Boontjes uit Kenia; ook zonder vliegtuig komt groente en fruit in de supermarkt van over de hele wereld

Het waren niet alleen toeristen die zondagochtend aankwamen met een TUI-vlucht vanuit het Mexicaanse Cancun. In het ruim reist ook een lading papaja’s mee. Piet Schotel, eigenaar van Fruit Consultancy Europe, helpt producenten al meer dan zeventien jaar om hun groenten en fruit naar de EU te transporteren.

Schotel liet datzelfde TUI-vliegtuig zondag ook een lading okra’s vervoeren. Import van die vruchtgroente, die eruitziet als een groot uitgevallen groene peper, is een van zijn recentste projecten. “De vraag van consumenten verandert door immigratie en toerisme. Immigranten namen hun eetcultuur mee; en toeristen gaan bij terugkeer van een verre reis op zoek naar die speciale ingrediënten die ze zo lekker vonden.”

Okra is zo’n exotisch ingrediënt, waar vermoedelijk nog maar weinig consumenten mee koken. Maar ook gangbare groenten worden dagelijks ingevlogen, zoals sperziebonen, peultjes en haricot verts. Consumenten verwachten dat ze het hele jaar te koop zijn op de groenteafdeling, terwijl het groeiseizoen in Europa beperkt is. “En als ergens vraag naar is, zijn er altijd wel ondernemers die proberen in die vraag te voorzien”, zegt Schotel.

Uit Peru, Kenia of Ghana

Zo verkoopt Lidl peulen uit Ethiopië en asperges uit Peru. Albert Heijn haalt de haricot verts momenteel uit Kenia en laat zijn fruitsalades samenstellen door het bedrijf Blue Skies in Ghana. Wie een rondje loopt over de groenteafdeling van de supermarkt, ziet dat veel producten uit het buitenland komen. Pink Lady appels uit Zuid-Afrika, zoete aardappels uit de VS, bananen uit Colombia en avocado uit Peru.

Het meeste hiervan bereikt Nederland in vrachtwagens of schepen. Luchtvracht kan volgens consultant Piet Schotel alleen uit bij bederfelijke producten die relatief waardevol en licht zijn. “Of wanneer telers zulke kleine hoeveelheden verkopen dat het ze niet lukt er een zeecontainer mee te vullen.” Want voor een halfvolle zeecontainer betalen ze het volle bedrag, dan kan luchtvracht goedkoper zijn.

Groenten komen voornamelijk uit omringende landen, over de weg. Fruit komt van verder weg en wordt hoofdzakelijk per boot vervoerd. “Luchtvervoer van groenten en fruit is zeer beperkt”, mailt onderzoeker Gerben Jukema van Wageningen Economic Research. Nog geen 1 procent van alle geïmporteerde voedingsmiddelen bereikt Nederland via de lucht, blijkt uit een publicatie die hij vorig jaar samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek opstelde.

Beeld Paulien Kraaijeveld

Vliegen is duur

Dit heeft alles met de kosten te maken: vervoer over water is veel goedkoper dan door de lucht. Reden waarom teler Rosa Villacorta Rath uit Peru haar druiven altijd per schip vervoert. De productie van haar bedrijf RVR Agro, net ten zuiden van Lima, is goed voor zo’n 3 procent van de totale druiventeelt in Peru.

Een keer verstuurde ze een lading per vliegtuig, voor een klant in Hong Kong. “Voor zeetransport naar Hong Kong betaal ik normaal gesproken zo’n 6 dollar per doos druiven; terwijl hetzelfde pakketje per vliegtuig zeker 50 dollar kostte.”

Als het aan supermarkten Lidl, Albert Heijn en Jumbo ligt, komt er binnenkort een einde aan het transport van groenten en fruit per vliegtuig. Lidl was vorige week de eerste die de maatregel aankondigde, wijzend naar de milieubelasting van het vliegverkeer.

De klant zou er niets van mogen merken. “Samen met onze leveranciers gaan we nu alles zodanig inplannen dat de producten niet meer per vliegtuig worden vervoerd. Het gaat met name om alternatief transport vanuit Afrika en Zuid-Amerika”, mailt een woordvoerder.

