Bouwen in de uiterwaarden bij Arnhem, mag dat? Ja, zegt de rechter

Het is misschien wel het meest bediscussieerde stukje Arnhem: Meinerswijk. Ooit was het vooral een steenfabriek, met bijbehorende afgravingen. Een jaar of 35 geleden kwam de nadruk op natuur te liggen. Vol plassen, ganzen en grote grazers. Maar het uiterwaardengebied – direct aan de zuidoever van de Rijn – ligt ook middenin de stad. En dus wil iedereen er maar wat graag mee aan de haal gaan.

Een ding is daarbij helder: Meinerswijk moet vooral een natuurgebied blijven, dat onder kan lopen als de waterstand van de Rijn daarom vraagt. Maar met name de wat rommelige oostkant van het gebied kan wel een impuls gebruiken. Daar wordt geïnvesteerd in cultuur, in oude haven- en fabriekspanden. Maar ook in de bouw van enkele honderden woningen.

Een meerderheid van de inwoners was in 2016 bij een referendum vóór die plannen. Maar omstreden waren die ook: uiterwaarden zijn er in eerste instantie om het water van de rivier de ruimte te geven. Bouwplannen staan daar haaks op, vinden Milieudefensie en de Stichting Kloppend Stadshart. Zij hoopten de bouw via de rechter tegen te houden. Een zaak die wat Milieudefensie betreft ook effect kon hebben op andere bouwplannen in uiterwaarden.

Meer ruimte voor de Rijn, waterstand daalt

Maar de Raad van State wees alle bezwaren woensdag van de hand. De woningen zorgen er niet voor dat de rivier minder ruimte krijgt, oordeelt de hoogste bestuursrechter. De omvang van de plannen is relatief beperkt: de woningbouw beslaat minder dan een procent van het gebied. En bij de plannen horen óók watermaatregelen. Zo komt er onder meer een nieuwe watergeul die de Rijn extra ruimte geeft. De waterstand daalt daardoor per saldo met tien centimeter.

Achter de bezwaren gaat echter ook een fundamenteler punt schuil. Want als het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt, staan juist dit soort woningen in erg kwetsbare gebieden. Tegenstanders wezen daarbij onder meer op herhaalde pleidooien van deltacommissaris Peter Glas. Hij adviseert niet langer te bouwen op plekken die kwetsbaar zijn als de zeespiegel stijgt.

De Raad van State heeft ‘begrip voor die zorgen’, staat in de uitspraak. Maar ‘dat die zorgen breder leven, laat onverlet dat het plan in overeenstemming is met algemene regels voor ruimtelijke ordening’. Die regels laten ontwikkelingen als woningbouw in uiterwaarden nu wél toe, zolang die plannen goed zijn ingepast en de rivier per saldo meer ruimte krijgt. En dat is hier dus het geval, concludeert de rechter.

