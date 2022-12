Bouwen zonder een spatje broeikasgas? Met houten woningen moet dat kunnen

Het was, vond bouwondernemer Bam zelf, een ‘revolutionaire stap’ die ruim een jaar geleden werd aangekondigd. Bij het bouwen van woningen wil Bam af van staal en beton als belangrijkste materialen, de nadruk komt straks volledig te liggen op hout. Op de eerste werkdag van 2023 gaat de fabriek in Oudkarspel in bedrijf waar deze overstap gestalte gaat krijgen. In het nieuwe jaar moeten daar de eerste houten woningen gefabriceerd worden, vanaf 2025 zo’n duizend per jaar.

De overstap op hout moet een belangrijke bijdrage leveren aan wat Bam zich ten doel stelt: emissieloos bouwen in 2030. “De bouwsector is in de wereld een van de grootste vervuilers", zei topman Ruud Joosten vorige maand in vakblad Cobouw. “Ik denk dat wij die handschoen moeten oppakken en als Bam de leiding moeten nemen.”

Dat wordt voor het grootste bouwbedrijf van Nederland een hele klus. Volgens Milieudefensie, dat afgelopen zomer onderzoek liet doen naar 29 grote Nederlandse ondernemingen, zijn de klimaatplannen van Bam tot nu toe ‘matig’, vooral omdat ze bij lange na niet concreet genoeg zijn. Maar Bam Wonen - een van de business units van het bedrijf - zet nu een duidelijke stap.

Droge verbindingen

Waarom hout? “Het eerste waaraan je denkt als het gaat om reductie van de uitstoot, is het transport van en naar de bouwplaats en alle machines die daar nodig zijn”, zegt Dinant te Brinke, directievoorzitter van Bam Wonen. “Al die vrachtwagens, al die machines zou je elektrisch willen hebben. Daar zijn we inderdaad mee begonnen, maar voor zwaardere materialen lukt dat niet.”

Alleen al om die reden is hout een uitkomst. Het is lichter dan gangbare bouwmaterialen als staal en beton en het kan dus wél elektrisch vervoerd en verwerkt worden.

Minstens zo belangrijk is dat bij de productie van hout geen CO2 vrijkomt. Integendeel, bossen nemen CO2 uit de atmosfeer op en een gebouw van hout houdt die CO2 vast. Dat levert veel klimaatwinst op vergeleken met de productie van staal en beton: die vergt erg veel energie en levert veel CO2-uitstoot op.

Nee, het kappen van bossen schaadt het milieu niet, zo weerspreekt Te Brinke een veelgehoorde bewering. Een gebouw van hout kan honderd jaar staan, terwijl bomen in een productiebos in vijftig jaar oogstrijp kunnen zijn. Het hout dat Bam nu al verwerkt, komt voor “zo goed als 100 procent” uit duurzaam beheerde bossen. Daarmee verdiende het bedrijf dit jaar een prijs van FSC, de club die zich bezighoudt met duurzaam bosbeheer en daar ook een keurmerk voor heeft.

Nog meer klimaatwinst: Bams houten huizen worden in elkaar gezet met ‘droge’ verbindingen, zonder lijm bijvoorbeeld. Daardoor kunnen ze vrij eenvoudig gedemonteerd worden, waarna de houten elementen kunnen worden hergebruikt. “Het hele proces is gericht op circulariteit”, zegt Te Brinke.

Controle op de keten

Ook in bouwtechnisch opzicht is hout een geschikt materiaal. Vooral in samenhang met twee andere vernieuwingen waaraan Bam werkt: het industrialiseren en digitaliseren van het bouwproces. De woningen die het bedrijf gaat bouwen, zullen grotendeels geprefabriceerd worden in Oudkarspel.

Wanden, daken, vloeren en andere onderdelen worden als een soort bouwpakket vervoerd naar de bouwplaats en daar geassembleerd. “Dat kost één dag per woning, met daarna nog een paar weken voor het afwerken”, zegt Te Brinke.

Digitalisering is een volgende stap. “Woningen lijken op elkaar”, legt Te Brinke uit. “Dat is met ons betonnen woningconcept ook al zo: we hebben een basisproduct waarvan 80 procent steeds hetzelfde is. Dat zal met hout niet anders zijn en daardoor kunnen we parametrisch gaan werken: we voeren twintig tot vijfentwintig parameters in, en dan volgt daar vanzelf een ontwerp uit.

“Uiteindelijk willen we dat tot op het niveau van elke schroef uitwerken, zodat je bij wijze van spreken met een druk op de knop de machines aan het werk zet om de benodigde onderdelen van de woning te produceren. File to factory noemen we dat.”

Minder faalkosten

Dit hele proces kan met hout veel nauwkeuriger worden uitgevoerd dan wanneer er met beton wordt gebouwd op locatie. “Dat levert een beter product op”, stelt Te Brinke, “met minder fouten, en dus ook minder faalkosten.” En nee, er rollen niet per se eenvormige woningen uit de fabriek. Dat parametrische model maakt genoeg variatie mogelijk, met name in de gevel.

