Bioloog Peter Jan de Vries speurt naar de mysterieuze mierenegel op Papoea. ‘Ik heb sporen gevonden’

Een team wetenschappers uit Oxford gaat in de oerwouden van Papoea op zoek naar een raadselachtig dier dat al zestig jaar niet is gezien: een langsnavelige mierenegel die de naam draagt van Sir David Attenborough. Een Nederlandse bioloog-zendeling kent het gebied als zijn broekzak.

Het 2000 meter hoge Cycloopgebergte beklimt hij op blote voeten. Peter Jan de Vries: “Ik ben in Papoea opgegroeid en liep altijd blootsvoets. Als je genoeg eelt hebt, geeft dat beter grip dan een schoenzool.”

In maart maakte hij drie keer een tocht naar de top. Een trip door dichtbegroeid tropisch regenwoud, zonder gebaande paden. Op zijn smartphone laat hij beelden ervan zien. “Op grote hoogte is het alsof je door een sprookjesachtig Narnia-bos wandelt.”

Lastig oriënteren

“We woonden lange tijd in een dorp aan de voet van deze berg”, vertelt hij. “Het is een moeilijk toegankelijk gebergte. Onder het kronendak van bomen is het lastig oriënteren. Op basis van het lezen van het landschap weet ik aardig de weg in het oerwoud. Samen met een aantal Papoea-vrienden heb ik een pad gehakt in het dichtste deel. Als je boven de 1000 meter komt, dunt het bos een beetje uit. Dan kun je er makkelijker doorheen komen.”

Het Cycloopgebergte is in de ogen van De Vries een onbewoond eiland in de lucht. “Het is een van de weinige onaangetaste plekken in Indonesië waar de invloed van mensen beperkt is. Een paradijs voor onontdekte biodiversiteit in planten, vlinders en insecten. Telkens kom je op een bepaalde hoogte weer andere soorten vogels tegen die in lagergelegen delen niet voorkomen. De vogels zijn helemaal niet schuw, omdat ze geen mensen kennen.”

Zendeling

De Vries voelt zich nauw verbonden met Papoea. Zijn vader was er zendeling. Vanaf driejarige leeftijd groeide hij op in de meest oostelijke Indonesische provincie. In 1987 kwam hij terug in Nederland met de droom om natuurbeschermer te worden. Daarom koos hij voor een studie biologie aan de universiteit Wageningen. Tijdens zijn studie kroop toch het bloed waar het niet gaan kon: Hij voelde zich geroepen tot zendingswerk in Papoea.

Iets na de eeuwwisseling streek De Vries met zijn gezin neer in een nieuw gesticht dorp op een vers gekapte plek in de jungle van Papoea. Ze leefden onder primitieve omstandigheden in een houten huis op palen. De Nederlander begon voor Wycliffe Bijbelvertalers met het vertalen van de bijbel in het Korowai, een van de 275 talen in Papoea.

Hij maakte nog kannibalisme mee. Dat was nauw verbonden met het geloof in hekserij. “In de Korowai-cultuur werden alleen mannen beschuldigd van hekserij. Ze werden verantwoordelijk gehouden voor de dood van een stamgenoot. Meestal waren het jongemannen die afweken in hun bedrag door een handicap, een genderissue of autisme. Dat werd gezien als een vorm van beheksing.”

“Er was een diepgeworteld geloof onder de bevolking dat het doden en opeten van een heks het enige mogelijke wapen was om hekserij tegen te gaan. Voor de Korowai was het daarom geen kannibalisme; ze aten een heks op, niet een mens.” Naast de wreedheid van het bestaan, bood de schoonheid van natuur De Vries troost. “Ik wist dat ik op een plek woonde waar nog veel bijzondere planten- en diersoorten voorkwamen die nog nooit wetenschappelijk zijn beschreven.”

Cycloopgebergte in Papoea, Indonesië Beeld Peter Jan de Vries

Van de Nederlandse missiepriester Henk van Mastrigt had De Vries in zijn jeugdjaren geleerd om vlinders te onderzoeken. Sindsdien had hij een voorliefde voor vlinders. “Hij leerde ons hoe je een collectie vlinders opbouwt. De vlinderrijkdom in Papoea is ongekend groot. Deze priester verzamelde in zijn leven 70.000 soorten insecten en vlinders. Ik verzamel ook en dat doe ik nog altijd voor de Uncen-universiteit, die de collectie van Van Mastrigt beheert onder de naam Koleksi Entomologi Papua.”

Nieuwe vlinder ontdekt

In 2017 ontdekte de Nederlandse bioloog-zendeling in het Cycloopgebergte twee vlindersoorten die nog niet bekend waren. “Deze vondsten heb ik samen met een collega-wetenschapper beschreven. Ik heb er eentje naar een vriend van me genoemd en eentje naar mijn vrouw: Delias maaikeae. Het is een zwart-grijze vlinder met rode vlekken. Ik heb mijn vrouw veel zien rondvliegen, toen ik in maart op deze berg was.”

Hier dierenleven is er gevarieerd. De grootste vogel is de kasuaris, een loopvogel verwant aan de emoe. “De zoogdieren zijn vrijwel allemaal buideldieren: wallaby, boomkangoeroe, koeskoes en quoll.” Het grote mysterie op de Cycloop is de gesnavelde mierenegel die de naam draagt van Sir David Attenborough (zie kader).

