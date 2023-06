Boer Bolk zit in spagaat: kiezen tussen dierenwelzijn of het terugdringen van stikstofemissies

Wie dacht dat het op maandagmorgen een kwestie was van ‘even de bedrijfsgegevens invullen en je weet of je piekbelaster bent’, heeft het mis. De computer van Jos Bolk (51), eigenaar van boerderij Natuurkoeien in het Gelderse Aerdt, staat al uren te pruttelen als Bolk aan de telefoon komt. Hij zou halverwege de middag even bellen met de krant om de uitslag te bespreken, maar het hoge woord is er dus nog steeds niet uit.

Spannend? Dat valt mee. “Ik ga sowieso gewoon door met mijn boerderij”, zegt Bolk, tevens landelijk coördinator op het partijkantoor van de BoerBurgerBeweging. “Wat er ook uit die berekening komt.”

Piekbelaster of niet, Bolk vindt zelf dat hij boert in lijn met wat de maatschappij van hem verwacht. Dat wil zeggen: in harmonie met de natuur en met oog voor dierenwelzijn. Zo helpen zijn ruim 350 koeien de natuur rond de Rijnstreek te onderhouden, bijvoorbeeld doordat ze grazen in kruidenrijk grasland en in de bossen rondom Zevenaar.

’s Winters liggen de dieren op stro en kunnen ze in de stal naar buiten kijken. Mede daardoor krijgt zijn ‘scharrelvlees’ twee sterren van keurmerk Beter Leven.

Beeld Tijmen Berens

Laag taxeren

De huidige stikstofaanpak van het kabinet noemt Bolk ‘belachelijk’. Wil een piekbelaster vrijwillig stoppen, dan kan hij voor 120 procent van de bedrijfswaarde uitgekocht worden, iets wat minister Van der Wal eerder ‘een woest aantrekkelijke regeling’ noemde. Maar volgens Bolk gaat de overheid boerenbedrijven met wat oudere stallen heel laag taxeren, waardoor er alsnog niet veel geld op tafel komt.

Innoveren dan maar? Het kabinet zegt te willen helpen met het terugdringen van stikstof bij bedrijven die wél door willen. Maar ook dat is zo simpel niet, vindt Bolk.

Wil hij minder stikstof uitstoten, dan zou hij zijn stallen moeten afsluiten voor buitenlucht en er luchtwassers in moeten bouwen. Dat kan wel, zegt hij, maar dan zitten zijn koeien straks in een dichte stal zonder uitzicht. Daar wordt de Dierenbescherming dan weer niet vrolijk van, en dan moet hij zijn twee sterren van het keurmerk inleveren. “Wat dat betreft zit ik in een spagaat: kiezen tussen dierenwelzijn of het terugdringen van stikstofemissies.”

Daarnaast vraagt hij zich af of grote bedrijven als Tata Steel en Schiphol wel even streng worden aangepakt als boeren. “Als je Schiphol zijn gegevens zou laten invullen zoals ik vanmorgen heb gedaan, dan moet het vliegveld volgens mij direct dicht.”

Maar het is toch evident dat boeren minder moeten uitstoten, los van hoe hard andere sectoren wel of niet worden aangepakt? “Boeren zijn al veel minder stikstof gaan uitstoten in de afgelopen twintig jaar. En je hoort mij zéker niet zeggen dat de uitstoot niet verder omlaag moet, want dat moet wel. Aan de andere kant: de wereld vergaat niet ineens als de stikstofdoelen niet in 2030 gehaald worden.”

