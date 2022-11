Boerin en GroenLinks-Kamerlid hopen via serie brieven voorbij het vooroordeel te komen

De stad is in het leven van boerin Amber Laan (26) nooit ver weg. Ze studeerde in Wageningen. Amsterdam ligt vanaf haar melkveebedrijf in Warder, net boven Edam, op nog geen half uur rijden. “Maar als ik vanaf de ring om de stad hier het veenweidegebied in rij, zie ik de koeien en de weilanden. Dan kom ik thuis.”

Datzelfde gevoel kent Laura Bromet (52). Zij is Kamerlid voor GroenLinks en een geboren en getogen Ilpendamse. “We hebben het vaak over de kloof tussen de Randstad en het platteland. Daarbij word ik als groen Kamerlid al snel als Randstedelijk gezien. Maar mijn buren met een boerenbedrijf, die zijn wél platteland.”

Allebei zagen ze hoe de dorpen en weilanden in hun eigen omgeving vol kwamen te hangen met omgekeerde vlaggen. En hoe de politiek – zeker als die groen of links is – tegenover de boer – zeker als die vee houdt – kwam te staan. “Ik merk dat ik tegen een hoop vooroordelen vecht. Dat we er alleen voor stedelingen zijn. Dat we niet weten hoe het op het platteland is. Dat we boeren haten. Vaak slaat een gesprek daar al dood. Het is ook voor mij lastig om een open gesprek te voeren als je eerst honderd verwijten naar je hoofd geslingerd krijgt.”

Stempel op het voorhoofd

Maar is dat niet de ervaring die veel boeren ook hebben? Dat ze het stempel ‘grote vervuiler’ op hun voorhoofd geplakt hebben gekregen voor ze überhaupt zelf iets hebben kunnen zeggen? “Veel mensen denken dat ik als boer alleen keuzes maak op basis van economische afwegingen”, merkt Laan. “Dat ik me niets aantrek van stikstofuitstoot of dierenwelzijn. En alleen maar kijk wat het míj oplevert.”

Terwijl de realiteit anders is. Laan was helemaal niet van plan de boerderij van haar ouders over te nemen. Maar studeren in Wageningen wakkerde het vuurtje aan. Ze boog zich daar over een thema als duurzame landbouw. Laan werkt nu als adviseur op dat terrein, maar wilde de lessen ook in de praktijk toepassen. “Dat is eigenlijk geen rationele keuze”, stelt ze. “Ik zou 40 uur per week als adviseur kunnen gaan werken. Maar dit bedrijf zit in mijn familie, daar zit een hoop emotie bij.”

Die emotie, die is voor politici niet altijd even makkelijk te vatten. GroenLinks, benadrukt Bromet, wil heus niet alle boeren weg hebben. Maar de partij pleit wel voor een forse omslag, waarbij de nadruk verschuift van de wereldmarkt naar kleinschaliger productie en landschapsbeheer. En ja, dat kan ingrijpende gevolgen hebben. “Dat is nu ook weer niet zó anders dan cultuur- en theatermakers die door bezuinigingen een andere baan moeten gaan zoeken. Dat is voor die mensen óók hun leven.”

De boerderij overnemen

Tegelijkertijd snapt Bromet dat die boodschap aan de boerenkeukentafels anders landt. “Als jij als kind hoorde dat je later de boerderij van je ouders zou overnemen. En dat kan niet omdat het systeem waar je in opgroeide niet meer houdbaar is... Ik vind dat mensen ook een zekere flexibiliteit moeten hebben. Maar ik probeer me óók te verplaatsen in de hardheid van zo'n beslissing.”

Zo'n vaart loopt het bij Laan niet, is haar verwachting. “Mijn ouders hebben vooral geïnvesteerd in extra grond. Daardoor hebben we 65 hectare voor 70 koeien. De stallen zijn aan vervanging toe. Maar daardoor heb ik als bedrijfsopvolger bijvoorbeeld niet te maken met een nieuwe stal die door nieuwe fosfaatregels halfleeg moet blijven. Ik zit niet met een torenhoog financieringsprobleem. Maar ik snap heel goed de moedeloosheid van boeren die de omgekeerde vlag uit hangen. Er zijn een hoop collega's die in een veel lastiger parket zitten.”

Beste Amber, we zijn niet tegen de boeren

Beste Amber, ik zal me eerst even voorstellen, al weet je misschien wel wie ik ben. Ik ben Laura Bromet, sinds vierenhalf jaar Tweede Kamerlid voor GroenLinks en onder andere woordvoerder Landbouw en Natuur.