Met deze vernieuwingen komt Bam Wonen misschien ook tegemoet aan de kritiek van Milieudefensie. Die oordeelde dat Bam wel zicht had op zijn eigen emissies en op de emissies die met energiegebruik samenhangen (zogeheten scope-1- en scope-2-emissies), maar niet op die van de hele keten waarin ze opereert (scope 3). En dat moet wel, bleek uit het vonnis in de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell: ook de emissies van Shells leveranciers én van zijn afnemers vallen onder de verantwoordelijkheid van de oliegigant, oordeelde de rechter. Voor bouwbedrijven als Bam is dat niet anders.

“Omdat we veel meer in de fabriek produceren, hebben we meer controle op die keten”, zegt Te Brinke. “En wat de emissies van de afnemers betreft: alle houten woningen die we leveren, zullen gasloos en vaak ook nul-op-de-meter zijn.”

Beleggers in de rij

Die vernieuwde productieprocessen zijn ook bedrijfseconomisch noodzakelijk. “Wie in hout bouwt, is nu duurder uit dan met staal en beton”, zegt Te Brinke. “Maar industrialisering en digitalisering drukken de kosten.”

Daar gaan stevige investeringen aan vooraf, met de risico’s van dien. Maar Te Brinke voorziet dat de markt voor houtbouw zal groeien. “Ja, hout is de laatste tijd duurder geworden. Maar andere bouwmaterialen zijn nog harder in prijs gestegen, ook al omdat de productie daarvan veel meer energie kost.”

Wat ook helpt, zijn overheidsregels. “Zonder steeds strengere normen van de overheid zou de slag naar gasloos wonen nooit zo snel gemaakt zijn”, zegt Te Brinke bij wijze van voorbeeld. Iets soortgelijks is gaande met de zogeheten MPG-normen, voor de milieuprestaties van gebouwen. “Wij verwachten dat we nu al voldoen aan de eisen die in 2030 gaan gelden.” Ook de invoering van een CO2-belasting zal de markt voor houtbouw ten goede komen.

“Voor onze afnemers is niet alleen de kostprijs belangrijk, we moeten voor hen ook de maatschappelijke prijs inzichtelijk maken. Wat levert houtbouw op voor het klimaat, voor biodiversiteit? En voor de gezondheid van de bewoners? En als een woning uit elkaar te halen is en elders opnieuw kan worden opgebouwd, hoeft een woningcorporatie de waarde ervan niet af te schrijven naar nul.”

Dat lijkt een overtuigend verhaal te zijn. Bam Wonen heeft de nodige orders binnen, vooral van woningcorporaties, zegt Te Brinke, en beleggers “staan in de rij”. Die leggen investeringen steeds vaker langs de meetlat van de duurzaamheid. “Het is heel simpel: ze verwachten dat duurzaam bouwen meer waarde biedt.”

De helft van alle nieuwbouw in hout? Ooit kan dat De pioniersfase lijkt voorbij. Nog niet zo lang geleden waren het vooral kleine bouwbedrijven die het aandurfden om houten woningen neer te zetten, nu zijn het ook de groten die erop inzetten. Behalve Bam Wonen (duizend houten woningen vanaf 2025) hebben bijvoorbeeld ook Heijmans (achthonderd tot duizend woningen per jaar) en VolkerWessels (in 2024 de oplevering van 185 woningen in Enschede) zich al met plannen gemeld. De noodzaak om duurzaam te bouwen speelt een belangrijke rol in de afweging van deze ondernemingen. Wereldwijd zorgt de productie van bouwmaterialen als beton, staal en cement voor 10 tot 15 procent van alle CO2-uitstoot, rekende het VN-milieuprogramma Unep twee jaar geleden uit. Die uitstoot moet omlaag, maar veel vooruitgang zit er nog niet in, stelde het Unep vorige maand. Integendeel, de reductiedoelen voor 2050 raken verder uit het zicht. Hout, in combinatie met duurzame bosbouw en aanplant, kan helpen, zegt Pablo van der Lugt, die zich aan de TU Delft bezighoudt met biobased bouwen. Maar zelfs als de plannen van de grote bouwers worden uitgevoerd, blijft het aantal nieuwe houten woningen per jaar steken op enkele duizenden, terwijl er bijvoorbeeld vorig jaar in totaal 69.000 nieuwe woningen gebouwd werden. “Toch zit er een stevig stijgende lijn in”, zegt Van der Lugt. Hout is er genoeg, leveranciers zijn er ook, legt hij uit. En ook beleggers en pensioenfondsen zien er brood in. “Die mijden risico’s. Een betonnen gebouw kan vanwege de hoge CO2-uitstoot een stranded asset worden, bezit dat zijn waarde snel verliest.” Er zijn meer fabrieken nodig, vervolgt Van der Lugt. “En mensen met de juiste technische kennis, ook daar zijn er meer van nodig. Gelukkig komt er nu een leerstoel houtbouw aan de TU Delft, mede gefinancierd door pensioenfondsen. In het best case scenario, als alles goed gaat, kan in 2040 of misschien 2050 de helft van alle nieuwbouw in Nederland in hout zijn.”

