Brabant en Overijssel kopen eerste piekbelasters uit

Dertien boerenbedrijven met een relatief grote stikstofinvloed op de natuur laten zich vrijwillig uitkopen door de provincie. Overijssel trekt in totaal zo'n 8 miljoen euro uit voor zes bedrijven. In Noord-Brabant stoppen zeven veehouders binnen een jaar met hun werkzaamheden tegen een totale vergoeding van 13,5 miljoen euro. Het geld is afkomstig uit een landelijke pot, speciaal bedoeld om zogeheten piekbelasters vrijwillig te laten stoppen.

Die regeling geldt al twee jaar geleden. De meeste andere provincies zijn gesprekken nu aan het afronden, dus naar verwachting komen er nog deelnemers bij. Al valt het met de aantallen uiteindelijk niet erg mee, constateert de Brabantse provinciebestuurder Erik Ronnes (CDA). “De uitspraak van minister Van der Wal dat ze met een ‘woest aantrekkelijke regeling’ komt, heeft niet geholpen.” Want een nieuwe regeling om te stoppen - met mogelijk aantrekkelijker voorwaarden - zet al snel aan tot afwachten.

Krimp van de veestapel

Mede daardoor is de groep mogelijke deelnemers gaandeweg geslonken van enkele tientallen naar uiteindelijk zeven. Zij krijgen daarbij een op het oog fors geldbedrag mee van bijna 2 miljoen euro per bedrijf. Al horen daar wel een paar disclaimers bij. Zo moeten veehouders in de meeste gevallen ook hun stallen slopen. De dierrechten waarover ze beschikten, worden - zoals dat heet - doorgehaald. Die verdwijnen uit de markt en daarmee krimpt dus ook de veestapel.

Aan de volgende stoppersronde - de ‘woest aantrekkelijke regeling’ van Van der Wal - wordt nog gewerkt. Snelle duidelijkheid over de precieze voorwaarden is van belang, benadrukken Ronnes en zijn Overijsselse collega Gert Harm ten Bolscher (SGP).

“Het zou goed zijn als vanuit het ministerie nog eens kritisch wordt gekeken naar bepaalde hobbels en eisen die niet of nauwelijks aansluiten bij de praktijk”, benadrukt Ten Bolscher. Hij merkt dat boeren nu vaak afhaken vanwege fiscale knelpunten. Maar ook omdat ze als stopper de komende jaren geen nieuwe veehouderij mogen starten op een andere - wellicht geschiktere - plek.

Ruimte voor natuur

De stikstofruimte die de stoppende veehouders scheppen kan gebruikt worden om de natuur te verminderen. Maar ook om weer ontwikkelingen op gang te brengen en vergunningen te verstrekken. Wat Ronnes betreft staat hier echter vooral de natuur voorop. “Deze ruimte is bedoeld om de druk op natuur te laten dalen. Het kan nog zijn dat de minister besluit om de ruimte in te zetten voor nieuwe ontwikkelingen. Maar dat zou niet de goede beweging zijn, want deze piekbelasters gaan juist weg op plekken waar de opgave in de natuur groot is.”

Lees ook:

Provincies zijn in de stikstofcrisis misschien wel de lastigste gesprekspartners

Op felle toon verzetten provincies zich tegen de stikstofaanpak van het kabinet. Maar levert hun eigen aanpak genoeg op?