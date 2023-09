Brabant gaat in het uiterste geval zelf natuurvergunningen intrekken

Brabantse bedrijven die de natuur ernstig in de weg zitten, lopen het risico hun vergunning in de toekomst kwijt te raken. De nieuwe Brabantse coalitie (VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant) gaat als eerste provincie een intrekkingsbeleid voor natuurvergunningen ontwikkelen. In welke gevallen de provincie naar dit middel grijpt, moet nog worden uitgewerkt. Het plan staat nu – nog zonder al te veel toelichting – opgenomen in het coalitieakkoord.

Het idee voor een intrekkingsbeleid komt zeker niet alleen voort uit zorgen over de natuurkwaliteit. Ook juridische hoofdpijn speelt een belangrijke rol. Milieuorganisatie MOB diende in maart veertig verzoeken in om de vergunningen van veehouders met een grote stikstofuitstoot in te laten trekken. Die bedrijven staan in Gelderland, Overijssel, Limburg, en een deel dus ook in Noord-Brabant.

Juridisch kansrijk

Die verzoeken zien de Brabantse coalitiepartijen duidelijk als juridisch kansrijk. Ze uiten in het coalitieakkoord expliciet de vrees dat ‘belangengroeperingen gaan bepalen welke bedrijven wél en welke niet kunnen ondernemen’. Daarmee doelen ze overduidelijk op MOB, de organisatie waarvan Johan Vollenbroek het gezicht is.

Met een eigen intrekkingsbeleid denkt Brabant beter beslagen ten ijs te komen tijdens juridische procedures. ‘Intrekkingsverzoeken kunnen we dan op basis van ons intrekkingsbeleid beantwoorden', schrijven de coalitiepartijen in een schriftelijke toelichting. ‘Zo behouden we de eigen regie.’

Vollenbroek is content met die aankondiging, geeft hij in een korte reactie aan. ‘Worden ze eindelijk wakker dat de wet volop mogelijkheden biedt om vergunningen in te trekken’, schrijft hij. “Een natuurvergunning kan nooit onherroepelijk zijn”, zei hij in mei in een interview in Trouw. “Als het slecht gaat met de natuur, kun je hem kwijtraken.”

Wie moet zich zorgen maken?

De andere kant van die medaille is dus dat Brabant in sommige gevallen zelf tot intrekking zal overgaan. De vraag die daarbij boven de markt hangt: welke bedrijven moeten zich vooral zorgen gaan maken? “Daar moet het nieuwe college invulling aan geven”, verduidelijkt GroenLinks-fractievoorzitter Jade van der Linden. “Het is niet het eerste instrument dat wordt ingezet. Maar wel een instrument dat we in de koffer moeten hebben om te kunnen voldoen aan de wet natuurbescherming.”

Ruimte in vergunningen

De slechte staat van de Brabantse natuur brengt de nieuwe coalitie trouwens tot nog een bij boeren impopulaire maatregel. De provincie gaat onderzoeken ‘hoe, wanneer en onder welke omstandigheden’ ze de zogeheten ‘latente ruimte’ in vergunningen kan laten intrekken. Veel bedrijven – veehouders, maar zeker ook industrie – hebben volgens hun vergunning de mogelijkheid om meer dieren te houden of stikstof uit te stoten dan ze daadwerkelijk doen.

Als die ruimte alsnog wordt opgevuld, kan dat tot extra stikstofuitstoot leiden. Dat gebeurt in de praktijk ook regelmatig, met name als ongebruikte stikstofruimte wordt verhandeld. De Brabantse coalitie wil volgend jaar met een aanpak komen op het gebied van deze ongebruikte vergunningruimte.

Beoogd gedeputeerde Saskia Boelema (D66), die gaat over vergunningen, toezicht en handhaving, was nog niet beschikbaar voor een toelichting op de maatregelen. Dit omdat zij – tenzij er iets geks gebeurt – vrijdag pas wordt benoemd. Dan debatteert de Brabantse politiek over het coalitieakkoord en worden ook de nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd.

Lees ook:

Het geduld van Johan Vollenbroek raakt op: ‘We horen de ene na de andere rotsmoes’

Na vier jaar stikstofcrisis zijn we nog geen stap opgeschoten, concludeert Johan Vollenbroek. ‘Het kabinet verzint de ene na de andere rotsmoes om geen besluit te hoeven nemen.’