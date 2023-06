Bizons, paarden en wolven herstellen hier de natuur: hoe Bulgarije de wildernis terugbrengt

Breng de wildernis terug en de natuur beheert zichzelf. Dat is één van de gedachten achter de Natuurherstelwet van de Europese Unie. In Bulgarije hebben ze daar al tien jaar succes mee. ‘De wolven pakken vaak de zieke en oude koeien.’

Hristo Hrisov (55) van Rewilding Rhodope stuurt de oude gebutste blauwe Toyota Landcruiser over een gevaarlijk modderig pad met onnoemelijk veel kleine en grotere keien. Zelfs met een gangetje van nog geen tien kilometer per uur, schudt de auto alle kanten op. Eén grote losse rots kan de terreinwagen zo doen kantelen en in het ravijn kieperen.

Vanaf het dorpje Nanovitsa in Oost-Rhodope rijdt hij ruim twee uur lang over berg- en heuvelruggen, op zoek naar konikpaarden en Europese bizons, ook wel wisent genoemd. De twee soorten zijn uitgezet om het landschap open te houden. Op plekken met uitzicht stopt Hrisov en tuurt met zijn verrekijker naar verder gelegen heuvels met stukjes grasland tussen de bomen. Hij hoopt grote grazers te ontdekken. Edel- en damherten laten zich in de verte zien.

De edelherten zijn na meer dan honderd jaar afwezigheid weer uitgezet in Rhodope – een natuurpark dat zo’n 100 bij 140 kilometer beslaat, net boven Griekenland in de zuidoosthoek van Bulgarije. Het is een uiterst ruig gebied. Nadat het IJzeren Gordijn verdween, liep Rhodope in de laatste dertig jaar vrijwel leeg. Bewoners trokken naar de stad. Herders en kuddes verdwenen. De tabaksplantages werden verlaten. Het enorme natuurgebied groeide langzaam dicht met struiken en bomen. Het gevolg: een verarming van de biodiversiteit. In bossen is er op de grond weinig licht en daardoor zijn er veel minder planten, insecten, reptielen en vogelsoorten.

Leven voor de gieren

Het introduceren van grote grazers bracht het mozaïeklandschap terug, met afwisselend grasveldjes, struikgewas, kreupelhout, bosschages en bos. Hrisov legt uit dat het aantal vogelsoorten sindsdien enorm is toegenomen. Zelfs de scharrelaar, met zijn blauwe verenpracht, is hier weer te zien.

Hoog boven een tafelberg draaien vale gieren hun rondjes. “Toen ik hier als vrijwilliger begon eind jaren tachtig waren er nog maar vier paartjes over. Nu zijn dat er 118, plus een paar honderd individuele, vaak jonge, gieren.” Hrisov studeerde voor dierenarts, maar startte in zijn studietijd een project om de vale gier te redden. “Mijn hoogleraar gaf me wat geld om wekelijks naar het natuurgebied te reizen. Ik gebruikte het geld om karkassen van schapen te kopen en gieren te voeren. Ik liftte op en neer, want mijn reisgeld ging op aan de gieren.” Het werd een succes. Oost-Rhodope is nu de belangrijkste habitat van de vale gier op de Balkan.

Ranger Hristo Hrisov van Rewilding Rhodope in het typische mozaieklandschap met struiken, bosschages, bos en open grasvelden. Beeld Ivo Viktorov Danchev

De wolf is onmisbaar

Hrisov rijdt over een heuveltop, met uitgestrekt grasland. Opeens duiken drie konikpaarden op. Een hengst, een merrie en een veulen. Het jong is hier vijf weken geleden geboren, maar de twee volwassen paarden komen oorspronkelijk uit Nederland.

Het veulen is een week ervoor aangevallen door een wolf. Op de kont is nog steeds een grote rode bijtwond te zien en op beide flanken zijn de sporen van de klauwen van de wolf goed zichtbaar, die zich zo aan het jonkie heeft vastgeklampt om het neer te halen. “Een week geleden was het een zielig hoopje paard, dat weggedoken achter wat struiken lag”, zegt Hrisov. Na een week is het dier weer vol energie en speels en lijkt snel te herstellen. De verlegen man met de grijze stoppelbaard denkt dat de hengst de wolf aanviel en zo het veulen redde.

De wolf is als jager van belang bij verwilderingsprojecten in Europa. Hij dient als beheerder van de natuur. Zonder de wolf krijgen jakhalzen, vossen en marters de overhand en die roven nesten van vogels leeg. Wolven zorgen voor voedsel voor aaseters als gieren, beren, kleinere dieren, reptielen en insecten. Een hele keten in de biodiversiteit is afhankelijk van het jachtsucces van de wolf.

