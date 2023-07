Bijna 500 elektrische auto's aan boord van brandend vrachtschip

Eerder was er sprake van dat er 25 elektrische auto’s aan boord waren. In totaal vervoert het schip 3783 nieuwe auto’s. Aanvankelijk werd gedacht dat het schip 2857 auto’s zou vervoeren, maar K Line meldde een nieuw aantal.

Het gaat om verschillende automerken, in ieder geval om driehonderd Mercedes-Benz-wagens. Daarnaast gaat het om enkele honderden BMW’s en MINI’s. Ford, Nissan, Renault en Stellantis - het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep en Fiat - hebben aangegeven geen auto’s op het schip te hebben. Toyota noemt het onwaarschijnlijk, Volkswagen kan vooralsnog niets zeggen.

Het vuur brak dinsdagavond uit op het 200 meter lange schip dat vaart onder de Panamese vlag. Branden op schepen worden gezien als een van de grootste veiligheidsproblemen voor de scheepvaartindustrie. Verzekeraar Allianz ziet daarvoor een oorzaak bij de toename van het aantal verscheepte goederen met batterijen, waaronder elektrische auto’s. Batterijen kunnen volgens Allianz met name ontvlammen als de fabricage ondermaats is, deze beschadigd zijn of door kortsluiting.

Binnen de internationale scheepvaartorganisatie IMO is al een werkgroep in het leven geroepen om nog eens goed te kijken naar de manier waarop met het risico van elektrische auto’s aan boord wordt omgegaan. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) vindt het belangrijk binnen de IMO goed uit te zoeken of de huidige regelgeving voor onder andere brandbestrijding en veiligheid volstaat.

Scenario's

Ondertussen houdt Rijkswaterstaat nog steeds rekening met alle scenario’s met betrekking tot het brandende vrachtschip bij de Waddeneilanden. Dat zegt een woordvoerder. “Gezien de ontwikkelingen nu, zou het mooiste zijn het schip te verplaatsen en zo snel mogelijk aan boord te komen”, aldus de woordvoerder.

Op dit moment lijkt de rookontwikkeling minder te zijn. Ook de brand zelf lijkt minder te worden. Rijkswaterstaat houdt de situatie nog altijd nauwgezet in de gaten. Zo wordt er bijvoorbeeld met een vliegtuig van de Kustwacht gemeten hoe warm het in het schip is en hoe warm de buitenkant is. Dat is nog altijd te heet om aan boord te komen, zegt de woordvoerder. “Aan de hand van deze gegevens zijn de bergers bezig met een plan. In eerste instantie moet er een sterkere sleepverbinding tot stand komen en moeten we bekijken hoe we aan boord kunnen komen.”

Het is ook nog niet bekend waar het schip naartoe verplaatst wordt, maar dat zal een “veiligere locatie dan nu” zijn, zegt Rijkswaterstaat. Het schip drijft nu 17 kilometer noord van Terschelling, meldde de Kustwacht vrijdagochtend.

