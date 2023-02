Bomwerend onderstel met Cadillac-interieur: de luxe gepantserde auto is in opkomst in de VS

Hij is inmiddels 1,4 miljoen keer geliked, de TikTok-video van reviewaccount Mobile Mama over een extravagante gepantserde SUV, de Rezvani Vengeance. In een kogelvrij vest en met een helm op – allebei inbegrepen bij aanschaf – laat deze enthousiaste moeder zien wat de auto uniek maakt. Het voertuig heeft onder meer een onderstel dat bommen kan weerstaan, kogelvrije ruiten, en de mogelijkheid pepperspray uit de buitenspiegels te sproeien.

Het luxemerk uit Californië wil met dit model een nieuwe standaard zetten in gepantserde voertuigen, licht verkoopmanager Cynthia Karimi toe in de Rezvani-showroom in Costa Mesa. Ze klikt op hoge hakken door de grote ruimte, langs een serveerwagentje met dure merken sterke drank en het damestoilet, waar klanten hun Chanel No. 5-parfum kunnen opfrissen. Op de glimmend gepolijste cementen vloeren staan slechts drie auto’s: de sportwagen Beast, een SUV genaamd Tank en het pronkstuk, de Vengeance.

‘Ons uitgangspunt is military meets luxury’

“De Tank was in 2017 onze eerste SUV en ook onze eerste gepantserde optie”, vertelt Karimi. Ze laat stukken kogelvrij glas zien, dat op verschillende sterktes verkrijgbaar is. “Niveau zes kan een semiautomatisch wapen weerstaan. Dit wordt ook gebruikt in de auto van de president. We willen praktische auto’s maken, maar ook mooie. Ons uitgangspunt is military meets luxury.” Aan dat concept hangt een flink prijskaartje: de ultra veilige military edition van de Tank kost omgerekend 248.000 euro.

Het nieuwe model Vengeance gaat nog een aantal stappen verder. Rezvani doet voor haar klanten allerlei speciale aanpassingen die extra geld kosten (Karimi noemt bijvoorbeeld een vluchtluik in het dak) maar wie met het basismodel van de gepantserde Vengeance genoegen neemt, is 375.000 euro kwijt. Daarvoor krijg je een auto die is geïnspireerd door een videospel, ontworpen door zakenman en Rezvani-oprichter Ferris Rezvani samen met Milen Ivanov, een daadwerkelijke ontwerper van auto’s in videospellen.

Compleet met gasmaskers

Je koopt de Vengeance bij Rezvani, maar voor onderhoud kan de eigenaar voor ‘t gemak terecht bij het merk Cadillac. Daar komt namelijk het chassis vandaan, al zijn de banden verwisseld voor exemplaren waar je nog 80 kilometer op kan doorrijden nadat ze zijn lekgeschoten. En hoewel de Vengeance er aan de buitenkant uitziet als een futuristische Batmobile, heeft de auto het interieur van de Cadillac Escalade met allerlei toegevoegde snufjes. Knoppen boven het dashboard bedienen verstralers, flitslampen, een rookgordijn, zes verschillende sirenes en pepperspray. Aan de stoelen op de achterbank hangen gasmaskers. “Iedere auto heeft er zeven, voor elke passagier een”, aldus Karimi.

De Rezvani is in dit opzicht uniek, zegt Joachim Hertsenberg, eigenaar van beveiligingsbedrijf Charlie Mike Protective Services in de staat Arizona, omdat je ‘m gepantserd en wel bij de fabrikant zelf kan bestellen. Voor andere kogelwerende auto’s op de Amerikaans wegen, of ze nou voor particulier gebruik zijn of worden gebruikt door professionele beveiligers, geldt dit niet. “Een Chevy Suburban voor bijvoorbeeld de Secret Service begint als gewone ‘heavy duty’ Suburban en wordt naderhand compleet gestript en opgebouwd met bepantsering”, aldus Hertsenberg.

‘Niet altijd zichtbaar’

Er zijn best een aantal gepantserde voertuigen op de weg, zegt Hertsenberg, maar als je het aantal vergelijkt met de totale hoeveelheid auto’s, zijn het er alsnog ‘relatief weinig’. Volgens verkoopmanager Karimi is de vraag naar gepantserde voertuigen in de VS de afgelopen jaren flink toegenomen, al “hebben we dat niet altijd door als we ernaast rijden”.

Aan een gepantserde Mercedes G-Wagon, geeft ze als voorbeeld, zie je dat bijvoorbeeld niet af. Om de voertuigen van Rezvani kan je minder makkelijk heen, al doet het merk dat natuurlijk met opzet. “Rappers zijn dol op de Tank”, zegt Karimi trots over Rezvani’s eerste gepantserde model. “Je kan ‘m ook zien in allerlei films en televisieseries.”

Veel gekocht door preppers

Alle snufjes ten spijt maakt dit opvallende uiterlijk de SUV's van Rezvani juist minder ideaal als je jezelf wil beveiligen, meent Hertsenberg, die in Nederland onder meer politici als Gerrit Zalm en Mark Rutte rondreed voordat hij naar de VS vertrok. “Je loopt erg in de kijker.” Het gaat er bij een model als de Vengeance meer om “dat je pronkt met rijkdom en probeert belangrijk te zijn, dan dat het een deugdelijke rol vervult in een beveiligingsplan. Ik heb liever een level 6 of 7 pantser Suburban of Mercedes waarmee ik ongezien via de achteruitgang weg kan rijden, dan een high-profile Rezvani.”

Wie zijn dan de Amerikaanse particulieren die besluiten zo’n auto aan te schaffen en waar maken zij zich zorgen over? Het lijken in ieder geval geen bange schoolpleinmoeders te zijn, zoals de virale TikTok-video het deed voorkomen. Karimi geeft geen namen prijs, maar noemt wel twee categorieën rijkaards die Rezvani tot klant rekent. De eerste categorie zijn mensen die op afgelegen plekken wonen en daar het gevoel hebben gevaar te lopen, bijvoorbeeld omdat er geen politiebureau in de buurt is. De tweede groep bestaat uit planners die voorbereid willen zijn op overvallen, rampen en andere mogelijke geweldsituaties. “Ze kopen de auto niet eens om nu in te rijden, maar zetten hem klaar in hun safe house.”

Veel kans dat inwoners van Californië binnenkort naast de Rezvani Vengeance in de file staan, is er niet. Er zijn momenteel slechts twaalf exemplaren in productie. “Tegen de zomer hebben we er hopelijk twintig geleverd”, aldus Karimi. Of de toegenomen aandacht voor gepantserde auto's op den duur tot enigszins betaalbare opties zal leiden, moet nog blijken. Vooralsnog biedt de Vengeance veiligheid, of in ieder geval de uiterlijke schijn ervan, als ultiem luxeproduct.

Lees ook:

De radicaalste wapenclub van Amerika accepteert geen enkele beperking: ‘Ook in de speeltuin wil ik een wapen op zak hebben’

Philadelphia stelde een wapenverbod in parken en speeltuinen in, om het schietgeweld in te dammen. De radicaalste wapenclub van de VS, Gun Owners of America, stak daar een stokje voor.