De grijze wolf op jacht in het Oost-Rhodope gebergte in Bulgarije. Beeld Staffan Wildstrand /Rewilding Europe

De oerkoeien zijn vervangen

In Bulgarije heeft de wolf geen beschermde status. Bij boeren is het roofdier niet populair. Tijdens het jachtseizoen, maar ook daarbuiten, wordt gejaagd op deze carnivoor. “De jager die hier een wolf afschiet, rijdt het dode dier vastgebonden op zijn auto rond. Hij is een held”, vertelt Hrisov.

Hrisov geeft gas. Hij is op zoek naar de bizons, specifiek naar een koe die ieder moment kan bevallen. De bizons zijn de laatste jaren in Oost-Rhodope geïntroduceerd om de oerrunderen en wilde paarden die hier lang geleden leefden, te vervangen.

Na de Eerste Wereldoorlog leefden slechts 54 bizons in diverse dierentuinen in Europa. In het wild waren ze uitgestorven. Meer dan honderd jaar later is de populatie gegroeid naar zo’n 7000. Nieuwe kuddes worden in grote natuurgebieden uitgezet. In Rhodope leven veertien bizons, maar het is de bedoeling om de komende vijf jaar nog zeker vijftig bizons te importeren uit dierentuinen en wilde exemplaren uit Polen.

Eenmaal in Rhodope aangekomen gaan de dieren zeker 45 dagen in quarantaine. Hrisov blijft die periode bij ze, om ze te leren omgaan met de plaatselijke natuur. “Je kunt ze niet zomaar vrijlaten, dan gaan ze dood. Ze moeten wennen aan de lokale planten als voedsel en bacteriën om maagproblemen te voorkomen. Bij diarree kan ik ze in een omheinde omgeving behandelen.”

In het spoor van de bizon

Wilde bizons slapen aan de ene kant van het hek en de nieuwkomers aan de andere. “Dat sociale proces van elkaar leren kennen en aan elkaar wennen kan een lange tijd duren. Als het moment daar is om een nieuwe bizon vrij te laten, dan is er een gevecht om de dominantie. Dat is onvermijdelijk. Een keer is daarbij een jonge stier gedood door de grote bull, de dominante stier.”

De volgende dag start Hrisov de Landcruiser opnieuw. Na uren rijden met zijn verrekijker de heuvels afzoekend, besluit hij te voet verder te gaan. In het grootste deel van het gebied is rijden onmogelijk. Hij zet de Toyota stil bij een beekje in een beukenbos waar water snel naar beneden stroomt. Hier drinken regelmatig dieren en hier hangen camera’s. Collega Dessy Kostadinova verwisselt de geheugenkaart die de beelden opslaat en blijft in de auto wachten.

Hrisov klimt langzaam de berg op en plaats zijn voeten strategisch naast de losse keien waar de grond mee bezaaid is. De bergketens in Oost-Rhodope hebben toppen tot iets boven de 900 meter en in het westelijk deel loopt de hoogte op tot bijna 2200 meter. Op een bergrug met een weids uitzicht wijst hij naar een groen grasveld aan de overkant met drie edelherten. Daar zag hij de bizons een paar dagen geleden voor het laatst. Hij wil erheen.

Onderweg blijft hij staan bij een groep eikenboompjes. Verschillende zijn recent omvergeduwd. De stier zorgt dat zijn groep van de verse groene blaadjes kan eten. Tegelijkertijd voorkomt het dier dat het gebied dichtgroeit. De bizons zitten volgens Hrisov in de buurt.

Hij daalt af. Als hij bij een beek komt, schopt hij tegen de schedel van een paard, eromheen liggen de botten. “Alleen een beer kan een volwassen paard doden”, zegt hij. De bruine beer zit in groten getale in het hogere gebergte van West-Rhodope, maar mannetjes dwalen hier regelmatig tijdelijk rond. De verwachting is dat op termijn de bruine beer zich ook in het oostelijke deel zal vestigen.

Konikpaarden in het Rhodope-gebergte. Beeld Bogdan Boev /Rewilding Europe

Leven in de nieuwe wildernis

Hrisov zoekt zijn weg omhoog tussen de struiken naar een van de hoogste bergruggen. Boven is er een magnifiek uitzicht over rijen bergen, waarachter steeds weer nieuwe toppen opdoemen. Donkere regenwolken hangen er laag overheen. De ranger is enthousiast. Hij schopt tegen een dikke plak stront. Er zit maar een dunne korst op, en daaronder is het een zachte geelgroene smurrie. “De poep is van een bizon en slechts een paar uur oud.”

