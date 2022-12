Bosranden potentiële goudmijn voor de natuur, maar grondeigenaren vinden de regels te streng

Het vooruitzicht was oogstrelend: bijna tien kilometer aan bosranden op landgoederen Rechteren en Vilsteren langs de Overijsselse Vecht zouden een weelderige, bloeiende band krijgen van struikgewas en struweel. De geleidelijke bosranden moesten een eldorado en trekroute worden voor allerlei soorten zeldzame vlinders, vogels en insecten.

Zulke bosranden zijn in ons land vrij schaars. Want bossen kennen meestal een abrupte overgang naar een weiland, akker of weg. Juist in geleidelijke overgangen – zogeheten mantels – doet zich de grootste natuurlijke soortenrijkdom voor van een bos. Daarom had de provincie Overijssel al de portemonnee getrokken om de komst van twintig meter brede bosranden mogelijk te maken op landgoederen langs de Vecht.

Maar tot ontsteltenis van de provincie zegden de landgoedeigenaren hun medewerking op toen dit najaar nieuwe natuurregels voor bosbeheer van kracht werden. Zij voelen zich benadeeld door deze nieuwe onderhoudsregels. Het gaat om de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer, over de omgang met beschermde dier- en plantensoorten tijdens uitvoering van werkzaamheden in het bos.

Regeldruk

De code komt erop neer dat bosbeheerders ervoor moeten zorgen dat ze bedreigde dieren en planten met rust laten. Zo wordt bijvoorbeeld geëist dat bij werkzaamheden in het bos altijd een ecologisch deskundige moet meekijken en dat in het broedseizoen werken in het bos volledig taboe is. Aan bodembewerking en rijdend materiaal in het bos worden beperkingen opgelegd. In een straal van 20 meter rond burchten van vossen en dassen mag voortaan geen boom worden gekapt.

De gedragscode is extra streng bij werkzaamheden in en rond bosranden, omdat dit leefplekken zijn voor relatief veel zeldzame soorten als de hazelmuis, hermelijn, grote bosmuis, boomkikker, wilde bijen en beschermde vlindersoorten. Er mag bijvoorbeeld niet meer dan een kwart van het struweel per jaar worden verwijderd in bosranden.

De Overijsselse landgoederen die van plan waren bosranden aan te leggen, stellen dat deze natuurregels zich tegen hen keren. “Zodra je een bosrandbiotoop inricht, mag je van de gedragscode in een straal van driehonderd meter aan weerszijden van bosranden geen boom vellen. We werken graag mee aan verrijking van natuur, maar niet als we ons als landgoed uiteindelijk in eigen vlees snijden”, aldus Christiaan graaf van Rechteren Limpurg van Landgoed Rechteren in Dalfsen.

Van Rechteren vindt dat uit de aangescherpte overheidsregels voor het bosbeheer te weinig vertrouwen spreekt naar landgoedeigenaren. “Wij zorgen voor het bos en we gaan zorgvuldig om met de natuur in het bos. Maar we worden met dit soort regels klemgezet in onze bedrijfsvoering als bosbeheerder.”

Triest

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren krijgt meer signalen dat de nieuwe gedragscode als knellend wordt ervaren, zegt Mark Brunsveld van de VBNE. “Terreineigenaren die hun best doen om leefgebieden in stand te houden voor zoveel mogelijk beschermde dieren en planten, voelen zich in toenemende mate onder curatele staan. Hoe meer beschermde soorten in een terrein, hoe meer er door anderen wordt meegekeken. De expertise van de terreinbeheerder speelt daarbij steeds minder een rol en dat is een zorgelijke ontwikkeling.”

Het ongenoegen reikt overigens verder dan de nieuwe gedragscode, legt Brunsveld uit. “Volgens de Wet natuurbescherming mag je geen beschermde soorten schaden. Maar om zulke dieren leefgebied te geven moet je natuur en bos beheren, waar beschermde soorten tijdelijk last van kunnen hebben. Dat bijt soms. En dan kan ik me voorstellen dat je afziet van het aanleggen van bosranden. Het is natuurlijk heel triest dat natuurregels zorgen voor een tegengesteld effect.”

Provincies zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de gedragscode bosbeheer. “De aangescherpte gedragscode brengt jammer genoeg hier en daar onrust met zich mee”, laat een woordvoerder van de provincie Overijssel weten. De provincie vindt het spijtig dat de landgoederen afzien van de aanleg van bosranden. “Veel praktijkervaring met de huidige gedragscode is er nog niet. Dat hadden we dan ook graag willen onderzoeken met deze mantel- en zoomvegetatie.”

