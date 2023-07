Boodschappenkar in rap tempo duurzamer gevuld, biologisch blijft achter

De grootste supermarktketen van het land is vol vertrouwen: dat winkelkarretje zal langzaam maar zeker worden gevuld met meer biologische producten. Daarom heeft Albert Heijn nog eens 75 biologische artikelen toegevoegd aan het assortiment van zijn supermarkten.

“We zien dat onze klanten in de loop der jaren steeds meer biologische producten kopen en daar zijn we blij mee”, verklaart Constantijn Ninck Blok, directeur merchandising & formats bij Albert Heijn. Volgens de in het blauw gestoken grootmacht uit Zaandam (ruim 1250 supermarkten) groeit de verkoop van sommige biologische producten explosief. Met name de biologische varianten van aardappelen, pasta, uien, knoflook, witte wijn, gember en bananen zijn populair. Daar komen nu onder meer de ultimate beefburger, gerookte forelfilet en mini mozzarella bij.

Maurits Steverink, ketenspecialist voeding en supermarkten bij marketingbureau True Food Projects, snapt het enthousiasme van Albert Heijn wel: “Biologisch heeft nog een enorm groeipotentieel.”

Marktaandeel biologisch blijft al jaren steken

Voorlopig blijft ‘bio’ nog wel achter. Uit recent onderzoek van retailbureau Circana blijkt dat het marktaandeel biologisch in Nederlandse supermarkten al jaren blijft steken. Zo groeide de totale omzet van supermarkten met 4,8 procent in 2022, terwijl de omzetgroei van biologisch niet verder kwam dan + 3,8 procent. Nederlandse supermarktklanten (die van Aldi en Lidl zijn niet meegerekend in het onderzoek) geven al jaren achter elkaar ongeveer hetzelfde uit aan biologische artikelen. Op jaarbasis is dat iets meer dan een miljard euro. Het marktaandeel blijft nooit ver uit de buurt van de 3 tot 3,5 procent.

“Bij biologisch is het soms nog of je als consument lid moet worden van een nieuwe kerk”, vindt Steverink. Hij merkt dat consumenten nog altijd een drempel over moeten voordat ze hun karretje vullen met een biologisch product. Toch is het volgens hem veel te kort door de bocht om alleen op het aandeel bio te focussen.

Kijken we namelijk verder dan onze biologische neus lang is, dan is er wel degelijk een sensationele beweging gaande in de Nederlandse supermarkten, constateert Steverink. “Er is sprake van een robuuste ontwikkeling naar duurzamere producten. In datzelfde onderzoek van Circana zien we dat het marktaandeel van duurzame topkeurmerken is toegenomen van ruim 15 procent in 2017 naar ruim 22 procent in het afgelopen jaar.” Topkeurmerken mogen op producten worden geplakt als ze voldoen aan bepaalde eisen rond milieu, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. 1 op de 5 van de euro’s die we uitgeven in de supermarkt gaat naar een topkeurmerk. Steverink: “Dat is ronduit een revolutie. Zo’n verschuiving richting duurzamere voeding zie je in geen enkel ander land. Met Albert Heijn voorop is dat uitsluitend toe te schrijven aan de markt en dat zonder overheidsbemoeienis.”

Supermarktschap is niet van elastiek

Dat het niet opschiet met specifiek het marktaandeel van biologische producten heeft allerlei oorzaken, stelt Steverink. Het al eerder genoemde imago helpt niet mee: “Biologisch zit nog altijd te veel in een donkergroen hoekje. Het is een beetje de stille willie van het supermarktschap, een keurmerk voor ‘groene kenners’, maar voor het mainstream gezin nog wat onbekend en dus onbemind.” Opvallend is wel dat Albert Heijn-klanten online 50 procent méér biologische producten kopen dan in de winkel.

De inflatie maakt de toch al duurdere biologische producten eveneens minder aanlokkelijk. “Maar dat is tegenwind op de korte termijn en hooguit een vertraging in de groei op de weg naar een duurzamer winkelschap”, stelt Steverink. “Consumenten kopen in tijden van prijsstijgingen bovendien vaak gewoon goedkopere varianten van duurzame producten.”

De beperkte ruimte in die winkel ziet Steverink als een ‘kans’: “Het supermarktschap is niet van elastiek. Supermarkten moeten daarom keuzes maken hoeveel varianten van een artikel ze in het schap kunnen zetten. En steeds vaker zie je dat men dan kiest voor het vervangen van een regulier naar een duurzamere variant. Daar gaat biologisch ook van profiteren de komende jaren. Zie bijvoorbeeld supermarkt Plus waar het huismerk zuivel nu geheel biologisch is.”

AH probeert het boodschappenkarretje de biologische kant op te duwen met acties die duurzame consumenten aan hun winkel moeten binden. Zo hebben inmiddels 800.000 klanten een premium-abonnement waarmee ze 10 procent korting krijgen op alle biologische producten. Volgens Albert Heijn koopt meer dan de helft van deze klanten elke week biologische producten en koopt een kwart van die consumenten meer biologische producten dan voor hun start van die actie.

