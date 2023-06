Blikjes inleveren is nog geen routine, dus moet het consumentenbrein worden geprikkeld

Nog steeds belanden veel blikjes met statiegeld in de prullenbak in plaats van bij een inleverpunt. Hoe zorg je ervoor dat dit verandert?

Er zal nog heel wat cola door de kelen gaan voordat we een leeg blikje net zo behandelen als een lege fles. Dat er sinds 1 april statiegeld zit op blikjes weten de meeste consumenten wel. Maar het zit nog niet in de routine om die 15 cent te innen en er is niet altijd een inleverpunt in de buurt. Check maar eens een afvalbak op straat of op kantoor. Die barsten van de blikjes.

“Dat zijn waarschijnlijk exemplaren waar nog niet die 15 cent statiegeld op zit”, vermoedt consumptiesocioloog Hans Dagevos van de universiteit van Wageningen. Geld is namelijk wel een drijfveer om die blikjes niet fijn te knijpen en in de prullenbak te mikken. “Zodra we inzien dat die blikjes waarde hebben gaan we handelen. Net zoals we dat bij flessen zijn gaan doen. Dat is anders dan bij batterijen, die we inleveren omdat we weten dat het rommel is. We hebben daar geen geldprikkel voor nodig, al doet ook dat nog lang niet iedereen.”

Het inleveren van de blikjes moet, bijvoorbeeld op kantoor, ook iemands verantwoordelijkheid zijn. “Vraag een collega die wel een extraatje kan gebruiken of die het ziet zitten ze in te zamelen en in te leveren. Bij wijze van een leuke fooi", oppert Dagevos.

Leg uit wat die blikjes met de natuur doen

Een andere prikkel die consumenten in beweging brengt is: weten waarom je het doet. Leg beter uit wat die blikjes met de natuur doen als we ze achteloos over onze linkerschouder werpen, adviseert Dagevos. Informatieplatform Milieu Centraal weet altijd wel raad met de ongemakkelijke waarheid. Het meldt dat het tot 500 jaar kan duren voordat een stalen blikje in de natuur is vergaan. Bij een aluminium blikje duurt het meer dan 50 jaar.

Om metalen blikjes zit bovendien een coating en ook inkt aan de buitenkant. Allebei vervuilend. En er kunnen ongelukken gebeuren, bijvoorbeeld als blikken in een maaimachine terechtkomen. “Benadrukken waarom we ze moeten recyclen wordt nog te weinig voor het voetlicht gebracht”, vindt Dagevos.

Het gaat ook niet om een paar blikjes: volgens Milieu Centraal worden in Nederland circa 2,5 miljard exemplaren per jaar op de markt gebracht, de meeste van aluminium. Jaarlijks belanden er zo’n 150 miljoen bij het zwerfafval. Door de invoering van statiegeld zouden dat er op termijn nog ‘slechts’ 30 miljoen moeten zijn. Blik is, net als glas, bijna eindeloos te recyclen.

Maar daar komt weinig van terecht als het de dorstige consument te moeilijk wordt gemaakt. Dat lege colablikje kunnen blikdrinkers momenteel kwijt bij zo’n 5000 innamepunten, vaak supermarkten en bemande tankstations en op enkele grote treinstations. Daar krijg je je statiegeld altijd terug.

Wees lief tegen de verzamelde blikjes

Maar hoe doe je dat als je op station Almelo een blikje cassis hebt gekocht en opgedronken en er is geen inleverpunt te bekennen? Dat geldt ook voor pretparken, dierentuinen en snackbars. “De infrastructuur om het inleveren van de blikjes te faciliteren is niet op orde en dat is ook de verantwoordelijkheid van frisdrankleveranciers”, constateert Dagevos.

Georganiseerd door Statiegeld Nederland in een Plus Supermarkt, de start van het statiegeld op blik sinds 1 april in heel Nederland. Beeld Patrick Post

Wel kun je bij duizenden verkooppunten en sportclubs je statiegeld doneren voor een goed doel. Wie de opgedronken blikjes toch graag mee naar huis wil nemen om ze bij de plaatselijke supermarkt in te leveren, moet wel lief zijn tegen de verzamelde blikjes. Wie ze vertrapt loopt het risico dat de vervormde blikjes niet worden herkend. ‘De inlevermachine scant namelijk de streepjescode en controleert de vorm van het blikje of flesje’, meldt de Consumentengids.

Omdat planeetvriendelijk consumeren nu eenmaal vaak een kwestie is van alle beetjes helpen, maakt Milieu Centraal blikjesdrinkers nog attent op het bestaan van doppen: “Drink je af en toe een blikje dan kun je ook speciale deksels bestellen om lekken te voorkomen en wat langer met je drankje te doen”, tipt een woordvoerder.

En maak het niet moeilijker dan het is. Voor ieder blikje naar de Spar of de Texaco, daar wordt niemand rijk en gelukkig van. Verzamel er eerst een stuk of dertig en doe ze in dezelfde kleffe tas als die van de lege flessen.

Vrijwillig deelnemen

Uiteindelijk is het een kwestie van tijd voor de routine van het inleveren bij de Nederlandse consument is ingeblikt, voorspelt consumptiesocioloog Hans Dagevos: “Die routine moeten we eerst opbouwen. De associatie maken tussen een blikje en de gedachte dat we die heel moeten laten en niet weg moeten gooien, vergt tijd.”

Mocht het inderdaad lukken dat de consument het lege blik na een leuke middag of avond voortaan netjes thuisbrengt, dan zijn de statiegeldopties nog niet uitgeput. Producenten van 100 procent sap kunnen bijvoorbeeld nu nog vrijwillig deelnemen aan een statiegeldsysteem. Dat geldt deels ook voor zogeheten verpakkingsglas en voor sommige bierflesjes. “Maar dat kan natuurlijk uitgebreid worden”, zegt de woordvoerder van Milieu Centraal.

Andere kandidaten zijn koffiecups, shampooflessen of kartonnen drinkpakken voor bijvoorbeeld yoghurt en melk. Voor drankkarton verkent de overheid een statiegeldsysteem. “Je kunt statiegeld op veel dingen heffen, zolang je maar een werkend systeem kunt opzetten om het in te kunnen leveren.”

