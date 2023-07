Brandend schip heeft geen 25 maar bijna 500 elektrische auto’s aan boord

K Line, de charteraar van het schip, stelde het aantal elektrische auto’s aan boord van de Fremantle Highway, vrijdag bij naar 498. Ook het totale aantal auto’s aan boord blijkt hoger dan eerder vermeld: 3783. Onder die auto’s zijn 300 Mercedessen en enkele honderden BMW’s en Mini’s.

De grote aantallen elektrische voertuigen bezorgen de hulpdiensten extra kopzorgen. Het vuur in zulke batterijen kan nog lang nadat het is gedoofd opnieuw ontsteken. De accu’s moeten daarom eigenlijk minimaal een etmaal ondergedompeld worden in water.

Blussen van de brand zelf is nog te onveilig

Voorlopig kan de kustwacht aan boord van het schip nog steeds niet blussen. Niemand waagt zich aan een uitspraak over hoe lang deze situatie nog kan duren. De Fremantle Highway wordt voorlopig alleen met brandblusinstallaties van buiten gekoeld. Als de kustwacht op het schip zelf zou gaan blussen zou er te veel water aan boord kunnen komen, wat het risico op zinken vergroot.

Hoewel de brand op het vrachtschip inmiddels minder hevig woedt, is het nog altijd te heet voor hulpdiensten om aan boord te gaan. Ook bergers kunnen daardoor nog niet aan hun werk beginnen: wegslepen is niet mogelijk totdat de brand uitgedoofd is. De kustwacht peilt met warmtecamera’s vanuit een vliegtuig of er al mensen aan boord kunnen.

Mede op basis van gegevens over de temperatuur van het schip werken verschillende partijen aan een plan, vertelt Lea Versteeg van de kustwacht. Haar organisatie is daartoe in overleg met Rijkswaterstaat en bergingsmaatschappijen Boskalis en Multraship. Ook wordt advies ingewonnen bij de brandweer.

Risico op afdrijven naar vaarroutes

Het schip drijft nu op zeventien kilometer ten noorden van Terschelling, meldde de kustwacht vrijdagochtend. Door weersomstandigheden en de stroming kan de Fremantle Highway mogelijk afdrijven naar belangrijke vaarroutes. De kustwacht maakte het vrachtschip daarom vast aan een sleepboot: eerst aan de Hunter, en nu aan de Fairplay 30, die nog krachtiger is dan zijn voorganger.

Zaak is nu een sterke sleepverbinding aan te leggen met het schip, zegt Versteeg. “We willen het schip zoveel mogelijk stabiel houden. En op een zo veilig mogelijke plek, zodat we de tijd en ruimte hebben om een plan te maken. Daarvoor lijken de omstandigheden wat betreft weer, wind en stroming vooralsnog goed te zijn.”

De internationale scheepvaartorganisatie Imo heeft een werkgroep gevormd die de risico’s van het per boot vervoeren van elektrische auto’s gaat inventariseren. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) wil met deze werkgroep goed uitzoeken of de huidige regels voor bijvoorbeeld brandbestrijding en veiligheid nog volstaan.

