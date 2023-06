Bijna drie op de tien Nederlanders maakt zich zorgen over geld, daar zitten ook grootverdieners bij

“Als je nu naar de grafiek kijkt dan denk je: wat is daar aan de hand?”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen over de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ieder jaar vraagt het bureau Nederlanders hoe zij hun financiën beoordelen en of ze zorgen hebben over hun financiële situatie in de toekomst.

In 2022 bleek het antwoord, met name op die laatste vraag, vaker dan in vorige jaren ‘ja’, namelijk bij 29 procent van de ondervraagden. Het is voor het eerst dat de zorgen toenemen sinds 2013, toen was 32 procent ongerust. Dat kwam destijds door de financiële crisis en de hoge werkloosheid.

De oorlog, de inflatie

“Dat vorig jaar de geldzorgen toenamen heeft alles te maken met de snel gestegen energieprijzen”, zegt de hoofdeconoom van het CBS. “Door de Russische invasie in Oekraïne schoten in 2022 de energieprijzen omhoog. Ze explodeerden.”

Dat was ook terug te zien in het consumentenvertrouwen. Zeker in het najaar. Toen gaf één op de vier huishoudens aan moeilijk rond te komen. Niet zo gek dus dat vorig jaar meer mensen zich zorgen maakten over hun financiële situatie en toekomst.

Uit de cijfers blijkt dat vooral jongeren en alleenstaande ouders er vaker kopzorgen over hebben. Dat komt omdat zij vaker een lager inkomen hebben. En de laagste inkomens hebben meer zorgen over hun financiën (40 procent) dan de hoogste inkomens (20 procent).

Jongeren en alleenstaande ouders

Hoe dat kan in een krappe arbeidsmarkt? Van Mulligen: “Jongeren konden vorig jaar wel makkelijk een baan vinden, maar kregen vaker een flexibel contract, wat minder financiële zekerheid biedt.”

Alleenstaande ouders verdienen dikwijls minder en zitten relatief vaak in de bijstand. “Dan zit je al snel rond de armoedegrens. Daar komt bij dat mensen met lage inkomens vaak in slecht geïsoleerde woningen leven waardoor hoge energieprijzen hen extra hard raken.”

Hoe ouder, hoe minder financiële zorgen, zo lijkt wel. Van Mulligen: “Zeventigplussers hebben natuurlijk ook last van de hogere energieprijzen, maar die doelgroep heeft meestal geen zorgen meer over de rest van hun financiën. Zij krijgen AOW en pensioen en de kans op een financiële catastrofe is op die leeftijd kleiner”, legt hij uit.

20 procent hoogste inkomens maakt zich zorgen

Terwijl bij jongeren ook de situatie op de woningmarkt zal meespelen in de zorgen die sommigen hebben. “Nederlanders onder de 35 jaar zijn dikwijls minder tevreden met hun woning en kunnen ook niet makkelijk een andere woning vinden.”

Hoe het kan dat 20 procent van de hoogste inkomens zich toch druk maakt over of ze wel kunnen rondkomen in de toekomst? “Ook mensen met een uitstekend inkomen zeggen soms dat ze lastig rondkomen. De vraag is dan een beetje wat ze onder rondkomen verstaan. Is dat een dak boven je hoofd, verwarming en boodschappen of beschouw je een jaarlijkse skivakantie ook als onderdeel van je essentiële budget? Dat is de subjectiviteit die in dit soort vragen zit”, zegt Van Mulligen.