De stekelige echidna hoort bij de vijf eierleggende zoogdieren ter wereld. De dichte oerwouden op de berghellingen vormen het leefgebied. Rond de vachtegel hangt een sluier van onwetendheid. De egel is nachtelijk actief en wroet met de zeven centimeter lange snavelachtige snuit in de bosbodem op zoek naar voedsel.

In 2007 voerden wetenschappers een expeditie uit naar de echidna. Hoewel er geen exemplaar werd gevangen, vonden de onderzoekers wel graafsporen die duiden op de aanwezigheid van het dier. Ook Peter Jan de Vries ziet bij zijn tochten door het Cycloopgebergte aanwijzingen voor het bestaan van de mierenegel van Attenborough. “Tijdens mijn laatste verblijf in de bergen heb ik sporen van het dier gevonden. Boven de duizend meter zag ik kommetjes in de grond en holletjes ter grootte van de snavel. Zonder twijfel wroetplekken.”

Kroon op het werk

In juni onderneemt een groep wetenschappers een nieuwe expeditie naar de top van het Cycloopgebergte. Het vinden van de langsnavelige miereneter moet de kroon worden op de tocht. “Ik ben er zeker van dat het hen gaat lukken”, zegt De Vries. Hij was er graag bij geweest. “Ik spreek de taal van de Papoea’s en ik ken de gewoonten”, maar expeditieleider James Kempton liet hem recent weten dat hij niet mee kan.

Het vel van de mierenegel Sir David, met de Latijnse naam: ‘Zaglossus Attenboroughi’ Beeld Naturalis Biodiversity Center

Kempton is verbonden aan de universiteit van Oxford. Hij werkt samen met een team internationale Indonesische wetenschappers. Onder meer van de universiteit van Jayapura (Uncen) en het Numbay Research Center. Het doel is naar zijn zeggen om “de evolutionaire geschiedenis van de raadselachtige fauna van het Cycloopgebergte bloot te leggen”.

Hoewel er nagenoeg geen mensen komen in deze hooglanden, ligt er volgens De Vries wel een bedreiging op de loer: lokale jagers. “Mierenegels gelden als delicatesse, omdat-ie zo vettig is. In het centrale bergland van Papoea leeft ook een mierenegel die heel geliefd is als prooi. Als de expeditie straks het bestaan van de echidna wereldkundig maakt, dan trekt het geheid lokale jagers aan. Het vraagt om daadkrachtige natuurbescherming om te voorkomen dat de Sir David mierenegel het loodje legt.”

Het Cycloopgebergte is door de regering van Indonesië aangewezen als beschermd natuurreservaat. Het aantonen van de bijzondere mierenegel ziet De Vries als een kans om het reservaat nog beter te beschermen. “Op dit moment wordt de grootste bedreiging gevormd door mensen die illegaal het bos omhakken om een tuinen aan te leggen aan de rand van het reservaat. Er kan veel bereikt worden met betere handhaving en door het betrekken van de lokale mensen bij de bescherming van het gebied.”

Enige exemplaar van Sir David mierenegel in Nederlands museum Langsnavelige mierenegels – echidna’s geheten – horen bij de meest bedreigde diersoorten op aarde. Het zijn wonderlijke zoogdieren die een teruggetrokken leven leiden in de afgelegen oerwouden van Papoea. Echidna’s leggen eieren en zijn verwant aan het vogelbekdier. De eieren worden uitgebroed in een buidel, waarin ook de jongen opgroeien met moedermelk. Aan deze kenmerken heeft het dier de naam echidna te danken, geïnspireerd door de Griekse godin Ekhidna, die half mens en half slang was. Van de vier soorten mierenegels die voorkomen op Papoea is langsnavelige echidna (Zaglossus attenboroughi) het meest bedreigd. IUCN heeft dit raadselachtige dier opgenomen in de lijst van de honderd meest bedreigde soorten op aarde. Ruim zestig jaar geleden is de mierenegel voor het eerst en meteen ook het laatst gezien door een wetenschapper. Het enige gevangen exemplaar wereldwijd bevindt zich in de collectie van Naturalis, het rijksmuseum voor natuurwetenschap in Leiden. De Nederlandse botanicus Pieter van Royen ontdekte de vachtegel tijdens een zoektocht naar planten in het Cycloopgebergte. Van Royen liet de nieuwe vondst doden, zodat wetenschappelijk bewijs geleverd kon worden. De gedroogde huid van de miereneter stelde hij beschikbaar aan de collectie van Naturalis in Leiden. Aan de poot met klauwtjes hangt een kaartje met de naam van Van Royen en het jaar van binnenkomst: 1962. Pas eind jaren tachtig bestudeerden wetenschappers het velletje. Ze kwamen tot de conclusie dat het om een nieuwe diersoort ging. De mierenegel kreeg de Latijnse naam: Zaglossus Attenboroughi, een eerbetoon aan de befaamde Britse natuurbeschermer Sir David Attenborough. Een wetenschappelijke expeditie in juni moet uitsluitsel geven op de vraag hoe groot de populatie is van de Sir David-mieregel in de binnenlanden van Papoea.

