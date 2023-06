Brussel botst hard met Google over machtsmisbruik en advertenties

Er is een gerede kans dat Google bedrijfsonderdelen moet verkopen. Een boete die in de miljarden kan lopen, hoort ook tot de mogelijkheden. De Europese Commissie heeft namelijk het vermoeden dat Google misbruik heeft gemaakt van zijn grote macht op de markt voor onlinereclame.

De Europese Commissie doet al twee jaar onderzoek naar de handelswijze van Google en kwam woensdag met een aantal voorlopige conclusies die er niet om liegen. Google heeft vanaf 2014 misbruik gemaakt van zijn macht, zichzelf bevoordeeld en concurrenten weggedrukt. Google haalt miljarden binnen met de verkoop van onlinereclame en helpt adverteerders bij het vinden van de juiste doelgroep. Maar het bedrijf gaf concurrenten vaak onvoldoende informatie. Omdat Google die zelf wel had, kon het hogere prijzen bedingen, zo luidt een van de vermoedens van de Commissie.

Recht om te reageren

De conclusies die Eurocommissaris Margrethe Vestager woensdag presenteerde zijn voorlopig. Google heeft nog het recht om te reageren en zich te verdedigen. Ook kan het alternatieven aandragen voor een mogelijke verkoop van bedrijfsonderdelen. Google liet woensdag weten het niet eens te zijn met het oordeel van de Commissie. Het onderzoek richtte zich volgens hoofd advertenties Dan Taylor ‘op een klein aspect van onze advertentiebusiness’.

Toch moet het voorlopige oordeel van de Commissie flink aankomen bij Alphabet, het moederbedrijf van Google dat vorig jaar een omzet had van 282 miljard dollar, waarvan 224 miljard (bijna 80 procent) uit advertentie-inkomsten. Het gebeurt haast nooit dat de Commissie verordonneert dat een bedrijf onderdelen moet afstoten. Het gaat bovendien om onderdelen die voor Google zelf van groot belang zijn.

Daarbij stelde Vestager geen vertrouwen te hebben in een belofte van Google om anders te gaan werken. Alleen door onderdelen te verkopen, is de machtspositie van Google te breken, liet zij weten: “In deze fase van het onderzoek zien we geen andere mogelijkheid”. Hoe hoog de boete wordt die Google eventueel moet betalen, is niet zeker. Het maximum is 10 procent van de mondiale jaaromzet van het bedrijf.

Ook de VS onderzoeken misbruik van Googles marktmacht

Het onderzoek dat de Commissie deed, in samenwerking met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zo benadrukte Vestager, is onder meer het gevolg van klachten van grote uitgevers. Die hebben de grootste moeite om met Google te concurreren. Ook in de VS wordt onderzoek gedaan naar eventueel misbruik van marktmacht door Google.

Google lag al eerder in de clinch met de Europese Commissie. In totaal heeft het bedrijf al voor 8 miljard euro aan boetes gekregen van Brussel. In Frankrijk schikte Google voor 220 miljoen euro een zaak die sterk leek op de zaak die Brussel aankaartte. Daar beloofde Google onder meer om concurrenten niet meer te benadelen.

