Brabant zit voorlopig nog op slot, ook als veel piekbelasters zich laten uitkopen

Eerst het stikstofoverschot in beschermde natuurgebieden flink verminderen. En met de ruimte die daarmee ontstaat eindelijk de groep ‘Pas-melders’ legaliseren: veehouders die door fouten van de overheid zonder vergunning zitten. Dat was kort gezegd de ambitie die natuurminister Christianne van der Wal (VVD) aanvankelijk had met haar veelbesproken ‘woest aantrekkelijke’ piekbelastersregeling, waarbij boeren kunnen stoppen tegen een vergoeding van 120 procent van de marktprijs.

Maar in Noord-Brabant gaat dat in elk geval niet volledig lukken, beaamt gedeputeerde Erik Ronnes (CDA). “Het gewicht in de aanpak ligt bij de grotere natuurgebieden", licht hij toe. “Daardoor heb ik de zorg dat er juist rondom kleinere natuurgebieden nog onvoldoende ruimte ontstaat.” Brabantse veehouders komen zo relatief weinig in aanmerking voor de piekbelastingregeling.

Veehouders die in een straal van 25 kilometer rondom hun bedrijf heel veel beschermde natuur hebben liggen, zijn relatief snel piekbelaster. Collega’s met minder natuurhectares in hun nabijheid ontspringen de dans. Het gevolg is dat ongeveer 60 procent van de piekbelasters in Gelderland is gevestigd, door de nabijheid van de Veluwe. Het zeker zo veerijke Brabant telt juist veel kleinere natuurgebieden. Daardoor herbergt de provincie ‘slechts’ zo’n 8 procent van de boeren die tot piekbelaster zijn bestempeld.

Doel van aanpak veranderd

In feite is het doel van de piekbelastersaanpak verschoven, analyseert gedeputeerde Ronnes. “De minister kijkt nu vooral naar het grootste effect op de natuur. In 2030 of 2035 moet het stikstofoverschot op 74 procent van alle hectares in Nederland zijn opgelost. Dan is het effectief om de aanpak vooral op de grote natuurgebieden te richten.” Terwijl het plan eerst was om rondom álle natuurgebieden stikstofruimte te scheppen. Daardoor zouden alle Pas-melders alsnog een vergunning te krijgen.

Pas-melders zijn in de meeste gevallen veehouders die hun bedrijf tussen 2015 en 2019 uitbreidden. Omdat ze in verhouding maar voor een klein beetje extra stikstof in de natuur zorgden, hadden ze daarvoor geen vergunning nodig. Maar sinds de rechter in 2019 het Nederlandse stikstofbeleid van tafel veegde, moet die er alsnog komen. Dat lukt echter al vier jaar niet, omdat er geen stikstofruimte is.

Rondom kleinere natuurgebieden zal die ruimte er dus ook onvoldoende komen, zélfs als de piekbelastersregeling qua deelname een succes wordt. Toch is Ronnes positief over het feit dat er nu in elk geval een duidelijke regeling is. “We kunnen nu in elk geval aan de slag.”

Veel ondersteuning, veel onduidelijkheid

Daarbij wil Noord-Brabant de regie in eigen hand nemen. De provincie heeft al een ondersteuningsnetwerk dat boeren kan helpen bij hun keuzes voor de toekomst. Die club wordt flink uitgebreid, van 6 naar 20 à 25 mensen. Zij kunnen boeren van dienst zijn, maar ook gemeenten. Want zeker kleinere gemeenten met een flinke hoeveelheid agrarische bedrijven wacht een enorme opgave. Gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor bestemmingsplannen, en daarmee ook voor de mogelijkheden die er bijvoorbeeld zijn met de gronden van een stoppende boer.

De opgave beperkt zich bij lange na niet tot de ongeveer 265 boeren die in Brabant als piekbelaster zijn aangemerkt. Zo is er een veel bredere groep van tienduizend bedrijven die zich tegen 100 procent van de marktprijs kan laten uitkopen. Maar dat kost meer tijd. Ronnes verwacht dat in die groep het aandeel Brabantse bedrijven juist wél hoog ligt.

Andere keuzes dan stoppen

Bovendien blijft stoppen in eerste instantie een vrijwillige keuze, zowel in het landelijke als in het Brabantse beleid. Veehouders kunnen ook kiezen voor extensivering - ofwel minder dieren per hectare grond, voor verplaatsing of voor stikstofreductie door nieuwe, innovatieve technieken.

Maar over al die mogelijkheden bestaat nog onduidelijkheid. Over extensivering zouden afspraken worden gemaakt in het landbouwakkoord, bijvoorbeeld over hoe boeren extra geld zouden kunnen verdienen met natuur- en landschapsbeheer. Die gesprekken liepen vorige week echter stuk. Een verplaatsingsregeling is nog in de maak, maar die wordt pas aan het einde van dit jaar verwacht. En innovatieve technieken liggen - ook juridisch - onder vuur omdat ze in de praktijk vaak veel minder goed werken dan uit de eerste metingen blijkt.

Brabant nog op slot

Met al die mitsen en maren lijkt het moment nog ver weg dat de natuur in Brabant gezond genoeg is om - bijvoorbeeld - weer flink te kunnen bouwen. Plannen in de provincie liggen sinds eind februari grotendeels stil: toen bleek uit zogeheten ‘natuurdoelanalyses’ dat natuurgebieden in Brabant daadwerkelijk verslechteren. Door stikstof, maar ook door bijvoorbeeld problemen met de waterkwaliteit en -huishouding.

Voor Brabant was dat reden om een soort bijna-bouwstop af te kondigen die nog wat verder gaat dan in andere provincies. Het provinciebestuur concludeerde toen dat dat besluit juridisch onvermijdelijk was. Ronnes laat nu opmerkelijk genoeg ruimte door de bouwstop een ‘keuze’ te noemen, en dus níét onvermijdelijk. Andere provincies met vergelijkbare problemen en net zo alarmerende natuurdoelanalyses - Limburg bijvoorbeeld - legden de vergunningverlening overigens minder rigoureus plat.

