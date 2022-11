Boeren willen geen dwang bij uitkoop, maar natuurorganisaties vinden dat wél nodig

Trekt maatwerk de stikstofcrisis eindelijk vlot of gaat weer een jaar verloren, in afwachting van de Provinciale Statenverkiezingen? De reacties op het uitgelekte kabinetsplan voor een vrijwillige uitkoopregeling voor duizenden boeren, in plaats van de gerichte opkoop van honderden piekbelasters, staan lijnrecht tegenover elkaar. Boerenorganisaties zijn voorzichtig optimistisch, natuurorganisaties zien geen hoop voor de natuur.

“Een zorgvuldig gesprek met boeren over hoe zij hun toekomst zien, daar hebben wij geen bezwaar tegen. Dat hebben we dinsdagmiddag ook met de drie betrokken ministers besproken”, zegt voorman Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie. “We maken één voorbehoud: we zijn mordicus tegen iedere vorm van dwang.”

Precies dat is volgens directeur Andy Palmen van Greenpeace onvermijdelijk om de meest kwetsbare natuur in Nederland te redden. “Er zullen bij een vrijwillige regeling best een paar boeren stoppen, maar is dat genoeg voor de natuur, de bouw en de zogeheten Pas-melders? Om echt effect te krijgen, zal je gericht moeten uitkopen en vergunningen intrekken.”

Persoonlijke gesprekken met boeren

Palmen verwacht dat ‘rond juni’ zal blijken dat te weinig boeren vrijwillig stoppen. “Je merkt aan alles dat het kabinet steeds verder klem komt te zitten, nu behalve de bouw en de boeren ook de energietransitie in de knel komt door de stikstofcrisis. Taboe op taboe sneuvelt, maar aan de vergunningen van grote vervuilers durven de ministers nog niet te komen. Kiezen ze uit naïviteit voor vrijwilligheid of is het wachten tot na de Provinciale Statenverkiezingen?”

Volgens Kemp kan maatwerk in persoonlijke gesprekken met boeren juist snel resultaat bieden. “Ik ben vanmorgen nog gebeld door boeren over onder welke voorwaarden het zou passen om gebruik te maken van een uitkoopregeling. Het is een feit dat in de gebieden waar de intensiteit het grootst is, zoals de Gelderse Vallei en de Peel, het aandeel mogelijke stoppers het grootst is. Dat biedt perspectief voor boeren die wel door willen.”

Ook subtiele dwang, zoals strenge milieueisen aan boeren die in zo’n gesprek aangeven dat ze niet willen stoppen, past niet bij het advies van bemiddelaar Johan Remkes, zegt Kemp. Ook moet de stikstofruimte van vrijwillig gestopte boeren worden gebruikt om de Pas-melders alsnog een vergunning te verlenen. “Hun situatie is alleen maar prangender en schrijnend.”

In plaats van de kwetsbare natuur te beschermen is het beleid gericht op legalisering van de Pas-melders, constateert Palmen. Greenpeace publiceerde in februari een onderzoek waaruit blijkt dat veertien natuurtypen, zoals heide en grasland, onherstelbare schade oplopen als de stikstofneerslag niet snel drastisch afneemt. Zolang dat niet gebeurt, herstelt de natuur niet en daarom moeten maatregelen vóór 2025 effect hebben, vinden de natuurorganisaties. “De kans op weer een verloren jaar is groot”, zegt Palmen.

