, ook in Drenthe was het onrustig. Burgemeester Rikus Jager van Westerveld moest veelvuldig vertellen waarom hij zondagochtend opdracht gaf een wolf dood te schieten die was binnengedrongen in een weiland met een wolfwerend hek en de schapenhouder in zijn arm beet.

Drie dierenorganisaties hebben aangifte gedaan tegen boer en burgemeester. De politie doet feitenonderzoek, waarna het openbaar ministerie moet beslissen over eventuele vervolging. De provincie Drenthe wacht af of uit het onderzoek blijkt dat het protocol van het interprovinciaal wolvenplan is gevolgd. Ook burgemeester Jager is benieuwd naar deze toetsing, waaruit wellicht lering kan worden getrokken.

Burgemeester Jager

Wat is er gebeurd?

“De schapenhouder zag rond 7 uur in de ochtend dat een wolf het weiland dat direct grenst aan zijn huis was binnengedrongen en achter zijn dieren aan rende. Samen met zijn zoon is het het weiland ingegaan, met een schep en een vork in de hand. Achteraf bleken er al enkele dieren dood in het weiland te liggen.

“De wolf kwam plotseling op hen af, zegt de boer, waarbij de zoon hem heeft afgeweerd. Ze trokken zich daarop terug achter het hek en riepen vanaf daar naar de wolf, die weer achter de schapen aan ging. Opeens rende het dier recht op hen af en beet over het hek van zo’n 1.40 meter in de onderarm van de boer.

“Rond half 8 werd ik gebeld door een buurtbewoner, die zei dat een wolf mensen aanviel en dat er iets moest gebeuren. Ik heb de loco-burgemeester gebeld, want hij had dienst. Hij was toevallig in de buurt aan het fietsen en hij kwam vrijwel tegelijk met de politie bij het weiland aan. In overleg hebben we besloten wat er moest gebeuren om de risico’s af te schalen, in de geest van het wolvenplan. Ik heb geprobeerd anderen te bellen, maar op dat tijdstip was niemand bereikbaar.”

Wat waren die risico’s?

“Veiligheid staat voorop. Stel dat je het dier loslaat, dan komt het direct op de openbare weg, dat was een belangrijke overweging. Weliswaar is dit een dunbevolkt gebied, maar in vakantietijd is het een van de meest gebruikte gebieden van het land. Er zijn ook vroeg in de ochtend al fietsers en trimmers. En die wolf heeft al twee keer aangevallen. Kan ik ervan op aan dat die aanvalsdrift voorbij is?

“Het was niet uit te sluiten dat deze wolf opnieuw zou aanvallen. Dat zegt niets over de wolf in het algemeen, maar in dit specifieke geval stond de veiligheid van inwoners, passanten en toeristen voorop. Hij had kunnen ontsnappen via hooibalen die in het weiland lagen, dus de kans op een nieuwe ontmoeting tussen mens en wolf was groot. Om half 9 heb ik besloten een einde te maken aan het leven van deze wolf. Een daartoe bevoegde persoon van de politie heeft hem ergens tussen 9 uur en kwart over 9 doodgeschoten.”

Dierenorganisaties noemen dat besluit onrechtmatig en doen aangifte tegen u.

“Die zie ik met vertrouwen tegemoet. Het is goed dat er een juridische toets is achteraf. Dit moet je in een split second beslissen, maar misschien kunnen we er lering uit trekken. Je kunt in een protocol niet alles vastleggen; ik hoop dat andere burgemeesters hier niet mee te maken krijgen.”

Uw regio in Drenthe staat bekend als anti-wolf, heeft dat meegespeeld?

“Drenthe is niet tegen de wolf. Maar hier zijn wel veel incidenten. Er zitten twee roedels in en rond onze gemeente, bijna dagelijks zijn er contacten tussen mens en wolf. Sommigen zeggen dat Nederland te klein is voor de wolf, maar dat sentiment heeft hier geen rol gespeeld.

“Dat een wolf een mens aanvalt komt praktisch nooit voor. Maar Freek Vonk noemde in zijn reactie veertien gevallen. Dan is dit nummer vijftien. Het komt dus voor. Als we deze wolf hadden vrijgelaten, was absoluut niet uit te sluiten dat hij opnieuw een mens zou aanvallen. Vanuit dit voorzorgsbeginsel is gehandeld.”

