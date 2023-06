Boze boeren van FDF kondigen nieuw protest mét trekkers aan

De FDF-voorman sprak maandagavond over de actie op een vergadering van de boerenorganisatie in Apeldoorn. Hij zegt donderdag duizenden deelnemers te verwachten. De Tweede Kamer debatteert die dag over het klappen van het landbouwakkoord. Van den Oever wilde nog niet prijsgeven waar FDF precies wil demonstreren. Woordvoerder Sieta van Keimpema laat weten dat de bijeenkomst vanaf 12 uur begint en dat om 13 uur het programma start.

Gemeente weet nog van niks

De gemeente Den Haag wil niets zeggen over het demonstratieplan van Farmers Defence Force. “We hebben nog geen kennisgeving gehad”, laat een gemeentewoordvoerder weten. “Zodra we die krijgen gaan we in gesprek over hoe we de actie het beste kunnen faciliteren.”

Dan komt volgens de gemeente ook aan bod of en eventueel hoeveel tractoren welkom zijn bij het boerenprotest. Bij een demonstratie in maart in het Haagse Zuiderpark mochten maximaal twee tractoren aanwezig zijn. Boeren die toch met de trekker Den Haag in probeerden te rijden, werden tegengehouden door de politie.

Dat verbod schoot FDF in het verkeerde keelgat, omdat de demonstratie drie weken van tevoren was aangekondigd. Van Keimpema laat weten nu minder van plan zijn om mee te werken met de gemeente. “Het is ons recht om te demonstreren op de manier die wij willen.”

De moeizame onderhandelingen over een landbouwakkoord spatten vorige week definitief uiteen. Toen stapte LTO-topman Sjaak van der Tak op van de overlegtafel, de verschillen bleken onoverbrugbaar.

Fundamentele verschillen

Het akkoord had duidelijkheid moeten bieden over welke kant het kabinet én boerenorganisaties uit willen met de landbouw. Maar zes maanden aan gesprekken maakten helder dat de uitgangspunten zo fundamenteel verschillen dat een zinvol akkoord onmogelijk is.

FDF noemde het besluit van LTO ‘zeer wijs’. Volgens van den Oever was het akkoord de ondergang geweest voor veel boeren. “Het landbouwakkoord zou moeten zorgen voor perspectief en herstel van vertrouwen, maar stond in plaats daarvan vol met vooral veel extra regelgeving voor boeren.”

Dat het akkoord is geknapt, betekent voor FDF niet dat de strijd is gestreden. De boerenclub vreest dat de minister de plannen hoe dan ook doordrukt. Volgens van Keimpema is inmiddels het stadium bereikt waarin de FDF-leden pas tevreden zijn als het kabinet opstapt. “De stekker uit het CDA”, noemt de FDF de geplande demonstratie.

