Biologische boeren verdienden meer dan hun gangbare collega's

Wie de cijfers van de biologische landbouw over de afgelopen tien jaar bekijkt, ziet al snel een perspectiefrijk lentezonnetje doorbreken. Bedrijven hielden er jaarlijks tussen 2011 en 2020 onder de streep gemiddeld zo'n 110.000 euro over. Bijna een kwart meer dan gangbare - niet-biologische - bedrijven, zo becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral biologische melkveehouders en akkerbouwers boerden relatief goed. Bij tuinbouw was het beeld wisselend, mede door de grote verscheidenheid aan gewassen en de verschillen in bedrijfsgrootte. Wat de cijfers over het afgelopen decennium niet laten zien is de donderwolk die nu boven de biosector hangt. “Want juist nu heeft biologisch het moeilijk”, legt CBS-landbouweconoom Cor Pierik uit.

Wereldmarkt stuwt melkprijs op

De situatie in de reguliere én biologische melkveesector laat daarbij goed zien waarom. Beide stromingen hebben hun eigen melkprijs; de biologische ligt doorgaans hoger omdat biologisch produceren nu eenmaal duurder is. “De prijs voor biologische melk wordt vooral in Nederland zelf bepaald, door de vraag van consumenten en het aanbod van biologische bedrijven.” Die prijs staat nu onder druk doordat de vraag wegvalt. “Door de hoge inflatie zijn consumenten kritisch op hun uitgaven aan voedsel, waardoor ze minder snel voor biologisch kiezen.”

De prijs voor gangbare melk wordt juist bepaald op de wereldmarkt. Waarbij stijgende grondstofprijzen en de oorlog in Oekraïne de prijs opdrijven. Dat is fijn voor gangbare melkveehouders, die na magere jaren nu profiteren van de hogere melkprijs. “Dat maakt dat biologisch het nu juist relatief moeilijker heeft, ondanks de resultaten uit het afgelopen decennium”, schetst Pierik.

Consument moet meer kopen

Dat soort verschillen en kenteringen zijn er op de ingewikkelde voedselmarkt al snel, analyseert hij. De op het oog structureel hogere opbrengst van biologisch tussen 2011 en 2020 kan maar zo omslaan. Zolang consumenten niet veel meer biologisch gaan kopen, loopt de sector bovendien het risico zichzelf de markt uit te prijzen als té veel boeren biologisch worden. “Dat zag je rond 2016, toen de biologische melkprijs wel erg ver boven de reguliere lag. Toen wilden zo veel boeren omschakelen dat er een wachtlijst moest komen. Anders wordt de markt overvoerd en daalt de prijs weer te veel.”

Dat mechanisme laat goed zien dat niet elke boer zomaar kan omschakelen: de vraag vanuit de consument is essentieel. “De ambitie van landbouwminister Adema om tot 15 procent biologische areaal te komen in 2030, zal daarom een hele opgave worden.” Tegelijkertijd laten de goede biocijfers uit het afgelopen decennium wel zien dat er nog rek is. “In die periode is de biologische sector ook in omvang toegenomen, terwijl gangbaar juist gekrompen is.”

En als de grote onzekerheid op de wereldmarkt weer vermindert, ziet Pierik ook wel weer nieuw perspectief. “Het nieuwe Europese landbouwbeleid beloont biologische boeren met meer steun per hectare grond. Dat soort prikkels zullen weer in het voordeel van de biologische landbouw werken.”

Biologische sector groeit Het aantal hectares dat biologisch wordt gebruikt is vorig jaar gegroeid met 2,1 procentpunt naar 79.853. Dat betekent dat van alle landbouwgrond 4,4 procent biologisch is gecertificeerd. In 2015 was er nog 56.729 hectare biologisch in gebruik. Het aantal biologische bedrijven steeg vorig jaar van 2208 naar 2242. De cijfers worden woensdag op de Biobeurs in Den Bosch bekend gemaakt door Skal. Deze organisatie regelt de certificering van boeren die biologisch willen worden. De organisatie van de biologische sector, Bionext, constateert dat ‘steeds meer ketenpartijen naar biologisch bewegen’. Groenteverpakker Hak maakt woensdag bekend dat het bedrijf vanaf 2027 in Nederland alleen nog biologische groente en peulvruchten in potten en pakken stopt. Minister Piet Adema (landbouw) kondigde in december aan dat hij de biologische landbouw wil stimuleren. Dat moet ertoe leiden dat het aandeel groeit van 4,4 procent nu naar 15 procent (300.000 hectare) in 2030. Nederland is een achterblijver in Europa; daar wordt gemiddeld 9,2 procent van de grond biologisch gebruikt.

