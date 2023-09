Box 3 gaat op de schop: burger moet alleen over ‘werkelijk rendement’ belasting gaan betalen

Eindelijk maakt het kabinet duidelijk hoe het in de toekomst belasting wil heffen over vermogen. Centraal in de plannen staat het ‘werkelijke rendement’. Het voorstel van het kabinet is vanaf vrijdag te lezen in een internetconsultatie waarop eenieder die dat wil kan reageren. Het demissionaire kabinet benadrukt de grote maatschappelijke wens om over te stappen op een eerlijker systeem.

Wat de Bond voor Belastingbetalers betreft is het ‘een keurig netjes voorstel’ dat het kabinet nu doet. “Je ziet dat staatssecretaris Marnix van Rij zijn best heeft gedaan om uitvoerbaarheid door de Belastingdienst, rechtvaardigheid en de opbrengst voor de schatkist te balanceren”, zegt voorzitter Jurgen de Vries. Het was zijn organisatie die het box 3-stelsel aan het wankelen bracht.

De bond procedeerde tot aan de hoogste rechter toe, tot in 2021 het finale oordeelde volgde: het oude box-3 stelsel was ‘oneerlijk’. Politiek gezien een gevoelige klap voor het kabinet, in tijden dat armoede en vermogensongelijkheid tot verhitte debatten leiden. Begrotingstechnisch was het een ramp, want door het arrest van de Hoge Raad liep de staatskas miljarden mis.

Het kabinet wil het helemaal anders doen

Genoemde oneerlijkheid bestond hieruit: wie vermogen heeft, zoals aandelen, een (tweede, derde, vierde...) huis of spaargeld, moest belasting betalen over een fictief rendement. Mensen werden aangeslagen voor een vermogensgroei van 4 procent, terwijl ze bij de bank zo’n hoge rente niet kregen. Zo maakten ze dus verlies.

Blijkens de internetconsultatie gaat het kabinet het nu allemaal anders doen. Spaarders betalen straks alleen belasting over het werkelijk ontvangen rendement, zoals De Nederlandse Bank dat registreert. Ouders die over een verstrekte lening rente ontvangen van hun kinderen, betalen aan het einde van het jaar alleen belasting over het afgesproken rentetarief.

Wie aandelen bezit, moet belasting betalen over de koersontwikkeling die zijn aandelenpakket heeft gemaakt. Is de koers gestegen, dan betaalt de belegger belasting over die gerealiseerde winst. Zijn de koersen gedaald, dan mag de belegger dat verlies aftrekken.

Over een deel van het vermogen zullen mensen pas belasting hoeven betalen als ze hun bezit hebben verkocht. Dat geldt voor vastgoed, grond, een aandeel van minder dan 5 procent in een familiebedrijf of in een startend bedrijf. Die mensen betalen pas belasting als ze hun belang verkopen, over de werkelijke winst die ze maken. Voor huizenbezitters belangrijk om te vermelden: de gemeente zal wel gewoon jaarlijks de onroerendezaakbelasting (WOZ) innen.

Uitvoering is aan volgend kabinet

Belasting over een fictieve winst is niet helemaal van tafel. Voor vakantiewoningen die mensen voor eigen gebruik hebben gekocht bijvoorbeeld. Het kabinet wil die belasten op basis van de WOZ-waarde, in plaats van werkelijke waarde.

In november zijn er verkiezingen en daarna treedt een nieuw kabinet aan. Dat kan de uitkomsten van de consultatie gebruiken voor ‘nadere gedachtevorming en besluitvorming’, schrijft het demissionaire kabinet in het persbericht. Naar verwachting duurt het nog jaren voor een nieuwe vorm van vermogensbelasting definitief vorm krijgt. Een ding lijkt dus zeker: “Die zal er heel anders uitzien dan in deze consultatie weergegeven”, zegt De Vries van de Bond voor Belastingbetalers.

