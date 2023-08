Blijf uit de zon. En anders? Kies de minst schadelijke duurzame zonnebrandcrème

De zomer is nog niet voorbij, de zon schijnt weer volop, en dus blijft het belangrijk jezelf in te smeren met zonnebrandcrème. Maar die crèmes zijn niet zo goed voor de natuur. Hoe kies je een duurzame variant?

Snel het water inspringen, kort na het insmeren met zonebrandcrème: op een hete dag is het erg aanlokkelijk. Maar de vettige laagjes zonnebrand die je vaak op het water ziet drijven op zomerse hotspots laten al zien: goed voor het milieu is dat niet. ‘s Avonds worden de restanten van zonnebrand er onder de douche afgespoeld en die komen zo uiteindelijk ook in de natuur terecht.

Zonnebrand beschermt ons wel, maar het milieu ervaart het anders. “Het is nu nog moeilijk om een crème te maken die helemaal geen milieubelastende ingrediënten heeft”, vertelt een woordvoerder van de Consumentenbond.

Wat maakt zonnebrandcrèmes zo slecht voor de natuur? Onder andere de twee soorten uv-filters, de stofjes die je beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon. Die zijn er in twee varianten: fysische en chemische filters. Zonnebrand met een fysisch filter blijft op de huid liggen en weerkaatst als het ware de zon. Chemische filters trekken in de huid; daardoor worden bepaalde stralen geabsorbeerd, waardoor de zon minder schadelijk is.

Koraal verbleekt

De effectiviteit van die filters verschilt. Een zonnebrand op basis van chemische filters is volgens dermatoloog Marcus Muche op lange termijn minder effectief dan fysische filters. Je wordt niet rood als je ermee smeert, maar dit soort crème beschermt de huid niet per se tegen kanker. Fysische filters doen dat beter.

Maar wat niet verschilt: beide soorten hebben negatieve effecten. De eerste verandert door de straling van de zon in een andere, schadelijke stof: waterstofperoxide. Dat is schadelijk voor bepaalde vissen. De tweede vormt een soort petrischaal voor virussen, waardoor bijvoorbeeld koraal verbleekt.

Zonnebrandcrème kan ook het stofje oxybenzone bevatten. Dit is een uv-filter die koraal kwetsbaarder maakt en verbleking versnelt. Al een klein beetje ervan kan een verstorend effect hebben op de ontwikkeling van koraallarven, bleek uit een Amerikaanse studie uit 2015. De larven groeien dan niet uit tot volwassen koraal. Op verschillende plekken, zoals in Hawaï en Thailand, is zonnebrand met oxybenzone al verboden.

Let op wat erin zit

Hoe kan je jezelf beschermen en het aantasten van de natuur beperken? Let goed op wat er in de zonnebrandcrème zit, luidt het eerste advies van de Consumentenbond. Kijk of er niet te veel microplastics in zitten. “Fabrikanten zijn niet verplicht aan te geven welke gebruikte ingrediënten microplastics zijn”, zegt de woordvoerder. Wel zijn er keurlabels die aangeven of een product microplasticvrij is, zoals het NaTrue-keurmerk en het Europees ecolabel.

De lijst ingrediënten lezen vergt wel wat. Dus om het iets makkelijker te maken, heeft de Consumentenbond vorig jaar een predicaat voor duurzame producten gelanceerd, ook voor zonnebrandcrèmes: producten die goed scoren mogen ‘Groene Keuze’ heten. Als het om zonnebrand gaat, staat de Zenova suncare sunmilk sensitive SPF30 van de Action bovenaan. De verpakking is van gerecycled materiaal gemaakt en er zitten minder schadelijke filters in dan in een eerdere variant van de crème.

Ook Dr. Jetske Ultee SPF30 scoort hoog als het om een lage milieubelasting gaat. Maar een van de vier uv-filters zit in de gele categorie, omdat het niet direct afbreekbaar is. In die categorie staan crèmes met filters die een paar kritieke aspecten voor het milieu bevatten, zoals slecht biologisch afbreekbaar zijn.

Natuurlijke varianten? Niet bewezen

Andere zonnebrandcrèmes die op duurzaamheidsaspecten goed zijn beoordeeld, zijn onder meer de Zenova Suncare sunmilk sensitive SPF50, de Etos baby & kids sun lotion van factor 50+ en de Kruidvat Solait natural sunlotion met factor 30. Jammer genoeg zijn de crèmes van de Action uit dit lijstje niet meer verkrijgbaar.

Opvallend is dat crèmes die bekendstaan om duurzaamheid, zoals de Naïf Mineral Sunscreen SPF30 en de Suntribe Zinc Sun Stick, als afrader worden bestempeld. Ze zijn wel minder schadelijk voor de natuur, maar de geclaimde bescherming van factor 30 werd volgens de Consumentenbond niet gehaald in de test.

En natuurlijke varianten van zonnebrand? Die worden afgeraden door dermatoloog Herm Martens, omdat nooit bewezen is dat die werken. “Uit kleine tests die bijvoorbeeld met frambozenpitolie zijn gedaan, blijkt dat het geen UVA absorbeert.”

Is duurzaam ook duur?

Oké, bij deze selectie van crèmes is het duidelijk dat ze de natuur zo min mogelijk aantasten en toch voorkomen dat je zo rood als een kreeft wordt. Er is nog één punt dat de keuze kan beïnvloeden: de prijs. Is duurzaam ook duur? Dat valt mee. Voor veel van de duurzame opties hoef je nog geen tientje af te tikken. Alleen die van Dr. Jetske Ultee kost iets meer. Misschien is die het ook waard: deze crème is immers een van de meest duurzame en een van de best beschermende.

In het algemeen geldt trouwens dat duurdere zonnebrand niet beter beschermt dan goedkopere. Alle zonnebrandmiddelen moeten aan de wettelijke eisen voldoen, de bescherming bieden die ze claimen en veilig in gebruik zijn.

Maar de goedkoopste optie om jezelf en de natuur te beschermen is natuurlijk: geen (of minder) zonnebrandcrème gebruiken. Je kan gewoon een petje opzetten of bedekkende kleding aantrekken. Blijf zo mogelijk uit de zon, luidt het advies waarover alle deskundigen het eens zijn. Maar ook als je in de schaduw zit moet je soms smeren, want de uv-stralen kunnen op je huid weerkaatsen. Zoek dus een plek op waar de zon niet te veel reflecteert, het gras bijvoorbeeld, maar niet vlakbij het water.

Nog een tip: koop niet te veel zonnebrandcrème. Dan vermijd je dat je die moet weggooien als na twaalf maanden de houdbaarheidsdatum vervalt. Volgens de Consumentenbond kun je ’m dan nog wel kan gebruiken, mits die er nog goed uitziet. Maar dermatologen melden dat het niet verstandig is om je met oude zonnebrand in te smeren, omdat de bescherming afneemt.

De rubriek Groene gids beantwoordt praktische vragen over milieubewust(er) leven. Lees eerdere afleveringen hier terug.

