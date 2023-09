Boeren betalen onevenredig veel voor bloemrijke akkerranden

De Europese Unie probeert de keerzijde van intensieve landbouw tegen te gaan, bijvoorbeeld door de aanleg van akkerranden te stimuleren. Dat zijn stroken land rondom de akker waar gras, bloemen en kruiden groeien, maar waar de boer verder niets verbouwt. Waterschappen en dagjesmensen profiteren ervan, terwijl boeren betalen, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Akkerbouwers in de Hoeksche Waard, onder Rotterdam, hebben er al twintig jaar ervaring mee. Gezamenlijk onderhouden zij 550 kilometer kruidenrijke akkerranden. Het RIVM vertaalde de voor- en nadelen ervan in economische winst en verlies.

Een paar voordelen waren niet in geld uit te drukken, waaronder de biodiversiteit. Die is 30 procent hoger dan in vergelijkbare stukjes land zonder zo’n bloemrijke strook. In akkerranden kwamen bijvoorbeeld meer verschillende soorten vogels, insecten, bacteriën, wormen en oorwormen voor dan in vergelijkbare stukjes land zonder akkerrand.

De akkerranden bleken ook verrassend goed in staat om schadelijke stoffen zoals landbouwgif op te nemen en af te breken. De akkerranden in de Hoeksche Waard deden dat 80 procent beter dan vergelijkbare stukken grond zonder zo’n bloemrijke bufferzone. Maar hoeveel dat oplevert in geld? De onderzoekers weten het niet, maar het is duidelijk wel van waarde.

Kosten en baten zijn niet eerlijk verdeeld

Wat uit de berekeningen duidelijk blijkt: helemaal netto uitgerekend springen de akkerranden er positief uit. De maatschappelijke opbrengsten zijn net ietsje hoger dan de kosten. Wat ze ook zagen: de kosten en baten zijn niet eerlijk verdeeld.

Neem de waterschappen. Dankzij de akkerranden hebben zij minder hoge kosten, omdat er bijvoorbeeld minder (kunst)mest in het water terechtkomt. Dagjesmensen zoals wandelaars en fietsers profiteren ook, van de toegenomen bloemenpracht, de grotere diversiteit aan landschappen, vogels en insecten die zij tegenkomen onderweg. Zo dragen akkerranden bij aan toerisme en zelfs gezondheidswinst.

Maar dan de boeren. Zij profiteren natuurlijk ook van de schoonheid van zo’n akkerrand, van de toegenomen biodiversiteit en het feit dat akkerranden er goed in slagen om gifstoffen af te breken. Op akkers met akkerrand is bijvoorbeeld minder landbouwgif nodig. Verder zitten zij vooral met kosten: het zijn de akkerbouwers die de randen moeten onderhouden en zij zijn het die minder kunnen oogsten, omdat ze dus een deel van hun land niet kunnen bebouwen. Boeren kunnen in sommige gevallen onkostenvergoeding krijgen, maar die zijn volgens het RIVM niet altijd kostendekkend.

Het RIVM adviseert daarom dat alle betrokken partijen het gesprek starten over een eerlijker verdeling van de lasten. Directeur Evelien Verbij van BoerenNatuur zou dat verwelkomen. Wat haar betreft gaat dat gesprek over meer dan akkerranden. “Als je wilt dat boeren extensiveren, dan moeten daar langjarige voorwaarden tegenover staan, zodat boeren daar hun bedrijf ook op kunnen inrichten.”