Over de bergrug vervolgt hij zijn zoektocht. Fanatiek speurt hij naar sporen. Bij de pluimes is de bast deels afgescheurd. “Bizons eten de schors als medicijn tegen parasieten in hun darmen.” Alles wijst op de aanwezigheid van de kudde, maar een uur voordat de zon ondergaat moet Hrisov teleurgesteld de terugtocht aanvaarden. Hij heeft een grote ronde door de bergen gemaakt. Na een kwartier afdalen is hij bij de terreinwagen.

Op de terugtocht rijdt hij langs een gehucht waar vrijwel alle met natuursteen gebouwde huizen op instorten staan. Op een zelfgetimmerd bankje zit een oude man te roken. Hrisov stopt. Hij maakt een praatje met Ismail Mehmet (75) en geeft hem een blikje bier, dat dankbaar in ontvangst wordt genomen. Om zijn boerderij liggen koeien in de modder. Zijn vijf jaar jongere vrouw, Hoazel, met een hoofddoek strak omgeknoopt, opent het hek en gaat naast haar man zitten. Beide hebben warme, maar versleten kleren aan. Het is stervenskoud. Zijn oude plastic sandalen bieden weinig comfort.

Ooit bestond het gehucht Kanla Koy uit 45 gezinnen, maar nu wonen er nog maar twee bejaarde stellen. Ismail is hier geboren. Zijn kinderen wonen in het dorp Nanovitsa beneden in de vallei en bezoeken hun ouders iedere dag. Binnen een jaar willen de Mehmets verhuizen. Er is hier geen elektriciteit of stromend water. Met zijn kromgetrokken rug en benen van het harde zware leven kan hij niet makkelijk meer emmers water uit de put takelen en naar huis sjouwen.

De buurman Achmed Jusain (70) komt aangelopen. Hij is een tanige man. Hij loopt met een stok. Toch daalt hij elke week de berg af voor het vrijdagmiddaggebed in de moskee. Daarna doet hij zijn wekelijkse boodschappen en loopt de berg weer op naar zijn vrouw.

‘Ik ga hier nooit weg’

Hrisov vraagt hoe het hem vergaat. Jusain antwoordt monter dat wolven de laatste weken twee koeien van hem hebben gedood en opgegeten. Hij verwijt de wolven niets. Het is hier wat het is. Elk jaar verliest hij wel een paar van zijn vrij rondlopende runderen aan wolven, maar zijn kudde blijft met zestig beesten stabiel. “De wolven pakken vaak de zieke en oude koeien”, zegt hij nuchter.

“Ik ga hier nooit weg. Net als mijn vader kortgeleden sterf ik hier en hij is meer dan honderd geworden. Zijn precieze leeftijd wist hijzelf niet eens, maar hij heeft het Ottomaanse rijk nog meegemaakt.” Jusain blijft dus alleen achter in Oost-Rhodope. Vroeg of laat is de wolf hier definitief geen probleem meer, omdat er geen mensen overblijven.

Er worden handen geschud, het is donker en Hrisov keert terug naar het huis.

De Ardarivier die door het Rhodope-gebergte stroomt. Beeld Staffan Wildstrand / Rewilding Europe

De mens trekt zich terug

Na het eten opent Kostadinova haar laptop en laadt de geheugenkaart van de wildcamera. Een hele hoop video's verschijnen, met edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen, konikpaarden, en dan loopt de dominante bizonstier met zijn kromme, omhooggestoken hoorns ineens door het beeld. Hij is met zijn duizend kilo een massief dier dat rustig over de drassige grond sjokt met de kop wat gebogen. Achter hem volgt de kudde. De ene na de andere loopt met enige tussenpozen voorbij de camera. Een nieuw kalf is op de beelden niet te zien, dus waarschijnlijk nog niet geboren, maar lang kan dat volgens Hrisov niet meer duren. Morgen gaat hij weer op zoek naar zijn kudde.

Ondertussen weet hij dat de wildernis van Rhodope vorm krijgt. Het landschap is gevarieerder dan tien jaar geleden, de grote grazers nemen in aantallen toe, de wolf neemt bezit van het land, en er zijn nu veel meer vogelsoorten te vinden, wat betekent dat het ook goed gaat met planten en insecten. Voor reptielen staat het gebied inmiddels al bekend als een paradijs. Het zijn de natuurlijke processen die de natuur nu in stand houden, en daarbij is weinig hulp van de mens meer nodig.

