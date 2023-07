Bioscopen breken records door slecht weer en de ‘Barbenheimer’-hype

“Dit is een unieke situatie voor de zomervakantie”, zegt Imke van Schaaijk, woordvoerder bij Pathé. In hun dertig bioscopen ontving Pathé de afgelopen speelweek - die duurt van donderdag tot woensdag - 540 duizend mensen. Het was hun beste week ooit.

Om de vraag aan te kunnen zijn hun grootste bioscopen vanaf dit weekend langer dan normaal geopend. “We hebben in Amsterdam (Pathé Arena), Rotterdam (Pathé De Kuip) en Utrecht (Pathé Utrecht Leidsche Rijn) extra voorstellingen ingepland na 23.00 uur”, laat de woordvoerder weten. Alle eerdere avondvoorstellingen waren al uitverkocht.

Er moest wel wat geschoven worden met roosters maar volgens van Schaaijk ging dat goed. “We hebben geen last van personeelstekorten. En voor onze medewerkers zijn dit leuke momenten om te werken. Er is reuring in de bioscoop. Zeker de bezoekers die naar Barbie gaan maken er een feestje van. Veel van hen komen helemaal in het roze, dat zorgt voor een leuke sfeer.”

Een topzomer wat betreft films

Regenachtig weer maakt de bioscoop voor veel mensen op dit moment een ideaal uitje, zeker nu veel mensen vrij zijn. Wat ook meespeelt is dat er dit jaar veel grote films zijn uitgebracht rond de zomer. “Op dit moment draaien er vijf grote films die veel bezoekers trekken. Oppenheimer en Barbie spannen de kroon. Gevolgd door de nieuwe Mission Impossible, Elemental en de laatste Indiana Jones”, zegt van Schaaijk. “Het is een topzomer wat betreft films.”

Bij de Utrechtse bioscoop Louis Hartlooper Complex was het wel even schakelen, zegt filmprogrammeur Roos Stelling. “We zijn allemaal records aan het verbreken. We hebben een recordomzet en dat in de zomervakantie. Normaal is de zomer voor ons juist rustig, dan kunnen we even bijtanken en moedigen we personeel aan op vakantie te gaan omdat er dan minder werk is", zegt Stelling, die ook programmeur is voor twee andere Utrechtse bioscopen.

Door de populariteit van Oppenheimer en Barbie is het nu aanpoten. “We moesten mensen bijroosteren en gelukkig kon dat snel worden geregeld.” Voor de films Oppenheimer en Barbie komt ze iedere dag plekken tekort in de grootste zalen van het filmhuis. “’s Ochtends is alles voor de avond al uitverkocht. En dat is wel jammer want dan moet je dus de hele dag nee verkopen aan de kassa.” Van andere programmeurs hoort ze precies hetzelfde.

De hype

‘Barbenheimer’ zorgt nog eens voor extra omzet voor de bioscopen. Het is namelijk een ding geworden om Oppenheimer en Barbie allebei te zien, sommigen doen dat op één dag. Op X, het voormalige Twitter, staat een veel gedeeld bericht waarin iemand voor de grap het ideale programma deelt voor een dagje ‘Barbenheimer’: eerst zwarte koffie en een sigaret, dan naar Oppenheimer, dan brunchen met mimosa’s (een cocktail van champagne en sinaasappelsap), dan naar de Barbie-film en de dag afsluiten met drankjes in de club.

people seeing barbie first are wild. the schedule needs to be

black coffee and a cigarette

oppenheimer around 11 (its 3 hours)

mimosas and brunch

barbie around 6/7

dinner, drinks, club https://t.co/oRxWJmE2xm — trish (@ULTRAGLOSS) 26 juni 2023

Filmprogrammeur Stelling: “Iedereen die ik spreek kijkt allebei de films, terwijl ze totaal anders zijn. Dat maakt deze situatie uniek. Ik heb laatst de stoelen geteld en het gaat bij ons gelijk op. Er gaan net zoveel mensen naar Barbie als naar Oppenheimer.”

Pathé speelt daar slim op in door de twee blockbusters achter elkaar te programmeren. “We zien dat veel bezoekers twee kaartjes kopen, eerst voor Oppenheimer en dan ook voor Barbie.” Daardoor is van concurrentie tussen de films veel minder sprake. Bij de ingang van hun bioscopen staat een grote Barbiedoos waarin mensen zichzelf kunnen fotograferen alsof ze een Barbie zijn. Dat is een hit, legt de woordvoerder uit. Kinepolis, eigenaar van meerdere bioscopen in Nederland is helaas niet bereikbaar voor een reactie.

