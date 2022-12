Brabant worstelt voort met de emissiearme stal: een half jaar uitstel en dan maar weer verder zien

Emissiearme stallen doen vaak niet wat ze beloven, blijkt uit recent onderzoek. Maar de provincie Noord-Brabant baseerde zijn stikstofbeleid al in 2017 op dit soort innovatieve technieken. De discussie daarover kwam vrijdag opnieuw als een boemerang terug.

Brabantse veehouders met een oude stal die vanaf 1 januari 2024 niet meer aan de regels voldoet, krijgen een half jaar extra om hun stikstofuitstoot naar beneden te brengen. Dat was vrijdagmiddag de uitkomst van het zoveelste verhitte debat over het stallenbeleid van de provincie. Coalitiepartij CDA gooide daarbij – niet voor het eerst – de knuppel in het hoenderhok. De partij wilde de datum van tafel, om in overleg met de agrarische sector tot een nieuwe deadline te komen. Dat voorstel haalde het met een ruime meerderheid niet.

Het debat was de zoveelste episode in een tragedie die intussen al zo’n zes jaar duurt. In 2017 besloot Brabant om per 2022 strengere uitstooteisen te stellen aan veehouders; eerder dan andere provincies en voordat ‘stikstofcrisis’ een landelijk bekende term was. Als hun stal, afhankelijk van de diersoort, ouder dan 15 of 20 jaar was, zouden zij moeten kiezen voor een nieuw emissiearm stalsysteem. Geschikte systemen waren op dat moment nog niet beschikbaar. Het besluit moest ook de innovatie stimuleren.

Er was al een keer uitstel

In 2017 was het CDA – zeker in Brabant de boerenpartij van weleer en twee handen op een buik met boerenorganisatie ZLTO – nog een oppositiepartij. Toen de stikstofcrisis landelijk losbarstte, waren de christendemocraten net weer tot de coalitierangen toegetreden. De landelijke stikstofpaniek maakte de positie van het CDA onhoudbaar. De partij eiste uitstel tot 2024. Daar waren ook wel argumenten voor. Veel innovaties waren inderdaad niet op tijd klaar. En onduidelijkheid over landelijk stikstofbeleid maakte het speelveld voor boeren zeer onoverzichtelijk.

Met name D66, GroenLinks en PvdA wilden voorkomen dat natuurherstel wéér op de lange baan werd geschoven. Het CDA oogstte daarom aanvankelijk een bestuurscrisis, maar kreeg via een rechts verbond met VVD en FvD toch zijn zin. Die coalitie werd onhoudbaar dankzij de radicalisering van Thierry Baudet in Den Haag. De oude middencoalitie (VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA) keerde terug. Maar de tijd tikte intussen door, dus 2024 bleef staan.

Innovatieve stallen onder vuur

2024 is het nu bijna, zeker omdat boeren zo langzamerhand een vergunning zouden moeten aanvragen om die deadline te halen. Maar juist nu loopt het met die innovatieve stallen nog wat minder voorspoedig dan gehoopt. Veel systemen doen niet wat ze beloven. Vergunningen blijken daardoor juridisch onhoudbaar; ook Noord-Brabant verleent ze tot nader order niet. Terwijl diezelfde vergunning zeer binnenkort dus nodig is om überhaupt aan de regels te voldoen.

Toch wil Brabant de keuze voor innovatie niet loslaten. “We hebben in ons beleid altijd sterk de focus gehad op innovatie van stallen”, gaf gedeputeerde Elies Lemkes (CDA) toe. “Dat het trager gaat, is heel erg jammer. Innovatie gaat met vallen en opstaan. In Brainport Eindhoven zien we bijvoorbeeld hoe innovatie tot prachtige dingen leidt. Maar soms zijn er ook tegenvallers. Maar dat is geen reden om helemaal niet meer in innovatie te geloven.”

Provincie op slot

Daar komt nog een ander argument bij, klonk vooral in de betogen van coalitiepartijen VVD en D66. De provincie rekent nu eenmaal op de effectiviteit van het stallenbeleid om de stikstofdoelen te halen. De stekker eruit trekken – of maatregelen fors uitstellen, zoals het CDA en de rechtse oppositie wilden – zet de provincie op slot, concludeerden de liberale partijen. “Moeten al die mensen dan tot de ‘datum die u niet wilt noemen’ wachten tot er een klein beetje stikstofruimte komt?”, zo richtte VVD-fractievoorzitter Wilma Dirken zich tot het CDA.

“Ik wil gewoon rechtvaardig beleid. Je kunt niet één sector mangelen", reageerde CDA-statenlid Tanja van de Ven. Voor gesprekken over een nieuwe en realistische datum was draagvlak bij agrarische partijen, benadrukte ze. Van ZLTO, van de jongen boeren van BAJK én van actieclub Famers Defence Force. Saillant: FDF-voorman Mark van den Oever kondigde als inspreker ‘de grootste anti-CDA, -VVD en -D66-campagne in de geschiedenis’ aan, voorafgaand aan de provinciale verkiezingen in maart.

Tegelijkertijd vroeg weer een andere coalitiepartij, GroenLinks, meermaals aandacht voor de natuur waar het allemaal om begonnen was. De mindere werking van emissiearme stallen én het nieuwe uitstel met zes maanden betekenen dat er dus extra maatregelen nodig zijn. Zo bevat de aangenomen uitstelmotie óók de opdracht om ongebruikte vergunningsruimte in te trekken. En om de uitkoop van piekbelasters alvast voor te financieren terwijl het Rijk nog aan een regeling werkt.

Blauw-groen verstandshuwelijk

De slotsom in Brabant was dezelfde als die er al vaker was: een blauw-groen verstandshuwelijk. Van liberalen die willen dat de vergunningverlening niet volledig op slot komt te zitten. En groenen die nu eindelijk werk willen maken van natuurherstel. Voor beide kampen zal de veehouderij als grootste stikstofbron toch echt eerst moeten leveren. Zelfs al faalt het oorspronkelijke plan om dat via de innovatieve stal te bewerkstelligen.

Het CDA was daarbij, net als drie jaar geleden, het vijfde wiel aan de wagen. Een wagen overigens die vijf wielen nodig heeft: zonder de christendemocraten geen meerderheid. Toch was al die verdeeldheid niemand een nieuwe crisis waard, drie maanden voor de verkiezingen. En dus moddert Brabant nog even voort met de emissiearme stal. Want de kans is groot dat de problemen daarmee over een half jaar nog steeds bestaan. En dat er opnieuw een debat over uitstel volgt – in een nieuwe politieke werkelijkheid.

